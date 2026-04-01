Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing phone (4a) Pro gruppiert sich zwar mit einem Strassenpreis von rund 550 Franken als Mittelklasse-Smartphone ein, Hersteller Nothing würzt sein stärkstes Android-16-Handy mit viel Gutem, mit dem es sich unterm Strich an Nutzer wendet, die rundherum ein leistungsstarkes Mobilgerät suchen und auf ein nicht alltägliches, aber hochwertiger Smartphone-Haptik setzen. Der Reihe nach.
Zum Lieferumfang des Phone (4a) Pro (7,7 x 16,4 x 0,8 cm, B x L x H) gehört ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, ein markantes SIM-Tool (zum Öffnen des Mobilfunk-Karten-Schachtes am Handy) mit durchsichtigem Griff sowie eine transparente Schutzhülle. Ein Netzteil ist nicht enthalten. Schade. Technisch wartet das Pro-Modell mit viel Spannendem auf: Das Gehäuse besteht aus einem wertigem Aluminium-Unibody. Das 6,83 Zoll grosse OLED-Display bietet eine Bildrate von bis zu 144 Hz. Die Spitzenhelligkeit liegt bei maximal 5000, im Betrieb bei etwa 800 nits. Im Inneren arbeitet der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (Achtkern-Prozessor mit max. 2.8 GHz). Ihm steht ein Arbeitsspeicher von 12 GB RAM zur Seite. Der Nutzspeicher beträgt bei unserem Testmodell 256 GB. Das ist, Hand aufs Herz, etwas knapp bemessen. Nach der Installation bleiben davon aber immerhin noch rund 230 GB übrig. Und wichtig: Im Gegensatz zum 4a-Handy unterstützt die Pro-Variante auch eine eSIM-Funktion. Trotz des ordentlichen Gewichts von 208 Gramm und Displaygrösse liegt das Gerät immer noch sicher in der Hand. Das 4K-Display (3840 x 2160 Pixel) überzeugt vor allem durch seine Schärfe bei einer Pixeldichte von 450 ppi. In der Praxis bietet das phone 4a pro eine prima Farbtreue, und lässt sich auch bei ungünstiger Sonneneinstrahlung problemlos bedienen.
Inbetriebnahme und Benchmarks
Das Kamerasystem ist das Herzstück der Pro-Variante: Neben der hochwertigen 50-Mpx-Hauptkamera (Sonys LYT-700-Sensor) kommt eine 50-Mpx-Periskop-Telekamera mit 3,5-fachem optischem Zoom und bis zu 140-fachem Digitalzoom zum Einsatz. Ein 8-Mpx-Ultraweitwinkel rundet das Trio ab. Der Akku fasst 5080 mAh und wird mit 50 Watt kabelgebunden geladen; kabelloses Laden wird leider nicht unterstützt. Im Betrieb hält der Stromspender etwa 1 bis 1,5 Tage durch - bei typischer Benutzung, was noch in Ordnung geht. Aufladen lässt sich das Handy zu 50 Prozent in etwa 25 Minuten. Und: Das Gerät ist per IP65-Schutzklasse gegen Staub und Strahlwasser geschützt.
Die Einrichtung unter Nothing OS 4.1 (übergestülpte Systemsoftware von Nothing) erfolgt intuitiv und schnell. Vor allem aber erwartet dort, nachdem der Anwender das Telefon fertig eingerichtet hat, echte Mehrwerte: Exklusiv für das Pro-Modell stehen spezielle vorinstallierte Apps zur Verfügung, darunter der Glyph Matrix Composer, der insgesamt 137 einzeln ansteuerbaren Mini-LEDs auf der Rückseite präzise für Benachrichtigungen und Lichteffekte orchestrieren kann. Eine weitere Besonderheit ist die App Essential Space, ein KI-gestütztes Tool zur Organisation von Screenshots und Informationen. Die Integration der Nothing X App zur Verwaltung von Audio-Zubehör ist ebenso tief in das System eingebettet.
In unseren Leistungstests zeigt das phone (4a) Pro seine Stärken. In anspruchsvollen Szenarien erreicht das Gerät einen Geekbench-Multicore-Score von 4274 Punkten, was eine flüssige Performance auch bei intensivem Multitasking garantiert. Grafisch punktet das Smartphone im 3DMark (Wildlife) mit 7665 Punkten, womit es als solide Plattform für Mobile-Gaming prädestiniert ist. Im «produktiven» Alltag unterstreicht der PCMark-Work-3.0-Score von 13750 Punkten den hohen Verarbeitungsspeed von Dokumenten und Medieninhalten.
Fotoqualität und Fazit
Das Bedienkonzept ist auf Effizienz getrimmt. Über den physischen Essential Key an der rechten Seite lassen sich KI-Aktionen oder Kurzbefehle direkt ausführen. Die Schnelleinstellungen im Betriebssystem sind übersichtlich in runden Kacheln angeordnet und lassen sich weitreichend personalisieren. Der optische In-Display-Fingerabdrucksensor reagierte im Test präzise und zügig.
Zur Fotoqualität: Die Hauptkamera lieferte bei Tageslicht sehr detaillierte Aufnahmen mit natürlicher Dynamik. Zudem ermöglicht besonders die Telekamera mit dem Periskop-System scharfe Porträtaufnahmen mit optischem Bokeh. Die Hauptkamera profitiert dabei von einer optischen Bildstabilisierung (OIS), was besonders bei Nachtaufnahmen und Videoaufzeichnungen in 4K für ruhige und rauscharme Bilder ein dicker Pluspunkt ist. Schön: Der Hersteller bietet für das Handy einen Betriebssystem- sowie Sicherheitsupdate-Support von 3 respektive 6 Jahren an.
Fazit: Das Nothing phone (4a) Pro überzeugt als konsequente Weiterentwicklung mit einem edlen Aluminium-Body und einem herausragenden Kamerasystem. Die hohe Displayhelligkeit und die stabilen Leistungswerte machen es zu einem preiswerten Begleiter, der leistungsseitig leicht über der Mittelklasse liegt.
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