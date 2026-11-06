TikTok Shop Schweiz: Rundherum läuft er, nur hier nicht

Worauf Sie achten sollten, wenn er kommt

Bequem heisst nicht sorglos. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband prüfte im Juli 2025 drei Produktseiten und fand auf keiner klare Angaben zum Händler. Drei Seiten sind eine kleine Stichprobe. Sie zeigen aber, wo man hinschauen sollte. Für Käufer in der Schweiz sind vier Punkte besonders wichtig:

Den Händler prüfen. Steht eine Adresse da, und wo sitzt die Firma? Fehlt das, lassen Sie es bleiben. Die Rückgabe vorher lesen. In der EU gilt bei Onlinekäufen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Das Schweizer Recht kennt nichts Vergleichbares, es zählt, was der Anbieter zusagt. In einem Land, in dem laut DPD 36 Prozent das letzte Online-Päckli zurückgeschickt haben, ist das kein Detail. Mehrwertsteuer und Zoll mitrechnen. Bei Ware aus dem Ausland wird für die meisten Produkte ab rund 62 Franken inklusive Versand die Mehrwertsteuer fällig, dazu kommen die Verzollungskosten von Post oder Kurier. Manche grossen Anbieter rechnen die Steuer schon im Preis ab, andere nicht. Schauen Sie deshalb, ob der angezeigte Preis alles enthält. Mit Käuferschutz zahlen und sich Zeit lassen. Kreditkarte oder PayPal sind besser als Überweisung oder Prepaid-Karte. Und ein Countdown im Livestream ist ein Verkaufstrick, kein Grund zur Eile.

Und wenn Sie als Schweizer Firma verkaufen möchten?

Den Shop aktivieren können Sie heute nicht. Werbung auf TikTok ist dagegen schon lange möglich: Den Ads Manager gibt es für Schweizer KMU seit 2021. Die Klicks führen dann in Ihren eigenen Webshop.

Der Umweg über Deutschland ist aufwendiger, als er klingt. Ein normales deutsches Verkäuferkonto setzt laut dem Steuerdienstleister Eurofiscalis unter anderem eine deutsche Geschäftsadresse, eine deutsche Umsatzsteuer-Nummer und ein deutsches Geschäftskonto voraus. Für Firmen ausserhalb der EU beschreibt Eurofiscalis einen separaten Weg mit Steuerregistrierung in Deutschland und einer verantwortlichen Person in der EU. Das sollten Sie mit Ihrem Treuhänder anschauen, bevor Sie Zeit investieren.

Für die meisten KMU ist die Vorbereitung sinnvoller. TikTok Schweiz riet an der SCORE!, den Shop nicht als Nebenprojekt zu behandeln und die Zuständigkeiten früh zu klären. Die Agentur Webrepublic weist darauf hin, dass es ohne bestehendes Publikum später schwieriger wird. Ein aktives Konto und regelmässige Videos schaden auch dann nicht, wenn der Shop noch zwei Jahre auf sich warten lässt.

Fazit

Als Käufer verpassen Sie nichts. Einen Akku-Bohrschrauber bekommen Sie auch ohne Livestream. Für Schweizer Händler sieht es anders aus: Wer jetzt auf TikTok Publikum aufbaut, muss am ersten Tag nicht bei null anfangen. Wann dieser Tag kommt, weiss heute niemand. Wer es verfolgen will, schaut ab und zu in TikToks Länderauswahl. Sobald dort die Schweiz auftaucht, geht es los.

Häufige Fragen zu TikTok Shop in der Schweiz

Wann kommt TikTok Shop in die Schweiz?

Das ist offen. TikTok Schweiz nannte im Mai 2026 kein Datum, und bis Ende Oktober ist keine Ankündigung dazugekommen.

Kann man aus der Schweiz im deutschen TikTok Shop bestellen?

TikTok führt die Schweiz nicht als Liefermarkt. Verlässliche Erfahrungsberichte zu Umwegen über eine deutsche Lieferadresse oder ein VPN gibt es kaum. Zu empfehlen sind sie nicht, denn Rückgaben und Reklamationen werden so nur umständlicher.

Ab welchem Alter kann man im TikTok Shop einkaufen?

Ab 18 Jahren. Minderjährigen blendet TikTok nach eigenen Angaben den Shop-Reiter und Produktlinks aus.

Können Schweizer Firmen auf TikTok werben?

Ja. Anzeigen laufen auch in der Schweiz, sie führen aber in einen externen Webshop. Ein Kauf direkt in der App ist nicht möglich.

Die Pressemitteilung stammt von der Firma PortalWeb GmbH.