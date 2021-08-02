2. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
Microsoft bietet in den Office-Vorlagen eine Datei mit fünfzig nützlichen Tastenkürzeln für die Windows-Variante von Excel an. Leider funktionieren nicht alle auf die gleiche Weise auf PCs mit Deutsch-Schweizer Tastaturlayout. Und auch die Beschreibungstexte waren in Englisch.
Darum haben wir die Datei übersetzt und bieten sie hier als PDF zum Download an.
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