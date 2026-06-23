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23. Jun 2026
Lesedauer 5 Min.

Pressemitteilung

Schwarzweissvideos restaurieren und kolorieren mit HitPaw VikPea

Alte Familienfilme, historische Dokumentationen oder seltene Archivaufnahmen besitzen einen unschätzbaren emotionalen und kulturellen Wert. Doch viele dieser Erinnerungen existieren nur in Schwarzweiss – und wirken auf heutige Zuschauer oft distanziert oder weniger lebendig.
© HitPaw

Dank moderner KI-Technologien ist es heute einfacher denn je, Schwarzweissvideos realistisch einzufärben und ihnen eine völlig neue Wirkung zu verleihen. Mit nur wenigen Klicks lassen sich verblasste Aufnahmen restaurieren, Farben automatisch ergänzen und die Bildqualität deutlich verbessern.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie die KI-Kolorierung funktioniert und wie Sie alte Schwarzweissvideos mit HitPaw VikPea schnell und professionell einfärben können.

Teil 1: Warum lohnt es sich, alte Schwarzweissvideos zu kolorieren?

Viele historische Aufnahmen und private Erinnerungen leiden nicht nur unter dem fehlenden Farbeindruck, sondern auch unter typischen Alterserscheinungen wie Bildrauschen, Unschärfen, Verwacklungen oder niedriger Auflösung.

Die Kolorierung verleiht diesen Videos nicht nur mehr Authentizität, sondern schafft auch eine stärkere emotionale Verbindung. Farben helfen dabei, Details besser wahrzunehmen und historische Szenen greifbarer zu machen.

Insbesondere bei Familienarchiven, Hochzeitsvideos, Dokumentationen oder alten Filmaufnahmen kann die KI-gestützte Einfärbung dazu beitragen, wertvolle Erinnerungen für kommende Generationen zu bewahren.

Moderne KI analysiert Bildinhalte automatisch, erkennt Personen, Objekte und Umgebungen und weist ihnen passende Farben zu. Dadurch entstehen natürliche Ergebnisse, ohne dass einzelne Frames manuell bearbeitet werden müssen.

Teil 2: HitPaw VikPea – Die Komplettlösung für Videoverbesserung und KI-Kolorierung

Wer Schwarzweissvideos einfärben möchte, benötigt mehr als nur ein einfaches Kolorierungstool. Alte Aufnahmen weisen häufig zusätzliche Qualitätsprobleme auf, die ebenfalls behoben werden müssen.

© HitPaw

HitPaw VikPea ist eine umfassende KI-Software zur Videoverbesserung, die Restaurierung, Upscaling und kreative Videobearbeitung in einer einzigen Anwendung vereint.

Die Software kann alte oder beschädigte Videos reparieren, störendes Bildrauschen und Filmkörnung entfernen sowie verwackelte Aufnahmen stabilisieren. Gleichzeitig verbessert sie die Kantenschärfe und korrigiert Farbfehler oder dunkle Belichtungen.

Besonders beeindruckend ist die Möglichkeit, Videos mithilfe moderner KI-Algorithmen auf bis zu 8K hochzuskalieren. Selbst stark komprimierte oder niedrig aufgelöste Aufnahmen erhalten dadurch deutlich mehr Details und Klarheit.

Für unterschiedliche Anwendungsfälle stehen mehr als zehn KI-Modelle zur Verfügung – von der Restaurierung historischer Videos bis hin zur Optimierung moderner Inhalte.

Neben der Schwarzweiss-Kolorierung bietet HitPaw VikPea weitere innovative Funktionen wie die Konvertierung von SDR- zu HDR-Videos, den Austausch von Videohintergründen sowie einen effizienten Batch-Modus zur gleichzeitigen Verarbeitung mehrerer Dateien.

Darüber hinaus unterstützt die Software moderne KI-Videoerstellung mit Technologien wie Seedance 2.0, Kling und VEO 3 und eröffnet so völlig neue kreative Möglichkeiten.

Teil 3: So kolorieren Sie Schwarzweissvideos mit HitPaw VikPea

Die Einfärbung alter Videos gelingt mit HitPaw VikPea in wenigen Schritten:

  • Schritt 1: Laden Sie HitPaw VikPea herunter und starten Sie die Software.
  • Schritt 2: Öffnen Sie im Hauptmenü den Bereich «KI Farbe» und wählen Sie die Funktion «Schwarzweissvideo einfärben». 
© HitPaw
  • Schritt 3: Importieren Sie das Schwarzweissvideo, das Sie kolorieren möchten.
  • Schritt 4: Klicken Sie auf «Generieren». Die KI analysiert das Material automatisch und erstellt die kolorierte Version.
  • Schritt 5: Sehen Sie sich die Vorschau an. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, exportieren Sie das fertige Video.
© HitPaw

Je nach Videolänge und Auflösung kann die Verarbeitung einige Minuten dauern.

Teil 4: Preise und Abonnements

HitPaw VikPea ist sowohl für Windows als auch für mac verfügbar.

LizenzmodellWindowsmac
Monatlich42.99 €69.99 €
Jährlich99.99 €109.99 €
Lebenslang159.99 €169.99 €

Die lebenslange Lizenz bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich besonders für Nutzer, die regelmässig alte Videos restaurieren oder KI-gestützte Videoverbesserungen nutzen möchten.

Aktuell profitieren Sie von der Sommeraktion: Mit dem Rabattcode HP-SM-30 erhalten Sie zusätzlich 30 % Rabatt und sparen bis zu 51 €.

Die Funktionen Cloud-Beschleunigung und Cloud-Export erfordern ein aktives Basisabonnement. Für die beschleunigte Videobearbeitung oder den Export über die Cloud werden zusätzliche Credits verbraucht. Die Funktionen KI-Videogenerierung, KI-Farbkorrektur und Wasserzeichenentfernung per Cloud-Export können auch ohne Abonnement genutzt werden. Hierfür lassen sich Credits flexibel und separat erwerben.

FAQ

Wie lange dauert die Kolorierung eines Schwarzweissvideos?
Die Bearbeitungszeit hängt von Faktoren wie Videolänge, Auflösung und Hardwareleistung ab. Kurze Clips werden häufig innerhalb weniger Minuten verarbeitet.

Kann die KI die Farben historisch korrekt wiedergeben?
Die KI erzeugt realistische Farben auf Basis umfangreicher Trainingsdaten. Eine hundertprozentige historische Genauigkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Für professionelle Archivprojekte empfiehlt sich eine manuelle Nachbearbeitung.

Unterstützt HitPaw VikPea die Stapelverarbeitung?
Ja. Mehrere Videos können gleichzeitig importiert und automatisch bearbeitet werden. Das spart insbesondere bei grösseren Archiven viel Zeit.

Fazit

Die Kolorierung von Schwarzweissvideos ist heute kein aufwendiger Spezialprozess mehr. Moderne KI-Technologien ermöglichen es, historische Aufnahmen und persönliche Erinnerungen mit wenigen Klicks in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

HitPaw VikPea überzeugt dabei nicht nur durch seine leistungsstarke KI-Kolorierung, sondern auch durch umfassende Funktionen zur Videoreparatur, Rauschunterdrückung, Stabilisierung und 8K-Hochskalierung.

Wenn Sie alte Videos restaurieren und gleichzeitig deren Qualität nachhaltig verbessern möchten, ist HitPaw VikPea eine leistungsstarke Komplettlösung, die Sie unbedingt ausprobieren sollten.

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