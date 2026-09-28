Lesertest: Samsung SSD 990 (2 TB)

Fazit: Die Schnellste ist Samsungs SSD 990 über eine PCIe-3.0-Anbindung nicht, aber 2 TB sind 2 TB! Geschrieben und gelesen habe ich insgesamt über 30 TB, ohne je ein Problem zu erleben. Die Maximaltemperatur stieg auf 64 °C – auch das blieb unauffällig. Für alle, die eine grosszügige, zuverlässige SSD ohne Rekordanspruch suchen, ist die Samsung-Festplatte eine gute Wahl.

Von Alan Blazevic, Würenlos – getestet im Gaming-PC gegen eine SATA-SSD

Schnell eingebaut

Die Verpackung der Samsung SSD 990 ist minimalistisch: Neben dem Laufwerk liegen nur eine Kurzanleitung und die Garantiekarte bei. Der Einbau lief so unkompliziert wie bei jeder anderen M.2-SSD. Nach dem Neustart erkannte das System die SSD sofort. Mein Testrechner ist ein Gaming-PC mit der Intel-CPU Core i7-14700K, dem ASUS-Mainboard TUF Gaming Z790-Plus WiFi, 32 GB DDR5-6400-RAM und einer GeForce-Grafikkarte RTX 4080 Super. Als Vergleichsmassstab diente die 2 TB grosse Samsung-SSD 870 Evo im 2,5-Zoll-SATA-Format (560 MB/s lesend, 530 MB/s schreibend).

Beim Spielen teils spürbar

In Spielen fiel der Gewinn unterschiedlich aus. Am deutlichsten zeigte er sich bei «Cyberpunk 2077»: Die Ladezeit beim Spielstart sank von rund 21 auf 11 Sekunden. Texturen der Open-World-Umgebung wurden ohne merkliche Verzögerung nachgeladen. Bei «Starfield» blieben die Ladezeiten mit der 990-SSD beim Betreten neuer Gebiete und beim Planetenwechsel so kurz, dass sie den Spielfluss nicht störten. Bei Titeln wie «Forza Horizon 6» war der Unterschied zur SATA-SSD dagegen kaum wahrnehmbar – dort bremsen auch CPU und Dateidekomprimierung, nicht nur die Leserate.

Trumpft bei grossen Dateien

Ausserhalb von Spielen zeigt sich dasselbe Bild: Beim Windows-Start und bei kleineren Dateien war die 990 nur ein bis drei Sekunden schneller, weil das System nicht die volle Bandbreite benötigt. Ihre Stärke spielt die SSD erst bei sehr grossen Datenmengen aus – beim Kopieren von Dateien jenseits der 100 GB war sie bis zu elfmal so schnell wie die SATA-SSD. Die Software Samsung Magician ist für den Betrieb nicht nötig, für Zustandsprüfung und Firmware-Updates aber praktisch.

Teurer als bessere Modelle

Mein Kritikpunkt betrifft nicht die Technik, sondern das Preisschild. Bei Digitec kostete die SSD 990 mit 2 TB ohne Kühlkörper am 16. September 2026 rund 358 Franken, die schnellere 990 Pro dagegen nur 319 Franken und die neuere 9100 Pro mit 359 Franken nur 1 Franken mehr. Zudem war sie mit rund sieben Tagen Lieferfrist auch schlechter verfügbar, während die Alternativen ab Lager kamen.

Fazit: Die Samsung 990 ist eine überaus gute SSD und absolut geeignet für modernste PCs. Nutzer mit einer HDD, aber auch einer älteren SSD, werden mit der Samsung 990 ein signifikantes Performance-Upgrade erhalten. Die grössten Kritikpunkte sind Preis und Verfügbarkeit gegenüber besseren Profimodellen von Samsung.