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Sascha Zäch
6. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Lesertest

Aufruf Lesertest Samsung SSD 990

Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.

Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW 

© Sasmsung

SSD ist nicht gleich SSD. Das MZ-V9V2T0BW von Samsung besticht durch eine Spitzenperformance von bis zu 7250 MB/s (lesen) respektive 6450 MB/s (schreiben) und eignet sich somit für blitzschnelles Gaming, Multimediaprojekte und professionelles Arbeiten. Hinzu kommt eine grosse Kapazität von rund 2 TB.

Es handelt sich zwar um ein internes SSD, doch die Installation lässt sich schnell und ohne Werkzeug bewerkstelligen: das M.2-SSD in einen freien M.2-Slot einsetzen und befestigen. Samsungs Magician-Software übernimmt die Firmware-Updates und die Leistungsoptimierung automatisch.

Im Handel kostet das pfeilschnelle SSD rund 400 Franken. Ein Zückerchen: Testerinnen respektive Tester dürfen den Speicher behalten. Insgesamt suchen wir drei Testpersonen. Bewerben Sie sich bis zum 16. August 2026 per E-Mail an die Adresse redaktion@pctipp.chDer Testzeitraum erstreckt sich bis zum 18. September 2026. 

Teilen Sie uns bitte mit, wieso Sie das Samsung-SSD gerne testen möchten. Wir benötigen zur Kontaktaufnahme Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Postadresse und Ihre Telefonnummer. 

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