So geht Smartphone-Schutz für Android und iOS

Biometrische Sperrfunktionen

Früher gab es unter Android nur den PIN oder ein Neun-Punkte-Muster zum Entsperren. Falls Sie immer noch diese alten Funktionen nutzen, sollten Sie aufrüsten und die biometrischen Schutzmassnahmen verwenden. Das kann der Scan eines Ihrer Finger sein oder eine Gesichtserkennung. Beide Funktionen finden Sie in den Android-Einstellungen unter den Sicherheitsfunktionen, etwa unter Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre. Wenn Sie dort eine Gesichtserkennung definieren, wird ein 3D-Scan der Daten verschlüsselt auf dem Gerät abgelegt – nicht im Google-Konto. Zusätzlich müssen Sie einen vier- oder sechsstelligen PIN angeben, damit Sie eine alternative Möglichkeit zum Entsperren haben, Bild 4.

Datenschutzpasswort einstellen

Mit dieser recht neuen Android-Funktion können Sie den Zugriff auf Ihre privaten Elemente festlegen, wie Bilder, Notizen oder private Daten. Auch die Nutzung einzelner Apps lässt sich so sperren. Sie müssen das Datenschutzpasswort zuerst einmal festlegen. Der Name der Funktion ist leider etwas irreführend, denn Sie können ausser einem Passwort auch einen vier- bis sechsstelligen PIN-Code oder ein Neun-Punkte Muster verwenden.

Sie finden die Funktion Datenschutzpasswort in der Regel auch bei den Einstellungen zur Bildschirmsperre oder den biometrischen Schutzfunktionen. Wenn Sie diese nicht entdecken, suchen Sie einfach nach dem Begriff in den Einstellungen über das Suchfeld. Nach der Aktivierung führt Sie das System durch die Einstellung, bei der Sie das Passwort, den Code oder das Muster festlegen, Bild 5.

Werkstattmodus für private Daten

Seit Android-Version 15 ist der sogenannte Werkstattmodus fester Bestandteil von Android. Einige Hersteller bieten diese Funktion bereits unter Android 14 an. Mithilfe des Werkstattmodus – manchmal auch Reparaturmodus genannt – können Sie Ihre privaten Daten schützen, falls das Smartphone einmal zur Reparatur muss. Denn wer will schon, dass jeder Techniker oder andere Personen Zugriff auf private Daten haben? Wenn Sie den Reparaturmodus aktivieren, wird ein temporäres, leeres Profil ohne Apps, Fotos oder Passwörter erstellt. Ihre Daten werden durch ein von Ihnen festgelegtes Passwort gesichert. Dadurch können Techniker die Geräte-Hardware testen, ohne auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen. Nach dem Abschluss der Reparatur, beenden Sie den Reparaturmodus, indem Sie Ihr Passwort eingeben. Danach sind alle Daten unverändert wieder da.

Den Modus finden Sie in den Einstellungen unter System bzw. Über das Telefon. Sie können den Befehl auch in den Android-Einstellungen suchen, Bild 6.

System-Updates immer annehmen

Achtung: Dieser Tipp gilt sowohl für Android-Geräte als auch für Apple-iPhones und -iPads. Immer wieder kommt es vor, dass Anwender ein angebotenes Update des mobilen Geräts nicht umsetzen. Manche haben Angst, dass vielleicht eine App nicht mehr funktioniert oder sich die Bedienung verändert. Allerdings: Viele der Updates schliessen wichtige Sicherheitslücken in der Firmware der Geräte, Bild 7. Denn es kommt immer wieder vor, dass bestimmte Teile oder Dateien der mobilen Betriebssysteme eine Sicherheitslücke haben. Apple und Android veröffentlichen auf ihren Security-Advisory-Seiten die Updates und die Lücken, die sie beheben. Das eigentliche Update stellt natürlich bei Android der Gerätehersteller bereit, bei iOS ist es Apple. So gab es im ersten Halbjahr 2025 etwa 270 Sicherheitslücken und Patches für Android und etwa 100 Patches für Apples iOS, Bild 8. Natürlich sind nicht alle Android-Geräte von den gleichen Lücken betroffen.

Wichtig: Von den genannten Schwachstellen waren etwa 20 unter Android und acht unter Apple als kritisch eingestuft. Daher sollten Sie Updates für mobile Geräte nie auslassen!