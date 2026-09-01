Formel-Eins-Rasierer
Mähroboter Navimow Segway X420E im PCtipp-Test
Der Segway Navimow X420E AWD richtet sich an Eigenheimbesitzer mit grossen, verwinkelten Grundstücken und anspruchsvollem Gelände. Das Modell eignet sich für Rasenflächen von bis zu 2000 Quadratmeter. Anwesen mit steilen Hanglagen, unebenen Wiesen oder vielen Hindernissen profitieren von der Traktion und der Begrenzungskabel-freien Navigation. Der Allrad-Mähroboter bewältigt zudem auch verwilderte Wiesen und extreme Steigungen. Die drei Highlights: Der Xero-Turn-Allradantrieb (AWD) für Hänge bis 84 Prozent Steigung, die satellitengestützten EFLS-Navigation ohne Begrenzungskabel sowie das breite «MowMentum»-Doppelscheiben-Mähdeck mit 43-cm-Schnittbreite. Optional ist eine passende Überdachung für die Ladestation erhältlich. Hinweis: Der Hersteller vertreibt das Modell in Europa unter dem Namen X420E («E» = Europa), in Übersee wird das identische Modell ohne den Zusatz «E» verkauft. In der Schweiz läuft der Mäher also unter dem Namen X420E.
Kommentare