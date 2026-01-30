Aufruf Lesertest HP Smart Tank 7305

Der HP Smart Tank 7305 besticht durch sein preiswertes Tintentanksystem. Das Multifunktionsgerät kommt ganz ohne Tintenkartuschen aus. Stattdessen werden die integrierten Tanks mit Tinte aus Flaschen befüllt, was nicht nur sehr einfach funktioniert, sondern auch sehr preiswert ist. Die Tanks sollen laut HP für bis zu 12 000 Schwarz-Weiss- bzw. 8000 Farbseiten reichen.

Der Multifunktionsdrucker mit integriertem Scanner hat aber noch weitere Trümpfe auf Lager: Mittels HP-Smart-App können Anwenderinnen und Anwender von überall drucken und scannen. Dank Dual-Band-Wi-Fi ist auch eine Verbindung via WLAN schnell und stabil. Alternativ stehen USB und Ethernet zur Verfügung. Die Druckköpfe lassen sich bei Bedarf austauschen, was das Gerät besonders langlebig macht.

Ein Highlight ist ebenfalls die Bedienung: Smarte, leuchtende Tasten führen Nutzerinnen und Nutzer zielsicher durch den Druckprozess. Tintenfüllstand und Papiermenge werden überwacht und lassen sich einfach kontrollieren. Mit an Bord sind zudem Duplex-Druck für den automatischen beidseitigen Druck und eine automatische Dokumentenzuführung für 35 Blatt.

Im Handel kostet der smarte Allrounder 289 Franken. Ein Zückerchen: Testerinnen respektive Tester dürfen das Gerät behalten. Insgesamt suchen wir fünf Testpersonen. Bewerben Sie sich bis zum 11. Februar 2026 per E-Mail an die Adresse redaktion@pctipp.ch. Der Testzeitraum erstreckt sich bis zum 27. März 2026.

Teilen Sie uns bitte mit, wieso Sie den HP-Allrounder gerne testen möchten. Wir benötigen zur Kontaktaufnahme Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Postadresse und Ihre Telefonnummer.