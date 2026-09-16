Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung
16. Sep 2026
Lesedauer 4 Min.

Pressemitteilung

WhatsApp von Android auf iPhone 18 übertragen: So klappt der Umzug

Beim Wechsel von Android auf das iPhone 18 sollen auch WhatsApp-Chats, Fotos, Videos und Sprachnachrichten mitkommen. Der offizielle Transfer gelingt während der Ersteinrichtung. Ist das neue iPhone bereits eingerichtet, gibt es eine Alternative ohne Zurücksetzen.
© Tenorshare

Wer von Android auf das iPhone 18 wechselt, sollte den WhatsApp-Umzug möglichst vor der Einrichtung planen. Ein Google-Drive-Backup lässt sich auf dem iPhone nicht direkt wie ein iCloud-Backup wiederherstellen. Entscheidend ist deshalb vor allem, ob das iPhone 18 noch neu beziehungsweise zurückgesetzt ist oder bereits genutzt wird.

Offizieller Weg: WhatsApp mit «Auf iOS übertragen» umziehen

WhatsApp unterstützt den Wechsel von Android auf iPhone über Apples Migrationsprozess. Dafür muss das iPhone neu oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt sein. Verwenden Sie auf beiden Geräten die aktuelle WhatsApp-Version, dieselbe Telefonnummer und verbinden Sie beide Geräte mit einer Stromquelle. Zudem müssen sie im selben WLAN sein; alternativ kann das Android-Gerät mit dem Hotspot des iPhones verbunden werden.

So funktioniert die Übertragung:

  1. Starten Sie die Einrichtung des iPhone 18 und wählen Sie bei der Datenübertragung den Umzug von Android.
  2. Öffnen Sie auf dem Android-Gerät «Auf iOS übertragen», folgen Sie den Hinweisen und geben Sie den auf dem iPhone angezeigten Code ein.
  3. Wählen Sie auf dem Bildschirm zur Datenübertragung WhatsApp aus. Tippen Sie auf dem Android-Gerät auf «Start», damit WhatsApp die Daten vorbereitet.
  4. Kehren Sie zu «Auf iOS übertragen» zurück und warten Sie, bis der Transfer abgeschlossen ist.
  5. Installieren Sie WhatsApp auf dem iPhone 18, melden Sie sich mit derselben Telefonnummer an und starten Sie die Übernahme, wenn WhatsApp dazu auffordert.

Je nach Datenmenge kann der Vorgang dauern. Trennen Sie die Geräte deshalb nicht vorzeitig. Die übertragenen Daten werden dabei nicht automatisch in iCloud gespeichert; ein iCloud-Backup können Sie anschliessend auf dem iPhone erstellen.

iPhone 18 schon eingerichtet? WhatsApp ohne Zurücksetzen übertragen

Ein typischer Sonderfall entsteht, wenn das iPhone 18 bereits eingerichtet und WhatsApp schon aktiviert wurde. Beim offiziellen WhatsApp-Weg lässt sich der alte Android-Chatverlauf dann nicht nachträglich mit dem neuen Verlauf zusammenführen; für einen erneuten offiziellen Transfer muss das iPhone zurückgesetzt werden.

Wer das vermeiden möchte, kann Tenorshare iCareFone Transfer für Windows oder Mac verwenden. Die Software ist auf den plattformübergreifenden Transfer von WhatsApp-Daten ausgelegt und kann Android und iPhone über den Computer verbinden. Laut Tenorshare ist dafür kein Zurücksetzen des bereits eingerichteten iPhones erforderlich.

So gehen Sie mit iCareFone Transfer vor:

1. Verbinden Sie das Android-Gerät und das iPhone 18 mit dem Computer und starten Sie iCareFone Transfer. Prüfen Sie, ob Quell- und Zielgerät richtig zugeordnet sind.
 

© Tenorshare

2. Folgen Sie den Anweisungen des Programms, um die WhatsApp-Daten des Android-Geräts vorzubereiten. Je nach Ablauf kann eine Verifizierung des WhatsApp-Kontos erforderlich sein.

© Tenorshare

3. Wählen Sie die zu übertragenden Daten aus und starten Sie den Transfer auf das iPhone 18. Lassen Sie beide Geräte angeschlossen, bis das Programm den Abschluss bestätigt.

