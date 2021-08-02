Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp

Microsoft bietet in den Office-Vorlagen eine Datei mit fünfzig nützlichen Tastenkürzeln für die Windows-Variante von Excel an. Leider funktionieren nicht alle auf die gleiche Weise auf PCs mit Deutsch-Schweizer Tastaturlayout. Und auch die Beschreibungstexte waren in Englisch.

Darum haben wir die Datei übersetzt und bieten sie hier als PDF zum Download an.