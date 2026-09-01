Datenverlust, beschädigte Dateien, SSD-Wechsel: 4DDiG startet Back-to-School-Aktion 2026

Mit dem Start in ein neues Schul- oder Studiensemester beginnt auch digital eine arbeitsintensive Zeit. Präsentationen, Seminararbeiten, Lernunterlagen, Videos und Projektdateien werden auf Notebooks, SSDs, USB-Sticks und externen Festplatten gespeichert. Gleichzeitig werden Geräte für die kommenden Monate vorbereitet oder mit zusätzlichem Speicher ausgestattet.

Genau hier setzt die 4DDiG Back-to-School-Aktion 2026 an. Die Kampagne greift typische Herausforderungen des digitalen Lernalltags auf – von versehentlich gelöschten Dateien über beschädigte Dokumente bis hin zur Verwaltung von Festplatten und dem Wechsel auf eine neue SSD.

Wenn wichtige Lernunterlagen plötzlich fehlen

Eine versehentlich gelöschte Hausarbeit, eine verschwundene Präsentation oder nicht mehr auffindbare Projektdaten können besonders kurz vor einer Abgabe zum Problem werden. Auch nach einer Formatierung oder anderen Speicherproblemen können wichtige Dateien plötzlich fehlen.

Für solche Situationen bietet 4DDiG Data Recovery die Möglichkeit, nach verlorenen oder gelöschten Dateien auf Windows-PCs sowie verschiedenen Speichermedien wie Festplatten, USB-Sticks und SD-Karten zu suchen.

Nach der Auswahl eines Speicherorts scannt die Software das entsprechende Laufwerk nach auffindbaren Daten. Gefundene Dateien lassen sich anschliessend in einer Vorschau prüfen. Nutzerinnen und Nutzer können dadurch gezielt auswählen, welche Dokumente, Fotos, Videos oder anderen Dateien wiederhergestellt werden sollen.

Gerade bei Lern- und Projektdateien kann diese Vorschaufunktion hilfreich sein, wenn nicht sämtliche gefundenen Daten, sondern nur bestimmte Unterlagen benötigt werden.

Nicht immer sind wichtige Dateien vollständig verloren. In manchen Fällen befinden sie sich weiterhin auf dem Computer oder Speichermedium, lassen sich jedoch nicht mehr korrekt öffnen oder wiedergeben.

Hier setzt 4DDiG File Repair an. Die Software unterstützt die Reparatur verschiedener Dateitypen, darunter Dokumente, Fotos, Videos und Audiodateien. Bei Dokumenten werden unter anderem Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dateien unterstützt.

Für Studierende, Lernende sowie Schülerinnen und Schüler kann dies beispielsweise relevant sein, wenn sich eine Präsentation vor einem Referat nicht mehr öffnen lässt, ein Dokument beschädigt ist oder Video- und Audiomaterial eines Projekts Fehler aufweist.

Die Dateireparatur ergänzt damit die klassische Datenwiederherstellung: Während es bei der Datenrettung darum geht, verlorene Dateien wiederzufinden, steht hier die weitere Nutzbarkeit bereits vorhandener, aber beschädigter Dateien im Mittelpunkt.

SSD-Wechsel und Speicherverwaltung zum Semesterstart

Der Beginn eines neuen Semesters ist für manche Nutzerinnen und Nutzer auch ein Anlass, den eigenen Computer technisch aufzurüsten. Besonders bei älteren Notebooks können begrenzter Speicherplatz oder eine kleine System-SSD den Arbeitsalltag erschweren.

Wer eine grössere SSD einbauen, vorhandene Partitionen anpassen oder Windows auf ein anderes Laufwerk übertragen möchte, kann dafür 4DDiG Partition Manager einsetzen. Das Programm bietet Funktionen zur Verwaltung und Anpassung von Partitionen sowie zur Migration von Windows auf ein anderes Laufwerk.

Im Rahmen der Back-to-School-Aktion gehört der Partition Manager zu den hervorgehobenen Angeboten und wird auf der Aktionsseite mit 50 % Rabatt angeboten.

Für Anwenderinnen und Anwender, die eine komplette Festplatte oder ein Systemlaufwerk auf eine andere HDD oder SSD übertragen möchten, steht zusätzlich 4DDiG Disk Copy zur Verfügung. Damit lassen sich Festplatten und Systemlaufwerke klonen, was beispielsweise beim Wechsel auf ein neues Laufwerk hilfreich sein kann.

Damit deckt die Back-to-School-Aktion neben Datenrettung und Dateireparatur auch Aufgaben ab, die bei der technischen Vorbereitung eines Computers auf das neue Semester eine Rolle spielen können.

Aktionsangebote bis 10. September verfügbar

Neben den vergünstigten Softwareangeboten umfasst die Kampagne einen Einlösebereich und Willkommensbelohnungen. Teilnehmende können auf der Aktionsseite prüfen, welche Belohnungen für sie verfügbar sind und für welche Produkte entsprechende Gutscheine eingelöst werden können.

Die Aktion richtet sich damit sowohl an Nutzerinnen und Nutzer, die aktuell mit verlorenen oder beschädigten Dateien konfrontiert sind, als auch an diejenigen, die den Semesterstart für einen SSD-Wechsel oder eine technische Neuorganisation ihres Computers nutzen möchten.

Die 4DDiG Back-to-School-Aktion 2026 endet am 10. September 2026. Die jeweils aktuellen Angebote, Lizenzmodelle und Teilnahmebedingungen sind auf der offiziellen Aktionsseite aufgeführt.

Über 4DDiG

4DDiG ist eine Softwaremarke mit Lösungen rund um Datenwiederherstellung, Dateireparatur sowie Speicher- und Computerverwaltung für Windows und macOS. Zum Portfolio gehören unter anderem Anwendungen für Datenrettung, die Reparatur beschädigter Dateien, Partitionsverwaltung, Systemmigration und das Klonen von Festplatten.