Die besten Wege, 2026 eine Website zu erstellen

Die kurze Antwort: Es gibt mittlerweile unzählige Möglichkeiten. Baukastensysteme, Content-Management-Systeme, KI-Tools oder eben doch klassische Entwicklung mit Code. Welche Lösung am besten passt, hängt ganz stark davon ab, was du vorhast.

Viele Plattformen werben damit, dass eine Website erstellen kostenlos sein kann. Solche Gratis-Versionen eignen sich gut, um erste Ideen einmal auszuprobieren.

Allerdings bringen sie Einschränkungen mit sich, etwa Werbung auf der Seite, begrenzten Speicherplatz, weniger Sicherheit oder eine Domain, die den Anbieternamen enthält. Wer langfristig eine professionelle Website betreiben möchte, setzt deshalb besser auf zuverlässige Anbieter wie one.com, die Professionalität, Stabilität, Schnelligkeit und Erweiterungsmöglichkeiten bieten.

Website-Baukästen: Der einfachste Einstieg

Intuitive Homepagebaukästen lassen auch Einsteiger ohne technische Erfahrung schnell starten. Website-Baukästen gehören deshalb 2026 zu den beliebtesten Methoden, eine Website zu erstellen.

Die Idee dahinter ist simpel: Statt Code zu schreiben, nutzt man vorgefertigte Bausteine. Texte, Bilder, Designs, Galerien oder Kontaktformulare lassen sich dabei einfach per Drag-and-Drop platzieren. Damit geht alles sehr schnell und intuitiv.

Besonders für kleine Unternehmen, Freelancer oder kreative Projekte sind solche Baukästen super. Eine Portfolio-Seite, ein Blog oder eine Unternehmensseite lässt sich damit oft innerhalb eines Tages erstellen.

Tools wie der Homepagebaukasten von one.com kombinieren dabei mehrere Funktionen: Hosting, Sicherheit, mobile Optimierung, Designvorlagen und KI-Bearbeitungstools sind bereits integriert. Dadurch entfällt ein grosser Teil der technischen Einrichtung.

Ein Trend, der 2026 immer stärker wird, ist auch beim Websitebau der Einsatz von künstlicher Intelligenz.

KI kann inzwischen komplette Layouts generieren. Nutzer geben einfach ein paar Infos ein (z. B. Branche, Zielgruppe oder Stil) und die Software erstellt automatisch eine erste Website-Struktur. Auch Texte, Bilder oder Farbpaletten können so ganz automatisch vorgeschlagen werden.

Trotzdem ersetzt KI natürlich nicht komplett die eigene Gestaltung. Inhalte sollten immer auch überprüft und angepasst werden. Schliesslich soll die Website ja die eigene Marke widerspiegeln und nicht wie eine generische Vorlage wirken.

Content-Management-Systeme bleiben wichtig

Neben Baukästen spielen Content-Management-Systeme (CMS) auch weiterhin noch eine grosse Rolle. Besonders bekannte Systeme wie z. B. WordPress werden auch 2026 von Millionen von Websites genutzt.

Der Vorteil eines CMS liegt in der Flexibilität. Erweiterungen, Themes und Plugins ermöglichen es, nahezu jede Art von Website umzusetzen.

Der Nachteil: Die Einrichtung kann hier leider etwas technischer sein. Updates, Sicherheit und Hosting müssen nämlich oft selbst verwaltet werden. Für grössere Projekte oder langfristige Websites kann sich dieser Aufwand aber auch lohnen.

Mobile Design ist heute Standard

Eine Website muss 2026 vor allem auf Smartphones ohne Probleme funktionieren. In vielen Branchen kommen nämlich inzwischen mehr als 70 % der Besucher über mobile Geräte.

Deshalb setzen moderne Website-Builder auf sogenanntes Responsive Design. Das bedeutet: Die Seite passt sich ganz automatisch an unterschiedliche Bildschirmgrössen an.

Geschwindigkeit wird immer wichtiger

Internetnutzer sind ungeduldig. Und wenn eine Website länger als ein paar Sekunden lädt, springen ganz viele Besucher wieder ab.

Deshalb gehört schnelle Ladezeit inzwischen mit zu den wichtigsten Faktoren beim Websitebau. Bilder sollten optimiert sein, unnötige Skripte vermieden werden und das Hosting sollte zuverlässig arbeiten. Viele moderne Plattformen übernehmen einen Teil dieser Optimierung automatisch.

Gute Inhalte bleiben entscheidend

So wichtig Design und Technik auch sind. Am Ende entscheiden dann eben doch die Inhalte darüber, ob eine Website erfolgreich ist.

Besucher suchen Antworten, Infos oder Inspiration. Eine Website sollte deshalb klar erklären:

Wer hinter dem Projekt steht

Welche Leistungen oder Inhalte angeboten werden

Warum Besucher genau hier bleiben sollten

Gut strukturierte Texte, verständliche Überschriften und hochwertige Bilder helfen dabei.

Suchmaschinen spielen weiterhin eine grosse Rolle

Auch 2026 kommen ganz viele Besucher über Suchmaschinen. Deshalb lohnt es sich, ein paar SEO-Prinzipien zu berücksichtigen. Dazu gehören unter anderem:

klare Seitenstrukturen

passende Überschriften

relevante Keywords

schnelle Ladezeiten

Suchmaschinen versuchen vor allem zu verstehen, worum es auf einer Website eigentlich geht. Je klarer Inhalte also aufgebaut sind, desto leichter geht das. Website-Baukästen wie von one.com unterstützen auch diese Prozesse bereits automatisch, indem sie z. B. strukturierte Layouts oder SEO-Einstellungen bereitstellen und eben Schnelligkeit und die mobile Optimierung gegeben ist.

Abschliessende Worte

Wer heute eine Website starten möchte, hat deutlich mehr einfache und trotzdem professionelle Möglichkeiten als noch vor ein paar Jahren. Baukästen, KI-Tools und moderne Hosting-Plattformen haben den Prozess wirklich sehr vereinfacht.

Gerade Einsteiger profitieren davon. Eine erste Seite lässt sich schnell erstellen, später kann sie jederzeit erweitert oder angepasst werden. Die «beste» Art, eine Website zu erstellen, gibt es aber nicht. Sie hängt immer davon ab, was du erreichen möchtest.

Für schnelle und einfache Projekte sind Website-Baukästen oft die beste und einfachste Wahl. Grössere oder komplexere Seiten profitieren dagegen vielleicht mehr von flexiblen CMS-Systemen. Und KI-Tools können bei beiden Versionen den Einstieg zusätzlich beschleunigen.