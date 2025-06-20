Gimp: Wie speichere ich die Filtereinstellungen?

Im Menü Filter findet sich in der Open-Source-Bildbearbeitung Gimp im Untermenü Weichzeichnen ein Verpixeln-Werkzeug. Wenn Sie einen Bildausschnitt auswählen und das Werkzeug aufrufen, schlägt dieses zuerst immer eine Blockgrösse von 16 Pixeln vor. Schalten Sie beispielsweise auf 6 Pixel um, merkt Gimp sich dies nur für die aktuelle Sitzung. Sobald Sie Gimp beenden und später wieder öffnen, sind es wieder 16 Pixel.

Das wundert Sie vielleicht, da doch unter Bearbeiten/Einstellungen/Werkzeugeinstellungen die Option «Werkzeugeinstellungen beim Beenden speichern» standardmässig eingeschaltet ist.

Filter- statt Werkzeugeinstellungen

Lösung: Das Verpixeln-Tool ist eigentlich kein «Werkzeug», sondern ein Filter. Darum müssen Sie diese Einstellung anderswo suchen. Gehen Sie zu Bearbeiten/Einstellungen. Klicken Sie auf Dialogvorgaben. Scrollen Sie bis zu Filterdialoge.