Sicherheits-Tipps
So geht Smartphone-Schutz für Android und iOS
Den Start machen wir in diesem Artikel gleich nachfolgend mit Schutztipps für Android-Geräte. Im Artikel finden Nutzerinnen und Nutzer von Apples iPhones und iPads wichtige Sicherheitstipps.
Android
Android bietet mehr Freiheiten als iOS, benötigt daher aber auch etwas andere Schutzmassnahmen als iOS. Mit den Folgenden sichern Sie Ihre Geräte rundum ab.
Eine Schutz-App muss sein
Ein Android-System hat eigentlich eine gute Architektur in Sachen Sicherheit. Android läuft in einer gut geschützten Kommandozentrale, die weit über allen anderen Apps operiert. Programm-Apps laufen darunter, einzeln für sich abgekapselt. Warum dann eine mobile Schutzlösung? Leider gibt es immer wieder Schwachstellen im System und in anderen Apps, die es zu schützen gilt. Auch wenn der fest installierte «Google Play Protect»-Service ein Android-System schützt und der Play Store von Google regelmässig gescannt wird, schlüpfen doch immer wieder verseuchte Apps durch – teils Dutzende Apps mit Millionen Downloads.
Greifen Sie daher unbedingt zu einer guten Schutz-App. Soll diese nichts kosten, dann nutzen Sie Avast Antivirus & Security mit etwas Werbung oder Sophos Intercept X for Mobile werbefrei, Bild 1.
Darf sie etwas kosten, dann empfiehlt sich der Gewinner des Android-Awards 2025 beim unabhängigen Testlabor AV-TEST, die App Bitdefender Mobile Security.
Oder Sie schauen sich einmal die Lizenz Ihres Desktop-Schutzprogramms an, dort sind sehr oft Lizenzen für mobile Geräte enthalten. Meist in den Total- oder Deluxe-Versionen, wie bei Norton oder Kaspersky, Bild 2.
Google-Dienste gegen Diebstahl
Für mehr Sicherheit eines Android-Geräts lassen sich auch direkt Google-Dienste nutzen – etwa gegen Diebstahl. Das funktioniert zwar schon ab Android Version 10, aber richtig umfangreich erst ab Version 14, 15 und 16. Leider ist der Schutz nicht immer an der gleichen Stelle in den Android-Einstellungen zu finden. Suchen Sie daher die Google-Dienste unter den Einstellungen und Google, oder geben Sie in der Suchfunktion der Einstellungen Google-Dienste ein. Lassen Sie sich dort Alle Dienste anzeigen. Unter dem Punkt Persönliche Sicherheit und Gerätesicherheit finden Sie auch den Diebstahlschutz.
Dort gibt es mehrere Funktionen zum Aktivieren – zuerst die Diebstahl-Displaysperre und die Offline-Displaysperre. Die erste Option wird aktiv, wenn erkannt wird, dass Ihnen jemand schnell das Smartphone aus der Hand nimmt und damit wegläuft. Die Funktion lässt sich auch nicht so einfach abschalten, sondern nur bei Eingabe des festgelegten Codes zum Entsperren, Bild 3.
Erfolgreiche Diebe schalten als Erstes immer die Internetverbindung ab, damit man das Gerät nicht mehr orten kann. An dieser Stelle greift die zweite Diebstahloption Offline-Displaysperre. Sobald das Gerät offline geht, aktiviert sich die Displaysperre und lässt sich nur per biometrischer Freigabe, PIN oder Muster entsperren. Das Gerät ist dann vielleicht weg, aber zumindest gesperrt. Da in der Regel die Funktion Gerät finden aktiv ist, können Sie via Google-Konto das Gerät finden oder zumindest den Befehl absetzen, der die Daten auf dem Gerät aus der Ferne löscht.
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