Pressemitteilung
TikTok Shop Schweiz: Rundherum läuft er, nur hier nicht
Seit dem 15. Juni 2026 ist die Schweiz bei TikTok Shop eine Insel. An diesem Tag kam Österreich dazu. Deutschland, Frankreich und Italien sind schon seit März 2025 dabei. Von den direkten Nachbarn fehlt nur noch Liechtenstein. Wer nach «TikTok Shop Schweiz» sucht, stösst deshalb vor allem auf Berichte aus dem Ausland und auf die immer gleiche Frage, wann es hier so weit ist.
Was TikTok Shop ist
TikTok Shop ist ein Marktplatz, der in die App eingebaut ist. Jemand führt im Video einen Akku-Bohrschrauber vor, darunter hängt das Produkt, und ein paar Fingertipps später ist er bestellt, ohne dass Sie TikTok verlassen haben. Dazu kommen Livestreams, in denen direkt verkauft wird, und ein eigener Shop-Reiter.
TikTok selbst verkauft dabei nichts. Die Ware stammt von Händlern, beworben wird sie oft von Influencern gegen Provision, und TikTok behält laut dem Fachblatt «Horizont» bis zu 9 Prozent pro Kauf ein. Geht etwas schief, ist deshalb in erster Linie der Händler Ihr Gegenüber, nicht die App.
TikTok Shop in der Schweiz: kein Start, kein Datum
Die Probe dauert eine Minute. Auf seiner Anmeldeseite für Verkäufer wirbt TikTok mit 13 europäischen Märkten, Grossbritannien ist als eigener Markt separat aufgeführt. Die Schweiz taucht nirgends auf, weder in dieser Aufzählung noch in der Länderauswahl (Bild Länderauswahl).
Der Handelsverband.swiss hielt im Juli fest, dass die Schweiz kein unterstützter Markt ist und hiesige Händler den Shop nicht aktivieren können. Im Mai fragte die E-Commerce-Expertin Alexandra Scherrer an der Konferenz SCORE! in Zürich-Oerlikon direkt bei TikTok Schweiz nach. Die Antwort von Marie-Theres Schramm lautete laut einem Bericht von Openstream: «Noch gibt es kein Datum.»
An Prognosen hat es nicht gefehlt. Im März 2024 kursierten Berichte über einen Start noch im selben Jahr, im April 2026 rechnete ein Fachbeitrag beim Handelsverband.swiss mit einem Start im laufenden Jahr. Kurz vor Jahresende ist davon nichts zu sehen. Darauf wettet kaum noch jemand.
Warum ausgerechnet die Schweiz fehlt
TikTok nennt keine Gründe, es bleiben also nur Vermutungen. Am Publikum liegt es kaum: Österreich kommt laut TikTok auf über 2,7 Millionen Nutzer im Monat, die Schweiz laut dem Fachbeitrag beim Handelsverband.swiss auf 3,5 Millionen.
Naheliegender ist die Grenze. TikToks Europa-Geschäft ist auf die EU zugeschnitten. Händler registrieren sich in einem EU-Land und beliefern von dort die übrigen Märkte, die Lager des hauseigenen Versanddienstes stehen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Für die Schweiz bräuchte es Verzollung, eine eigene Lösung für die Mehrwertsteuer und Preise in Franken. Machbar, aber viel Aufwand für einen kleinen Markt.
Ganz geht die Rechnung allerdings nicht auf. Grossbritannien ist ebenfalls nicht in der EU, nur ist es ein viel grösserer Markt. Schweden, Dänemark und Finnland dagegen gehören zur EU und fehlen trotzdem. TikTok arbeitet sich offensichtlich Land für Land vor, und die Schweiz steht auf dieser Liste nicht zuoberst.
Das Interesse ist längst da
An der Nachfrage scheitert es nicht. Laut Schätzungen des Analysedienstes Ahrefs wurde 2023 in der Schweiz im Schnitt rund 260-mal pro Monat nach «TikTok Shop» gesucht, dieses Jahr sind es bisher rund 1420-mal. Bis Ende Oktober kamen schon mehr Suchanfragen zusammen als im ganzen Jahr 2025. Die genauen Zahlen sind unsicher, die Richtung ist eindeutig.
Dazu passt das E-Shopper Barometer des Paketdienstes DPD von 2025. Demnach kaufen 59 Prozent der Schweizer E-Shopper auf mindestens einer sozialen Plattform ein, direkt oder über einen Link in einen Webshop. Der europäische Schnitt liegt bei 44 Prozent. TikTok nennen 22 Prozent als Einkaufsplattform, und das ganz ohne Shop.
Was Deutschland zeigt
Wie es hier laufen könnte, lässt sich in Deutschland ablesen. Im ersten Jahr bestellte gut jeder siebte vom Marktforscher NielsenIQ erfasste Online-Käufer mindestens einmal im TikTok Shop. Nach Umsatz landete der Shop unter den Onlinehändlern auf Platz 15, und mehr als 25'000 Verkäufer sind aktiv.
