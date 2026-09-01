Mähroboter Navimow Segway X420E im PCtipp-Test

Lieferumfang und 4G-Konnektivität

Der Lieferumfang umfasst den Mähroboter, die Ladestation mit Netzteil, Befestigungsschrauben, Ersatzklingen sowie eine physische GNSS-Antenne nebst Antennenmastsatz und Signalverstärker. Die Erstinstallation gelingt schnell und «stressfrei» - eben ohne das Verlegen von Begrenzungskabeln im Erdreich. Zunächst wird die Ladestation an einer gut zugänglichen Stelle platziert und mit dem Stromnetz verbunden. Bei der Inbetriebnahme muss meist keine externe RTK-Antenne montiert werden. Der Mäher verbindet sich direkt über das integrierte 4G-Mobilfunknetz mit dem Network-RTK-Dienst (NRTK). Dem Gerät liegt dafür das 4G-Konnektivitätspaket «Navimow Connect+» inklusive einjährigem Daten- und Schutzdienst bei. Dieser Dienst beinhaltet das Mobilfunk-Datenvolumen für Korrekturdaten, die Echtzeit-Fernsteuerung von überall sowie den GPS-Diebstahlschutz mit Geofence-Alarm. Nach dem ersten Jahr erlischt die kostenlose 4G-Verbindung automatisch. Es findet keine automatische Verlängerung statt; der Dienst muss bei Bedarf aktiv in der App verlängert werden. Die Verlängerung kostet ca. Fr 29.90 pro Jahr. Nur damit es gesagt ist: Wird der Dienst nicht verlängert, stellt das Gerät den Betrieb natürlich nicht ein. Der Ortungsdienst und die Zentimeter-Präzision funktionieren über die Satelliten weiterhin uneingeschränkt. Einzig für die anfallenden Korrekturdaten muss in diesem Fall die mitgelieferte GNSS-Antenne im Garten montiert werden. Die Montage der Antenne lohnt sich auch immer dann, wenn auf dem Grundstück Funklöcher im Mobilfunknetz bestehen. Bei unserem Testgelände (800 Meter Höhe, verwinkeltes Grundstück mit Bäumen, Gartenhaus, Gefahrenzonen wie Pool teils starke Abhänge, grosse Steine und weitere «Hindernisse») gab es keine Aussetzer.