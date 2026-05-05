Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
5. Mai 2026
Lesedauer 5 Min.

Preiswerter Putzteufel

Nass-Trocken-Saugroboter TP-Link RV50 Pro Omni im PCtipp-Test

Der TP-Link RV50 Pro Omni ist ein vollautomatisierter Saug- und Wischroboter des Netzwerk- und Smart-Home-Spezialisten TP-Link. Das Gerät richtet sich an anspruchsvolle Haushalte, die Wert auf maximale Zeitersparnis und hohe Hygienestandards legen.
© TP-Link

Er ist besonders für Familien mit Kindern oder Haustierbesitzer geeignet. Mit einem aktuellen Marktpreis von Fr. 469.– bietet TP-Link hier ein System an, das Funktionen der Oberklasse in ein attraktives Preissegment bringt.

Lieferumfang: Das Paket des RV50 Pro Omni ist umfangreich geschnürt. Saugroboter zusammen mit der grossvolumigen Omni-Station sind dabei natürlich die zentralen Elemente. Ausserdem im Lieferumfang befinden sich noch zwei Seitenbürsten sowie zwei bereits montierte, rotierende Wischmopps. Für die Station liegt ein Staubbeutel bei. Zudem enthalten sind ein Ersatzfilter für den Staubbehälter und das Netzkabel. Eine detaillierte Bedienungsanleitung unterstützt den Nutzer bei der ersten Einrichtung der Hardware. So solls sein.

Ausstattung

Die technische Ausstattung des RV50 Pro Omni ist auf Autonomie ausgelegt. Der Roboter verfügt über eine enorme Saugkraft von 15000 Pa. Damit lassen sich auch schwere Partikel aus Teppichfasern lösen. Für die Navigation nutzt das Gerät die hochpräzise dToF-Funktion (= Direct Time of Flight. Diese wird durch Sensoren zur Dual-Laser-Hinderniserkennung ergänzt. So umfährt der Roboter Möbel und Kleinteile sehr zuverlässig.

Weiteres Highlight ist die Omni-Station. Sie entleert den Staubbehälter des Roboters automatisch in einen versiegelten Beutel. Zudem befüllt sie den internen Wassertank des Geräts selbstständig nach. Die Station reinigt die Wischmopps nach dem Einsatz mit 60 Grad °C heissem Wasser. Aussergewöhnlich für die Preisklasse: Die Station besitzt zudem eine automatische Reinigungsmittel-Dosierung und ein Anti-Geruchs-Modul (Deodorizing System). Danach sorgt eine Heisslufttrocknung dafür, dass keine unangenehmen Gerüche oder Keime entstehen.

© TP-Link

Inbetriebnahme und App

Die Einrichtung erfolgt über die bekannte Tapo-App, der Kommandozentrale für den RV50 Pro Omni. Der Roboter lässt sich schnell über Bluetooth in das Mini-Tool einbinden und danach ins WLAN integrieren. Typischer aber längst nicht selbstverständlich: Bei der ersten Fahrt erstellt der LiDAR-Scanner eine präzise Karte der Wohnung. In der App können Nutzer Räume benennen und virtuelle Wände ziehen. Auch die Saugkraft und die Wassermenge lassen sich hier feinstufig anpassen. 

Über diese klassische Steuerung hinaus bietet die Tapo-App ausserdem eine detaillierte Mehretagen-Kartierung, mit der bis zu vier separaten Stockwerken präzise verwaltet werden können. Nutzer haben die Möglichkeit, zwischen einer funktionalen 2D-Ansicht und einer 3D-Karte zu wechseln, in der sogar Möbelstücke virtuell platziert werden können. Dies verbessert nicht nur die Übersicht, sondern verfeinert auch die Hindernisumfahrung in komplexen Wohnräumen. Ein weiterer spannender Aspekt ist die individuelle Zonenverwaltung. In der App lassen sich nicht nur einfache Sperrzonen (No-Go-Zones) einrichten, sondern auch spezifische «Pet Zones» für Futterstellen oder Katzenklos definieren. In diesen Bereichen kann die Saugkraft automatisch erhöht oder die Wischerfunktion deaktiviert werden. Zudem erlaubt die Software eine exakte Festlegung der Reinigungsreihenfolge, sodass beispielsweise zuerst die Schlafzimmer und zuletzt der Flur gereinigt werden, um etwa eine Keimverschleppung zu minimieren.

Für die Wartung informiert die App über den Zustand von Verschleissteilen wie Bürsten oder Filtern – in Echtzeit. Sensoren übermitteln dazu den aktuellen Verschleisszustand von Hauptbürste, Seitenbürsten und Filtern direkt aufs Handy. Und: Dank der Matter-Unterstützung lässt sich das Gerät zudem zukunftssicher in übergreifende Smart-Home-Systeme integrieren.

© TP-Link

Bedienung und Praxistest

Am Gerät selbst befinden sich physische Tasten für die Basisbefehle. Man kann den Reinigungsvorgang starten oder den Roboter zur Station schicken. Eine LED-Statusanzeige gibt Auskunft über den Betriebszustand. Die Standard-Bedienung erfolgt jedoch vollständig via App. Das System ist zudem kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. So kann die Reinigung bequem per Sprachbefehl gestartet werden, was in der Praxis allerdings nur akzentfrei auf Anhieb funktionierte. Seis drum.

