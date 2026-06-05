HitPaw FotorPea im Test 2026: Alte Bilder mit KI wiederherstellen

Besonders bei der Wiederherstellung alter Bilder unterstützt Sie die Software mit mehreren intelligenten KI-Modellen. So können Sie typische Schäden automatisch korrigieren und wertvolle Erinnerungen in besserer Qualität bewahren.

Die Plattform bietet Ihnen unter anderem folgende Funktionen:

Alte Fotos wiederherstellen: Erkennen und entfernen Sie Kratzer, Flecken, Risse sowie andere altersbedingte Beschädigungen mit nur wenigen Klicks.

Erkennen und entfernen Sie Kratzer, Flecken, Risse sowie andere altersbedingte Beschädigungen mit nur wenigen Klicks. Beschädigte Bereiche automatisch ergänzen: Die KI analysiert fehlende oder beeinträchtigte Bildbereiche und rekonstruiert diese möglichst natürlich, damit das Gesamtbild harmonischer wirkt.

Die KI analysiert fehlende oder beeinträchtigte Bildbereiche und rekonstruiert diese möglichst natürlich, damit das Gesamtbild harmonischer wirkt. Mehrere Bilder gleichzeitig bearbeiten: Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Bilder gleichzeitig optimieren und wiederherstellen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Bilder gleichzeitig optimieren und wiederherstellen. Verschiedene KI-Modelle flexibel einsetzen: Wählen Sie je nach Bildtyp passende Modelle aus, um alte Familienbilder, Porträts oder gescannte Bilder gezielt zu verbessern.

Wählen Sie je nach Bildtyp passende Modelle aus, um alte Familienbilder, Porträts oder gescannte Bilder gezielt zu verbessern. Vorher-Nachher-Ergebnisse direkt vergleichen: Prüfen Sie die Veränderungen in der integrierten Vorschau und entscheiden Sie selbst, ob das Ergebnis Ihren Erwartungen entspricht.

Teil 2: Mit HitPaw FotorPea alte Bilder wiederherstellen

Bevor Sie alte Erinnerungen dauerhaft speichern oder mit Ihrer Familie teilen, müssen beschädigte Bilder häufig zuerst repariert werden. Genau dafür bietet HitPaw FotorPea eine spezielle KI-Funktion zur Bilderwiederherstellung.

Die Software erkennt typische Alterserscheinungen automatisch und hilft Ihnen dabei, Kratzer zu entfernen, Farben zurückzubringen und verlorene Details wieder sichtbar zu machen. Statt komplizierte Werkzeuge manuell anzuwenden, laden Sie Ihr Bild hoch und lassen die KI den grössten Teil der Arbeit übernehmen.

Bilderwiederherstellung im Überblick

Das Highlight dieser Funktion ist die Kombination mehrerer KI-Modelle, die unterschiedliche Bildprobleme gezielt bearbeiten. Während viele Programme nur einzelne Bereiche verbessern, analysiert HitPaw FotorPea das gesamte Bild und korrigiert mehrere Fehler gleichzeitig.

In unserem Praxistest sorgt diese intelligente Unterstützung für sichtbar bessere Ergebnisse:

Beschädigte Bilder reparieren: Die KI erkennt Kratzer, Flecken, Risse und andere Alterserscheinungen automatisch und entfernt sie mit wenigen Klicks.

Verblasste Farben zurückbringen: Die Software analysiert vorhandene Farbinformationen und stellt natürliche Farben wieder her, damit alte Bilder lebendiger wirken.

Gesichter und Details schärfen: Sie können Augen, Haare, Kleidung und andere feine Strukturen klarer darstellen lassen, wenn diese im Originalbild unscharf erscheinen.

Schwarz-Weiss-Bilder kolorieren: Die KI fügt historischen Aufnahmen passende Farben hinzu und erzeugt dadurch einen moderneren Eindruck.

Alte Bilder hochskalieren: Die Software erhöht die Auflösung und hilft Ihnen dabei, alte Bilder für digitale Archive oder Ausdrucke vorzubereiten.

So stellen Sie Schritt für Schritt alte Bilder wieder her

Die Bedienung gelingt auch ohne Erfahrung mit professioneller Bildbearbeitung. Anhand eines alten Familienbildes lässt sich der Ablauf leicht nachvollziehen.