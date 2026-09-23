Warum Gaming nach einem langen Tag für Erholung sorgen kann

Entscheidend ist jedoch, Gaming nicht als allgemeines Mittel gegen Stress zu betrachten. Eine entspannte Gaming-Session kann einfach eine Möglichkeit sein, etwas Abstand vom Alltag zu gewinnen, bevor die nächste Aufgabe ansteht.

Am besten funktioniert eine solche Auszeit, wenn sie bewusst gewählt wird. Ein ruhiges Erkundungsgame kann beispielsweise beim Abschalten helfen, während eine kooperative Gaming-Session die Möglichkeit bietet, Zeit mit Freunden oder anderen Gamern zu verbringen. Wer dafür digitale Inhalte oder Guthaben benötigt, kann beispielsweise über Razer Gold Guthaben aufladen und nach einer passenden Geschenkkarte suchen.

Digitale Geschenkkarten funktionieren in der Regel über einen Einlösecode, der an den Käufer oder Empfänger gesendet und anschliessend auf der jeweiligen Plattform oder beim entsprechenden Dienst eingelöst wird. Eneba ist ein digitaler Marktplatz für Game Keys, Geschenkkarten und andere digitale Produkte. Auf den Produktseiten finden sich Angaben zu Plattform und Region, die vor dem Kauf überprüft werden können.

Gaming kann helfen, vom Alltag abzuschalten

Gaming kann vorübergehend Abstand zu Arbeit und Alltagssorgen schaffen, weil sich die Aufmerksamkeit auf Ziele, Entscheidungen und virtuelle Welten verlagert. Die Forschung zu Games und Emotionsregulation nennt unter anderem Freude, das Eintauchen in ein Game und die Ablenkung von unangenehmen Gedanken als mögliche Faktoren. Gemeint ist damit eine vorübergehende Erholung und nicht, Probleme zu ignorieren, die ausserhalb des Games weiterhin Aufmerksamkeit erfordern.

Die Forschung liefert dazu kein einheitliches Bild. Eine systematische Übersichtsarbeit zu kommerziellen Videospielen fand Hinweise darauf, dass Gaming Stress und Ängste reduzieren kann. Die untersuchten Studien unterschieden sich jedoch deutlich hinsichtlich Spielergruppen, Plattformen, Genres, Spieldauer und Studiendesign. Eine weitere Übersichtsarbeit kam zu vielversprechenden Ergebnissen für Casual Games bei Stress oder gedrückter Stimmung, allerdings erfüllten nur 13 Studien die festgelegten Einschlusskriterien. Die Ergebnisse sprechen daher eher dafür, dass Gaming manchen Menschen in bestimmten Situationen helfen kann, als für einen allgemeingültigen Effekt.

Eine Studie aus dem Jahr 2024 liefert ein weiteres interessantes Beispiel. Mithilfe von Konsolenverlosungen in Japan untersuchten Forschende Menschen zwischen 10 und 69 Jahren und fanden positive Zusammenhänge zwischen Konsolenbesitz beziehungsweise Gaming und psychischem Wohlbefinden sowie Lebenszufriedenheit. Die Untersuchung fand zwischen 2020 und 2022 in Japan statt. Ihre Ergebnisse lassen sich deshalb nicht automatisch auf jedes Land, jeden Gamer oder jede Form des Gamings übertragen.

Damit die Gaming-Auszeit erholsam bleibt

Eine gesunde Auszeit sollte weiterhin genügend Raum für andere Bereiche des Lebens lassen. Gaming kann neben Schlaf, körperlicher Aktivität, sozialen Kontakten und praktischen Massnahmen gegen anhaltenden Stress Teil der Freizeit sein. Problematischer kann es werden, wenn Gaming regelmässig Verpflichtungen oder andere wichtige Aktivitäten verdrängt, statt einen ausgewogenen Platz im Alltag einzunehmen.

Viel oder gerne zu spielen bedeutet dabei nicht automatisch, dass ein Problem vorliegt. Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Gaming Disorder unter anderem durch eine eingeschränkte Kontrolle über das Gaming, eine zunehmende Priorisierung gegenüber anderen Aktivitäten und die Fortsetzung trotz negativer Folgen. Dieses Verhaltensmuster besteht normalerweise über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten und führt zu deutlichen Beeinträchtigungen im persönlichen, familiären, sozialen, schulischen oder beruflichen Leben.

Auch gemeinsames Gaming kann eine Rolle bei der Erholung spielen. Games können Freunden oder Familienmitgliedern die Möglichkeit geben, gemeinsam Zeit zu verbringen und Kontakt zu pflegen. Einige Forschungsergebnisse bringen soziales Gaming in bestimmten Situationen ebenfalls mit Erholung und Wohlbefinden in Verbindung. Online-Interaktionen sind jedoch nicht automatisch positiv. Entscheidend ist unter anderem, mit wem gespielt wird und welchen Stellenwert Gaming im eigenen Alltag einnimmt.

Das Ziel ist letztlich einfach: Wähle Games, die dir dabei helfen, abzuschalten oder eine gute Zeit mit anderen zu verbringen, und beende die Gaming-Session ebenso bewusst. Wer dafür Game Keys, Geschenkkarten oder andere digitale Inhalte sucht, kann auf Eneba vor dem Kauf unter anderem Angaben zu Plattform und Region prüfen. Ob eine Gaming-Session tatsächlich erholsam ist, hängt jedoch vor allem davon ab, wie sie in den eigenen Alltag passt.