Google-Lautsprecher mit Gemini: Endlich richtig smart.

Das Mikrofon

Was jedoch vom Fleck weg begeistert, ist die Qualität des Mikrofons. Die Erkennung von «Hey Google!» funktioniert hervorragend, genauso wie das Erkennen der Fragen und Anweisungen. Gerade bei diesem Punkt kann man auch bei teuren smarten Lautsprechern danebengreifen. Einige müssen förmlich angebrüllt werden, damit sie sich zu einer Reaktion bequemen.

Nach kurzer Zeit wurde ich, trunken von so viel Verständnis, allerdings ein wenig übermütig – und prompt liess die Erkennung dramatisch nach. Dieses vermeintliche Problem ist leicht zu lösen: Zwischen «Hey Google» und der Anfrage braucht es eine winzige Pause von einer halben Sekunde, damit sich die Kugel angesprochen fühlt.

Die Erkennung

Es empfiehlt sich, mit dem Lautsprecher Hochdeutsch zu sprechen. Zwar wird grundsätzlich auch Schweizerdeutsch verstanden, aber dann sind die Antworten mehr als durchwachsen. Das kann allerdings mit der Aussprache und dem Dialekt variieren, sodass sich eine Testreihe auf jeden Fall lohnt.

Multiroom-Audio: eher nicht

Was im Test nicht funktionierte, war die Einrichtung einer Multiroom-Umgebung. Der Versuch, mehrere Lautsprecher zu einer Gruppe zusammenzufassen, wurde mit der lapidaren Meldung «Keine Geräte in diesem Netzwerk gefunden», was schlicht falsch ist: neben zwei Google-Lautsprechern tummeln sich im Netz noch weitere Lautsprecher mit Google Cast, die allesamt von der Spotify-App gefunden und bespielt werden. Irgendwo in der Home-Umgebung von Google ist also ein Hund begraben; da ich aber nicht mit dem Finger auf den Schuldigen zeigen kann, fliesst das nicht in die Wertung ein.

Die Klangqualität

Beim Ton haben wir den Google-Lautsprecher direkt mit einem Apple HomePod mini verglichen, der für seine Leistung geradezu verehrt wird – immer in Anbetracht seiner Grösse, versteht sich. Die Resultate sind überdeutlich: Trotz seines kleineren Volumens lässt der HomePod mini dem Google-Lautsprecher keine Chance. Die Höhen sind klarer und die Bässe klingen wirklich nach Bass – und weniger nach Kellertreppe.

Wohlverstanden: Auch der Google Speaker Home taugt als Küchenlautsprecher und bietet eine durchwegs akzeptable Qualität – dessen ungeachtet ist auch hier ist das Bessere des Guten Feind. Google punktet also mit Gemini, kann beim Sound aber nicht ganz mithalten. Der HomePod mini klingt hingegen deutlich besser, führt aber in eine kognitive Sackgasse.

Ein Abo fördert die Intelligenz

Der Lautsprecher selbst bringt keine Intelligenz mit, sondern ist auf eine Internetverbindung zu den Google-Servern angewiesen – abgesehen vom Aufruf «Hey Google». Da alle Befehle über die Google-Server abgewickelt werden, erreichen neue Funktionen automatisch sämtliche Lautsprecher. Für delikate Situationen, in denen lauschende Geräte ein ungutes Gefühl vermitteln, lässt sich das Mikrofon über den Schieber auf der Rückseite stummschalten.