© Tenorshare

Wichtig: Folgen Sie den Hinweisen im Programm und auf den Geräten. Prüfen Sie nach dem Umzug wichtige Chats und Medien, bevor Sie Daten auf dem alten Android-Gerät löschen.

Was wird übertragen – und was nicht?

Nicht alle WhatsApp-Daten lassen sich über den offiziellen Weg von Android auf das iPhone 18 übertragen. Ein kurzer Überblick:

✓ Wird übertragen

  • Kontoinformationen und Profilbild
  • Einzel- und Gruppenchats samt Chatverlauf
  • Fotos, Videos und andere Medien
  • WhatsApp-Einstellungen
  • Kanal-Updates

✕ Wird nicht übertragen

  • WhatsApp-Anrufliste
  • Anzeigename
  • Über WhatsApp-Kanäle empfangene Medien
  • Peer-to-Peer-Zahlungsnachrichten

Hinweis: Bei WhatsApp Business kann der Umzug abweichen. Eine separate Anleitung zeigt, wie sich WhatsApp Business von Android auf iPhone übertragen lässt.

Warum funktioniert das Google-Drive-Backup nicht direkt auf dem iPhone?

Ein WhatsApp-Backup aus Google Drive kann nicht direkt auf dem iPhone als iCloud-Backup eingespielt werden. Nutzen Sie für den Systemwechsel deshalb einen vorgesehenen Migrationsweg und löschen Sie das alte Android-Gerät erst, wenn die benötigten Chats und Medien auf dem iPhone 18 angekommen sind.

Fazit

Ist das iPhone 18 noch nicht eingerichtet, ist «Auf iOS übertragen» der offizielle Weg, um WhatsApp von Android auf das iPhone zu migrieren. Wichtig sind dieselbe Telefonnummer, aktuelle WhatsApp-Versionen und genügend Zeit für den Transfer. Ist das iPhone 18 bereits eingerichtet und soll ein Zurücksetzen vermieden werden, bietet iCareFone Transfer eine zusätzliche Möglichkeit für den plattformübergreifenden WhatsApp-Umzug.

Kommentare

Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Nicoletta Cimmino wird Leiterin des Kompetenzzentrums Web und Audiovisuelles UVEK
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat die Leitung seines neuen Kompetenzzentrums Web und Audiovisuelles besetzt. Nicoletta Cimmino übernimmt die Zentrumsleitung per 1. Oktober 2026.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
15. Sep 2026
Mehr erfahren
News
nicotinefree.ch: Informationsplattform für Bezugspersonen von Jugendlichen
Mit nicotinefree.ch steht ab sofort eine neue Informationsplattform zur Verfügung. Sie unterstützt Eltern, Lehrpersonen sowie Fachpersonen aus Schule und Jugendarbeit dabei, Jugendliche bei Fragen und im Umgang mit Tabak- und Nikotinprodukten zu begleiten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
15. Sep 2026
Mehr erfahren
iPhone 17e
News
Zwei iPhones mit einer Rufnummer: Telekom führt iPhone Handoff ein
Als erster Netzbetreiber bringt die Telekom den iPhone Handoff von Apple als Teil ihres MultiSIM-Angebots nach Deutschland: Damit können zwei iPhones mit der selben Rufnummer genutzt werden.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
15. Sep 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
Pressemeldungen
Pressemitteilung
Ahnenforschung 2026: Alte Familienfotos mit KI digitalisieren und retten
Ahnenforschung boomt wie nie zuvor. Doch wer im Stammbaum sucht, stösst schnell auf vergilbte oder beschädigte Bilder.
5 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung
11. Aug 2026
Pressemeldungen
Pressemitteilung
Vor der gamescom 2026: Reicht der Speicher für neue Games?
Preloads, Day-One-Updates und grosse Installationsdateien können den freien Speicher eines Gaming-PCs schneller aufbrauchen als erwartet. Mit einem kostenlosen Online-Speicher-Check von 4DDiG lässt sich vor dem Download berechnen, wie viel Speicher nach Game und Update noch frei bleibt und ob die gewünschte Reserve eingehalten wird.
4 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung
20. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare