HitPaw FotorPea 5.5 im Test: Neue Funktionen und Verbesserungen

Nach der Anwendung des neuen KI-Fotorealismus-Modus verbesserte sich die Bildwirkung deutlich. Die Haare auf der Stirn wirkten natürlicher, Gesichtszüge wurden detaillierter dargestellt und auch feine Elemente wie Ohrringe, Halsketten oder andere Accessoires erschienen wesentlich präziser. Besonders beeindruckend waren die zusätzlichen Licht- und Schatteneffekte: Selbst auf einem Getränkebecher wurden realistische Reflexionen und Lichtverläufe sichtbar, die im ursprünglichen KI-Bild kaum vorhanden waren.

Im Praxistest konnte der KI-Fotorealismus-Modus viele typische Schwächen KI-generierter Bilder sichtbar reduzieren und das Gesamtbild deutlich authentischer wirken lassen.

Vorteile und Nachteile

Vorteile:

Verbesserter Fotorealismus: Reduzierung typischer KI-Artefakte in Gesichtern und Texturen.

Enorme Zeitersparnis: Komplexe Aufgaben wie Freistellen oder Objekt-Entfernung gelingen mit nur einem Klick.

All-in-One-Workflow: Generierung und High-End-Veredelung in derselben Software.

Datenschutz: Lokale Bildverbesserung schützt sensible Bilddaten.

Nachteile:

Hardware-Hungrig: Für die neuen Realismus-Modelle ist eine dedizierte Grafikkarte (Nvidia RTX empfohlen) für schnelle Renderzeiten fast Pflicht.

Testversion limitiert: Der volle Export in hoher Auflösung ohne Wasserzeichen erfordert eine kostenpflichtige Lizenz.

Vergleich mit älteren Versionen

Feature HitPaw FotoPea 5.5 (neu) Ältere Version (V5.4/V5.0) Bild-Realismus Extrem hoch (Sehr hoher Fotorealismus) Oft künstlicher «Wachspuppen-Effekt» Realismus-Boost Ja (Dedizierter Modus integriert) Nein (Nur Standard-Upscaling) Generierungs-Engine Komplett runderneuert & prompt-treu Teilweise Einschränkungen bei komplexen Details Kanten-Präzision (Cutout) Erkennt feinste Haare und Partikel Neigte bei unruhigen Hintergründen zu Fransen

Preise und Lizenzmodelle

HitPaw bietet für FotorPea 5.5 ein flexibles Preismodell an, das sich sowohl an Gelegenheitsnutzer als auch an Profis richtet:

Monats-Abo: Ideal für kurzfristige Projekte (z. B. nur für den WM-Monat).

Jahres-Abo: Die wirtschaftlichste Option für regelmässige Content Creator.

Lifetime-Lizenz: Ein einmaliger Kauf für dauerhaften Zugriff auf die Software inklusive zukünftiger Updates.

(Die Preise variieren je nach Lizenzmodell und aktuellen Aktionen auf der offiziellen Website).

Unsere Bewertung

HitPaw FotorPea 5.5.0 gehört zu den interessantesten KI-Bildbearbeitungs-Updates des Jahres 2026 für KI-Bildbearbeitung. Die Entwickler haben exakt an den richtigen Stellschrauben gedreht: Der neue KI Fotorealismus-Modus ist ein echter Meilenstein und hebt die Bildqualität auf ein Niveau, das sich vor teuren Profi-Konkurrenten nicht verstecken muss. Für uns ein absoluter Preis-Leistungs-Sieger im Bereich der KI-Suiten.

FAQ

Ist das Update auf Version 5.5 kostenlos?

Für alle Nutzer, die bereits ein aktives Abonnement oder eine gültige Lifetime-Lizenz von HitPaw Photo AI / FotorPea besitzen, ist das gestrige Update auf die Version 5.5.0 komplett kostenfrei.

Funktioniert der Realismus-Modus auch mit alten analogen Fotos?

Ja, hervorragend! Wenn Sie historische oder eingescannte Fotos hochladen, rechnet die KI nicht einfach nur das Rauschen weg, sondern versucht, authentische Texturen (wie den Stoff alter Kleidung) originalgetreu zu rekonstruieren.

Benötigt das Tool permanent Internet?

Die Bildverbesserung, das Freistellen und das Löschen von Objekten funktionieren komplett lokal und offline. Lediglich für das neu strukturierte KI-Bildgenerierungssystem (Text-zu-Bild) wird eine Internetverbindung benötigt.

Fazit

Mit der Version 5.5.0 liefert HitPaw ein beeindruckendes Gesamtpaket ab. Die Kombination aus rasant schnellen One-Click-Lösungen und dem neuen, fotorealistischen Bildgenerator macht FotorPea 5.5 zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den kreativen Alltag im Jahr 2026. Wer seine Bildbearbeitung und KI-Bildgenerierung erweitern möchte.