Überraschend ist, wer da einkauft. Die umsatzstärkste Gruppe ist nicht die Jugend, sondern die Generation X, also die Jahrgänge 1960 bis 1979, mit 37 Prozent. Unter 18 Jahren ist der Shop ohnehin gesperrt. Auch die Bestsellerliste von TikTok liest sich erstaunlich bodenständig: Türklingeln mit Kamera, Akku-Bohrschrauber, Koffersets, Kratzbäume für Katzen, Laufbänder. Computer und Elektronik machen 16 Prozent des Umsatzes aus, knapp hinter Mode mit 17 Prozent.
Worauf Sie achten sollten, wenn er kommt
Bequem heisst nicht sorglos. Der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband prüfte im Juli 2025 drei Produktseiten und fand auf keiner klare Angaben zum Händler. Drei Seiten sind eine kleine Stichprobe. Sie zeigen aber, wo man hinschauen sollte. Für Käufer in der Schweiz sind vier Punkte besonders wichtig:
- Den Händler prüfen. Steht eine Adresse da, und wo sitzt die Firma? Fehlt das, lassen Sie es bleiben.
- Die Rückgabe vorher lesen. In der EU gilt bei Onlinekäufen ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Das Schweizer Recht kennt nichts Vergleichbares, es zählt, was der Anbieter zusagt. In einem Land, in dem laut DPD 36 Prozent das letzte Online-Päckli zurückgeschickt haben, ist das kein Detail.
- Mehrwertsteuer und Zoll mitrechnen. Bei Ware aus dem Ausland wird für die meisten Produkte ab rund 62 Franken inklusive Versand die Mehrwertsteuer fällig, dazu kommen die Verzollungskosten von Post oder Kurier. Manche grossen Anbieter rechnen die Steuer schon im Preis ab, andere nicht. Schauen Sie deshalb, ob der angezeigte Preis alles enthält.
- Mit Käuferschutz zahlen und sich Zeit lassen. Kreditkarte oder PayPal sind besser als Überweisung oder Prepaid-Karte. Und ein Countdown im Livestream ist ein Verkaufstrick, kein Grund zur Eile.
Und wenn Sie als Schweizer Firma verkaufen möchten?
Den Shop aktivieren können Sie heute nicht. Werbung auf TikTok ist dagegen schon lange möglich: Den Ads Manager gibt es für Schweizer KMU seit 2021. Die Klicks führen dann in Ihren eigenen Webshop.
Der Umweg über Deutschland ist aufwendiger, als er klingt. Ein normales deutsches Verkäuferkonto setzt laut dem Steuerdienstleister Eurofiscalis unter anderem eine deutsche Geschäftsadresse, eine deutsche Umsatzsteuer-Nummer und ein deutsches Geschäftskonto voraus. Für Firmen ausserhalb der EU beschreibt Eurofiscalis einen separaten Weg mit Steuerregistrierung in Deutschland und einer verantwortlichen Person in der EU. Das sollten Sie mit Ihrem Treuhänder anschauen, bevor Sie Zeit investieren.
Für die meisten KMU ist die Vorbereitung sinnvoller. TikTok Schweiz riet an der SCORE!, den Shop nicht als Nebenprojekt zu behandeln und die Zuständigkeiten früh zu klären. Die Agentur Webrepublic weist darauf hin, dass es ohne bestehendes Publikum später schwieriger wird. Ein aktives Konto und regelmässige Videos schaden auch dann nicht, wenn der Shop noch zwei Jahre auf sich warten lässt.
Fazit
Als Käufer verpassen Sie nichts. Einen Akku-Bohrschrauber bekommen Sie auch ohne Livestream. Für Schweizer Händler sieht es anders aus: Wer jetzt auf TikTok Publikum aufbaut, muss am ersten Tag nicht bei null anfangen. Wann dieser Tag kommt, weiss heute niemand. Wer es verfolgen will, schaut ab und zu in TikToks Länderauswahl. Sobald dort die Schweiz auftaucht, geht es los.
Häufige Fragen zu TikTok Shop in der Schweiz
Wann kommt TikTok Shop in die Schweiz?
Das ist offen. TikTok Schweiz nannte im Mai 2026 kein Datum, und bis Ende Oktober ist keine Ankündigung dazugekommen.
Kann man aus der Schweiz im deutschen TikTok Shop bestellen?
TikTok führt die Schweiz nicht als Liefermarkt. Verlässliche Erfahrungsberichte zu Umwegen über eine deutsche Lieferadresse oder ein VPN gibt es kaum. Zu empfehlen sind sie nicht, denn Rückgaben und Reklamationen werden so nur umständlicher.
Ab welchem Alter kann man im TikTok Shop einkaufen?
Ab 18 Jahren. Minderjährigen blendet TikTok nach eigenen Angaben den Shop-Reiter und Produktlinks aus.
Können Schweizer Firmen auf TikTok werben?
Ja. Anzeigen laufen auch in der Schweiz, sie führen aber in einen externen Webshop. Ein Kauf direkt in der App ist nicht möglich.
Die Pressemitteilung stammt von der Firma PortalWeb GmbH.
Kommentare