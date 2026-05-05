Nass-Trocken-Saugroboter TP-Link RV50 Pro Omni im PCtipp-Test

Er ist besonders für Familien mit Kindern oder Haustierbesitzer geeignet. Mit einem aktuellen Marktpreis von Fr. 469.– bietet TP-Link hier ein System an, das Funktionen der Oberklasse in ein attraktives Preissegment bringt.

Lieferumfang: Das Paket des RV50 Pro Omni ist umfangreich geschnürt. Saugroboter zusammen mit der grossvolumigen Omni-Station sind dabei natürlich die zentralen Elemente. Ausserdem im Lieferumfang befinden sich noch zwei Seitenbürsten sowie zwei bereits montierte, rotierende Wischmopps. Für die Station liegt ein Staubbeutel bei. Zudem enthalten sind ein Ersatzfilter für den Staubbehälter und das Netzkabel. Eine detaillierte Bedienungsanleitung unterstützt den Nutzer bei der ersten Einrichtung der Hardware. So solls sein.

Ausstattung

Die technische Ausstattung des RV50 Pro Omni ist auf Autonomie ausgelegt. Der Roboter verfügt über eine enorme Saugkraft von 15000 Pa. Damit lassen sich auch schwere Partikel aus Teppichfasern lösen. Für die Navigation nutzt das Gerät die hochpräzise dToF-Funktion (= Direct Time of Flight. Diese wird durch Sensoren zur Dual-Laser-Hinderniserkennung ergänzt. So umfährt der Roboter Möbel und Kleinteile sehr zuverlässig.

Weiteres Highlight ist die Omni-Station. Sie entleert den Staubbehälter des Roboters automatisch in einen versiegelten Beutel. Zudem befüllt sie den internen Wassertank des Geräts selbstständig nach. Die Station reinigt die Wischmopps nach dem Einsatz mit 60 Grad °C heissem Wasser. Aussergewöhnlich für die Preisklasse: Die Station besitzt zudem eine automatische Reinigungsmittel-Dosierung und ein Anti-Geruchs-Modul (Deodorizing System). Danach sorgt eine Heisslufttrocknung dafür, dass keine unangenehmen Gerüche oder Keime entstehen.