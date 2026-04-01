Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test

Das Nothing phone (4a) Pro gruppiert sich zwar mit einem Strassenpreis von rund 550 Franken als Mittelklasse-Smartphone ein, Hersteller Nothing würzt sein stärkstes Android-16-Handy mit viel Gutem, mit dem es sich unterm Strich an Nutzer wendet, die rundherum ein leistungsstarkes Mobilgerät suchen und auf ein nicht alltägliches, aber hochwertiger Smartphone-Haptik setzen. Der Reihe nach.

Zum Lieferumfang des Phone (4a) Pro (7,7 x 16,4 x 0,8 cm, B x L x H) gehört ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, ein markantes SIM-Tool (zum Öffnen des Mobilfunk-Karten-Schachtes am Handy) mit durchsichtigem Griff sowie eine transparente Schutzhülle. Ein Netzteil ist nicht enthalten. Schade. Technisch wartet das Pro-Modell mit viel Spannendem auf: Das Gehäuse besteht aus einem wertigem Aluminium-Unibody. Das 6,83 Zoll grosse OLED-Display bietet eine Bildrate von bis zu 144 Hz. Die Spitzenhelligkeit liegt bei maximal 5000, im Betrieb bei etwa 800 nits. Im Inneren arbeitet der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (Achtkern-Prozessor mit max. 2.8 GHz). Ihm steht ein Arbeitsspeicher von 12 GB RAM zur Seite. Der Nutzspeicher beträgt bei unserem Testmodell 256 GB. Das ist, Hand aufs Herz, etwas knapp bemessen. Nach der Installation bleiben davon aber immerhin noch rund 230 GB übrig. Und wichtig: Im Gegensatz zum 4a-Handy unterstützt die Pro-Variante auch eine eSIM-Funktion. Trotz des ordentlichen Gewichts von 208 Gramm und Displaygrösse liegt das Gerät immer noch sicher in der Hand. Das 4K-Display (3840 x 2160 Pixel) überzeugt vor allem durch seine Schärfe bei einer Pixeldichte von 450 ppi. In der Praxis bietet das phone 4a pro eine prima Farbtreue, und lässt sich auch bei ungünstiger Sonneneinstrahlung problemlos bedienen.

Inbetriebnahme und Benchmarks