Pressemitteilung
Vor der gamescom 2026: Reicht der Speicher für neue Games?
Vor einem neuen Game stehen meist Grafikkarte, Prozessor und Systemanforderungen im Mittelpunkt. Doch selbst wenn der PC die technischen Voraussetzungen erfüllt, kann ein fast volles Systemlaufwerk den Download oder die Installation unnötig erschweren.
Im Vorfeld der gamescom 2026 stellt 4DDiG deshalb einen kostenlosen Gaming-PC-Speicher-Check bereit. Statt den Computer automatisch zu scannen, arbeitet der Check als interaktiver Storage Calculator: Nutzer geben die Kapazität ihrer SSD, den aktuell freien Speicher, die erwartete Grösse des Games, zusätzlichen Platz für Updates sowie die gewünschte Speicherreserve ein.
Der Rechner zeigt anschliessend, wie viel Speicher nach Installation und Update voraussichtlich noch zur Verfügung steht.
Wie viel Speicher bleibt nach Game und Update?
Nicht nur die eigentliche Installationsgrösse eines Games ist relevant. Je nach Spiel, Launcher und Update-Verfahren können auch Preloads, Day-One-Patches und temporäre Installationsdateien zusätzlichen Speicher benötigen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, etwas Reserve für spätere Updates, weitere Games und alltägliche Dateien einzuplanen.
Der Gaming Storage Calculator verbindet diese Werte in einer einfachen Rechnung.
Ein Beispiel: Auf einer 1-TB-SSD sind noch 250 GB frei. Das geplante Game benötigt 120 GB, hinzu kommen 35 GB für ein Update. Nach Installation bleiben damit rund 95 GB frei. Wird gleichzeitig eine Speicherreserve von 15 Prozent beziehungsweise 150 GB eingeplant, fehlen rund 55 GB, um diese Reserve einzuhalten.
Der Rechner dient dabei als Orientierung. Entscheidend bleiben immer die offiziellen Speicher- und Systemanforderungen des jeweiligen Games.
Was tun, wenn der Speicher nicht reicht?
Zeigt die Berechnung, dass der freie Speicher knapp wird, richtet sich die passende Lösung nach der Ursache.
Bei einem nahezu vollen Laufwerk C lohnt es sich zunächst, temporäre Dateien, Update-Reste und andere nicht mehr benötigte Daten zu prüfen und zu entfernen. 4DDiG zeigt beispielsweise, wie sich Laufwerk C bereinigen lässt.
Belegen dagegen grosse Programme einen erheblichen Teil des Systemlaufwerks, können unterstützte Anwendungen auf ein anderes Laufwerk verschoben werden. So lässt sich zusätzlicher Platz auf C: schaffen, ohne jedes Programm manuell neu installieren zu müssen.
Steht auf demselben Datenträger nicht zugeordneter Speicherplatz zur Verfügung, kommt auch eine Erweiterung der Systempartition infrage.
Reicht die vorhandene SSD insgesamt nicht mehr aus, ist ein Upgrade auf ein grösseres Laufwerk meist die nachhaltigere Lösung. Wer Windows, Programme und persönliche Dateien nicht neu einrichten möchte, kann die bestehende SSD auf eine grössere SSD klonen. 4DDiG Partition Manager unterstützt dafür unter anderem das Klonen von Festplatten und SSDs, die Systemmigration, App-Migration sowie die Partitionsverwaltung.
Wichtig ist dabei die richtige Erwartung: 4DDiG Partition Manager erhöht keine FPS und ersetzt kein Upgrade von CPU, GPU oder Netzwerk. Das Tool konzentriert sich auf Speicherplatz, Partitionen, Anwendungen und Laufwerksverwaltung.
Vor der gamescom: Speicher rechtzeitig prüfen
Die gamescom 2026 findet vom 26. bis 30. August in Köln statt. Die gamescom Opening Night Live eröffnet die Veranstaltung bereits am 25. August.
Rund um neue Ankündigungen, Demos und kommende Releases kann es sich deshalb lohnen, den verfügbaren Speicher bereits vor grösseren Downloads zu kontrollieren – statt erst beim nächsten Preload festzustellen, dass auf der SSD kaum noch Platz vorhanden ist.
Begleitend zur gamescom läuft die unabhängige 4DDiG Gaming-Aktion noch bis zum 2. September 2026. In diesem Zeitraum erhalten Nutzer 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Lizenzen von 4DDiG Partition Manager. Der Aktionscode lautet 4D-GAME26-20. Die Software steht für Windows zur Verfügung und kann zunächst kostenlos getestet werden.
Vor Änderungen an Partitionen oder einer SSD-Migration sollten wichtige Daten gesichert und Quell- sowie Ziellaufwerk sorgfältig geprüft werden. Beim Klonen werden vorhandene Daten auf dem Ziellaufwerk überschrieben. Ein laufender Klon- oder Partitionsvorgang sollte zudem nicht unterbrochen werden.
Speicher vor dem nächsten Download prüfen
Wer wissen möchte, ob auf der eigenen SSD noch genügend Platz für ein geplantes Game, Updates und eine persönliche Speicherreserve vorhanden ist, kann den Rechner kostenlos nutzen:
Gaming-PC-Speicher-Check kostenlos starten
Über 4DDiG
Tenorshare 4DDiG entwickelt Softwarelösungen für Datenwiederherstellung, Dateireparatur und Computerverwaltung. 4DDiG Partition Manager unterstützt unter anderem die Verwaltung von Partitionen, die Migration von Anwendungen sowie Systemmigration und das Klonen von Datenträgern.
Hinweis: Die 4DDiG Gaming-Aktion ist eine unabhängige Marketingaktion. Es besteht keine offizielle Partnerschaft oder Sponsoring-Beziehung mit gamescom, Koelnmesse, Xbox oder den auf der Aktionsseite genannten Spiele-Publishern.
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