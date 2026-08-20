Vor der gamescom 2026: Reicht der Speicher für neue Games?

Vor einem neuen Game stehen meist Grafikkarte, Prozessor und Systemanforderungen im Mittelpunkt. Doch selbst wenn der PC die technischen Voraussetzungen erfüllt, kann ein fast volles Systemlaufwerk den Download oder die Installation unnötig erschweren.

Im Vorfeld der gamescom 2026 stellt 4DDiG deshalb einen kostenlosen Gaming-PC-Speicher-Check bereit. Statt den Computer automatisch zu scannen, arbeitet der Check als interaktiver Storage Calculator: Nutzer geben die Kapazität ihrer SSD, den aktuell freien Speicher, die erwartete Grösse des Games, zusätzlichen Platz für Updates sowie die gewünschte Speicherreserve ein.

Der Rechner zeigt anschliessend, wie viel Speicher nach Installation und Update voraussichtlich noch zur Verfügung steht.

Nicht nur die eigentliche Installationsgrösse eines Games ist relevant. Je nach Spiel, Launcher und Update-Verfahren können auch Preloads, Day-One-Patches und temporäre Installationsdateien zusätzlichen Speicher benötigen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, etwas Reserve für spätere Updates, weitere Games und alltägliche Dateien einzuplanen.

Der Gaming Storage Calculator verbindet diese Werte in einer einfachen Rechnung.

Ein Beispiel: Auf einer 1-TB-SSD sind noch 250 GB frei. Das geplante Game benötigt 120 GB, hinzu kommen 35 GB für ein Update. Nach Installation bleiben damit rund 95 GB frei. Wird gleichzeitig eine Speicherreserve von 15 Prozent beziehungsweise 150 GB eingeplant, fehlen rund 55 GB, um diese Reserve einzuhalten.