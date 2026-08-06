Aufruf Lesertest Samsung SSD 990

SSD ist nicht gleich SSD. Das MZ-V9V2T0BW von Samsung besticht durch eine Spitzenperformance von bis zu 7250 MB/s (lesen) respektive 6450 MB/s (schreiben) und eignet sich somit für blitzschnelles Gaming, Multimediaprojekte und professionelles Arbeiten. Hinzu kommt eine grosse Kapazität von rund 2 TB.

Es handelt sich zwar um ein internes SSD, doch die Installation lässt sich schnell und ohne Werkzeug bewerkstelligen: das M.2-SSD in einen freien M.2-Slot einsetzen und befestigen. Samsungs Magician-Software übernimmt die Firmware-Updates und die Leistungsoptimierung automatisch.

Im Handel kostet das pfeilschnelle SSD rund 400 Franken. Ein Zückerchen: Testerinnen respektive Tester dürfen den Speicher behalten. Insgesamt suchen wir drei Testpersonen. Bewerben Sie sich bis zum 16. August 2026 per E-Mail an die Adresse redaktion@pctipp.ch. Der Testzeitraum erstreckt sich bis zum 18. September 2026.

Teilen Sie uns bitte mit, wieso Sie das Samsung-SSD gerne testen möchten. Wir benötigen zur Kontaktaufnahme Ihren Nachnamen, Ihren Vornamen, Ihre Postadresse und Ihre Telefonnummer.