Im Praxistest überzeugte der RV50 Pro Omni durch seine intelligente Steuerung. Die Karte wird, wie bereits erwähnt, bei der ersten Fahrt präzise erstellt. Der Dual-Laser an der Front erkannte Objekte wie Schuhe oder Stuhlbeine zuverlässig. Auch in dunklen Räumen fand sich der Roboter problemlos zurecht. Ein Festfahren an Möbelkanten oder Teppichrändern trat im dreiwöchigen Testbetrieb ganze zweimal auf. Top. Wichtig: Der Laserturm erhöht die Bauform, wodurch sehr niedrige Möbel zum Hindernis werden können. Zur Reinigung: Das Gerät erkennt dabei den Verschmutzungsgrad des Bodens automatisch. Es passt daraufhin den Anpressdruck der rotierenden Wischer und den Wasserfluss an. Hartböden wurden streifenfrei gereinigt. Auch die Kantenreinigung war dank der präzisen Sensoren ebenso gründlich. Das Besondere am Wischen: Der RV50 Pro Omni verfügt über den DeepEdge-Wischarm. Dabei kann einer der Mopps mechanisch ausfahren, um Kanten lückenlos zu wischen. Und auch für die Teppiche gibt’s etwas Hochspannendes: Das Gerät kann die Mopps nicht nur anheben, sondern an der Station komplett ablegen («Auto-Mop Removal»), wenn nur eine reine Teppichreinigung ansteht.

Zurück zum Test: Die Hinderniserkennung arbeitete selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen exzellent. (Flache) Kabel oder Spielzeug werden meist frühzeitig erkannt. Ein besonderer Vorteil ist die Wartungsfreiheit der Station. Der Nutzer muss lediglich alle paar Wochen das Schmutzwasser leeren und Frischwasser nachfüllen. Die Selbstreinigung der Mopps mit Heisswasser funktionierte im Alltagstest tadellos und hielt die Wischer sauber.

Fazit

Der TP-Link RV50 Pro Omni ist ein leistungsstarkes Saugsystem für die Bodenreinigung. Er besticht durch eine vollständige Automatisierung und eine sehr hohe Saugkraft. Die Heisswasser-Reinigung in der Station sorgt für Hygiene. Ganz klar: Zu diesem Preis ist das Gerät eine hervorragende Wahl.

Inhalt

Testergebnis

Kauftipp

  • Preis, Bedienung, Wartung, Reinigungssystem, Matter-Support
  • Bauhöhe begrenzt Reinigung unter flachen Möbeln, Lautstärke

Details: Nass-Trockensauger, 15000 Pa, dToF-Navigation & Dual-Laser, DeepEdge Wischarm (ausfahrbar), Teppich-Modus (inkl. Mopps ablegen), 60 °C Heisswasser und Heisstrocknung, Tapo App (3D-Karten, Matter etc.)

Strassenpreis: ca. Fr. 449.–

Gesehen bei: www.digitec.ch

Kommentare

Smart Home Hardware
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Spam-Melder von Vodafone gibt mehr als 64 Millionen Warnungen
Vodafone zieht nach 12 Monaten seines Spam-Schutzes für Smartphones eine Zwischenbilanz: Insgesamt wurden 64,5 Millionen Warnmeldungen ausgespielt und in der grossen Mehrheit auch von den Nutzern befolgt.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Mai 2026
Mehr erfahren
News
Zwei Drittel zahlen inzwischen mit Smartphone oder Smartwatch
Der Siegeszug von Smartphones und Smartwatches bei der Zahlung am PoS geht laut einer aktuellen Umfrage des Bitkom weiter. Allerdings gibt es in der älteren Zielgruppe noch deutlichen Nachholbedarf.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
5. Mai 2026
Mehr erfahren
News
Musk will Klage zur Twitter-Übernahme mit Vergleich beenden
Die US-Börsenaufsicht SEC und Elon Musk haben sich auf einen Vergleich in der Klage im Zusammenhang mit den Twitter-Aktienkäufen geeinigt. Musk soll demnach 1,5 Millionen Dollar zahlen. Der Vergleich wurde der zuständigen Richterin zur Genehmigung vorgelegt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
5. Mai 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
Onlineshops
Perfekter Einkauf
Welcher Shop für Heimelektronik bietet die tiefsten Preise, welcher den besten Support? Und worauf sollten Sie beim Onlinekauf noch achten? Der PCtipp testet die fünf grossen Schweizer Elektronikändler und ihre Portale. 
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
29. Apr 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Tests
Kompakter Alleskönner
HP Laserjet Pro MFP4302fdw im PCtipp-Test
Mit dem Color LaserJet Pro MFP 4302fdw bietet HP ein leistungsstarkes Farblaser-Multifunktionsgerät an, das der Hersteller für moderne Büros, kleine Arbeitsgruppen und mittelgrossen Abteilungen und überall dort vorsieht, wo Laserdruckqualität, Tempo und Funktionsvielfalt vorausgesetzt wird.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
24. Apr 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare