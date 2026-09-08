iOS 27 deinstallieren und zu iOS 26 zurückkehren

Ein installiertes iOS lässt sich jedoch nicht einfach wie eine App deinstallieren. Um iOS 27 zu deinstallieren und auf iOS 26 zurückzukehren, muss das iPhone mit einer älteren iOS-Version wiederhergestellt werden, die von Apple noch signiert wird.

Kann man iOS 27 wirklich deinstallieren?

Ja, aber nur in Form eines Downgrades. Dafür müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein:

Apple signiert noch eine mit Ihrem iPhone kompatible Version von iOS 26.

Für das Modell existiert eine passende iOS-26-IPSW-Datei.

Sie verwenden einen Mac oder Windows-PC für die Wiederherstellung.

Sie akzeptieren, dass das iPhone dabei gelöscht wird.

Apple kontrolliert die Firmware während der Installation über seine Server. Eine IPSW-Datei kann zwar weiterhin im Internet verfügbar sein, lässt sich nach dem Ende der Signierung aber nicht mehr regulär installieren. Auch ein Drittanbieterprogramm kann diese Prüfung nicht verlässlich umgehen.

Ein reguläres Downgrade löscht die lokalen Inhalte des iPhones. Nach der Installation von iOS 26 können Sie entweder ein kompatibles iOS-26-Backup wiederherstellen oder das Gerät neu einrichten.

Warum ein iOS-27-Backup nicht ausreicht

Backups neuerer iOS-Versionen sind normalerweise nicht abwärtskompatibel. Das gilt auch innerhalb einer Hauptversion: Ein unter einer neueren iOS-26.x-Ausgabe erstelltes Backup kann ein Update verlangen, wenn Sie eine ältere iOS-26.x-Version installiert haben. Notieren Sie deshalb neben dem Datum auch die Systemversion des Backups.

iCloud-synchronisierte Fotos, Kontakte, Kalender, Notizen und Dateien können nach der Anmeldung erneut geladen werden. Das gilt nicht automatisch für lokale App-Daten, Messenger-Verläufe oder Authenticator-Einträge.

Bearbeiten Sie keine Versionsangaben in Backup-Dateien, um die Wiederherstellung zu erzwingen. Solche in Foren verbreiteten Eingriffe können zu unvollständigen Daten, App-Fehlern oder einer Startschleife führen.

Methode 1: Mit Finder oder Apple-Geräte zu iOS 26 zurückkehren

Der manuelle Weg ist kostenlos. Auf dem Mac verwenden Sie Finder, unter Windows die App Apple-Geräte. iTunes ist nur noch in älteren Windows-Umgebungen relevant.

Schritt 1: Signierte Firmware finden

Ermitteln Sie die genaue Modellbezeichnung Ihres iPhones und laden Sie ausschliesslich eine dafür vorgesehene, weiterhin signierte iOS-26-IPSW-Datei herunter. Prüfen Sie den Signierungsstatus unmittelbar vor dem Start erneut.

Schritt 2: Daten und Zugänge sichern

Kontrollieren Sie die iCloud-Synchronisierung, sichern Sie lokale Dateien und archivieren Sie vorhandene iOS-26-Backups. Bewahren Sie das Passwort eines verschlüsselten Computer-Backups auf. Die Option «Daten beibehalten» in Flash-Programmen garantiert beim Wechsel auf eine niedrigere Hauptversion keine vollständige Datenübernahme.

Deaktivieren Sie anschliessend unter Einstellungen > [Ihr Name] > Wo ist? > Mein iPhone suchen die Gerätesuche und bestätigen Sie dies mit Ihrem Apple-Account-Passwort. Ist «Schutz für gestohlene Geräte» aktiv, kann iOS abhängig von Standort und gewählter Einstellung eine Sicherheitsverzögerung verlangen. Folgen Sie der Anzeige auf dem iPhone; umgehen Sie diese Schutzfunktion nicht.

Schritt 3: iPhone mit dem Computer verbinden

Verbinden Sie das iPhone über ein zuverlässiges USB-Kabel. Öffnen Sie Finder oder Apple-Geräte. Entsperren Sie das iPhone und bestätigen Sie gegebenenfalls Diesem Computer vertrauen. Wählen Sie das Gerät in der Seitenleiste aus.

Wird das iPhone nicht erkannt oder startet es nicht mehr vollständig, versetzen Sie es in den Wiederherstellungsmodus. Die erforderliche Tastenkombination hängt vom iPhone-Modell ab.

Schritt 4: iOS-26-IPSW auswählen

Halten Sie auf dem Mac die Wahltaste (Option) gedrückt und klicken Sie auf iPhone wiederherstellen. Unter Windows halten Sie Shift gedrückt und wählen ebenfalls iPhone wiederherstellen. Öffnen Sie danach die passende IPSW-Datei.

Bestätigen Sie die Wiederherstellung. Der Computer prüft die Firmware bei Apple, löscht das Gerät und installiert iOS 26. Trennen Sie das Kabel nicht, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.

Schritt 5: Backup wiederherstellen

Folgen Sie nach dem Neustart dem Einrichtungsassistenten. Wählen Sie ein kompatibles iOS-26-Backup oder richten Sie das iPhone als neues Gerät ein. Melden Sie sich anschliessend bei iCloud an und warten Sie, bis alle synchronisierten Inhalte geladen wurden.

Methode 2: iOS-Downgrade mit ReiBoot vereinfachen

Wer iOS 27 ohne die manuelle Suche nach einer passenden IPSW-Datei oder die Wiederherstellung über iTunes/Finder deinstallieren möchte, kann Tenorshare ReiBoot verwenden. Das Programm erkennt das angeschlossene Gerät automatisch und zeigt verfügbare, von Apple noch signierte Firmware-Versionen für das Downgrade an.



1. Installieren Sie ReiBoot auf Ihrem Windows-PC oder Mac, verbinden Sie das iPhone mit dem Computer und wählen Sie «iOS Upgrade/Downgrade».