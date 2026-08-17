Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
17. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Weltweite Smartwatch-Verkäufe sind weiter gestiegen

Die weltweiten Verkäufe von Fitness-Trackern gingen im zweiten Quartal leicht zurück, während Smartwatches zulegen konnten. Die Käufer setzten vor allem auf günstige Fitness-Tracker und hochwertige Sportuhren, während Mittelklassegeräte weniger gefragt waren.
Samsung Galaxy Watch 9
© Samsung

Der Boom bei den Wearables ist vorbei: Laut Omdia wurden im zweiten Quartal weltweit 2 Prozent weniger Fitness-Armbänder verkauft als im Vorjahresquartal. Die Verkäufe von Smartwatches stiegen zumindest um 6 Prozent. Zu den Gewinnern im Markt gehörten vor allem sehr günstige Armbänder ohne Display und hochwertige Sport-Smartwatches, während mittelpreisige Produkte in beiden Kategorien weniger Verkäufe verzeichneten.

Bei den Smartwatches konnte Apple die einsame Spitzenposition verteidigen, auch wenn der Marktanteil von 48 auf 46 Prozent zurückging. Der Verfolger Samsung rutschte von 17 auf 15 Prozent und konnte den zweiten Platz nur knapp verteidigen. Denn dahinter legte Garmin stark zu und steigerte seinen Marktanteil von 11 auf 15 Prozent. Der US-Hersteller profitierte laut den Marktforschern vom starken Interesse der Verbraucher an leistungsstarken Sportuhren. Auf den weiteren Plätzen folgten mit 7 und 6 Prozent Anteil Huawei und XTC/Imoo.

Im Gesamtmarkt, der auch Fitness-Armbänder einschliesst, konnte Huawei dank einer Ausweitung des Portfolios Xiaomi überholen und sich mit 18 Prozent Marktanteil an die Spitze setzen. Dahinter folgen Apple, Samsung und Garmin. Bei den Armbändern machten einfache Modelle ohne Display schon 15 Prozent der Verkäufe aus, vor allem Googles neues Fitbit Air kam auf Anhieb auf starke Verkäufe.

Kommentare

Smartwatch
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Auerswald COMfortel M-725
News
Auerswald stellt neues DECT-Mobilteil für professionelle Nutzer vor
Mit dem COMfortel M-725 bringt Auerswald ein DECT-Mobilteil für den Einsatz in Firmen, das besonders umfangreiche Sicherheits-Features bieten soll und in Deutschland gefertigt wird.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
17. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Hohe Sicherheit elektrischer Erzeugnisse dank ESTI-Marktüberwachung
Im Rahmen der risikobasierten Marktüberwachung hat das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI im Jahr 2025 mehr als 1›000 elektrische Erzeugnisse gezielt auf ihre Konformität und Sicherheit überprüft. Dabei zeigte sich ein insgesamt hohes Sicherheitsniveau. 
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
17. Aug 2026
Mehr erfahren
Google Pixel Watch 5
News
Google positioniert die Pixel Watch 5 als KI-Smartwatch
Neben den neuen Smartphones kommt auch eine neue Smartwatch von Google: Die Pixel Watch 5 setzt auf eine optimierte Integration von KI über Gemini und erweiterte Gesundheitsfunktionen. 
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
17. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Soluna-Beach-Party-Launch
Samsung lanciert Fold-Handys und Smart-Watches
Samsung hat im Soluna-Beach-Club in Zürich bei Tiefenbrunnen seine neue Galaxy Z Serie der Foldbables und Smart-Watches vorgestellt. Das Line-Up umfasst drei Falt-Smartphones und drei smarte Uhren - allerdings für unterschiedliche Zielgruppen. PCtipp hat die Preise, und sagt, welches Modell sich für welchen Anwender empfiehlt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
22. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare