Onlineshops
Perfekter Einkauf
Das Einkaufen im Laden und auch im Internet stellt an Händler stetig neue Anforderungen, um beim Konsumenten zu punkten. Dabei präsentieren sich die schweizerischen E-Commerce-Anbieter als vielseitig, obschon der Markt zuletzt eine Konsolidierung erfahren hat. Bekannte Namen wie M-Electronics, Microspot und STEG Electronics sind verschwunden. Parallel dazu haben traditionsreiche Unternehmen wie Interdiscount und Fust ihr stationäres Filialnetz gestrafft und unrentable Standorte aufgegeben. Zwar ergeben sich dadurch für Endverbraucher bisher kaum Nachteile, da die Produktverfügbarkeit auf einem hohen Niveau stabil bleibt. Dennoch gibt es Bewegung: So differenzieren sich Händler zunehmend durch spezifische Schwerpunkte und Zusatzservices, um unterschiedliche Kundensegmente gezielt zu bedienen.
Hinweis: Nicht in dieser Kaufberatung berücksichtigt wurden ausländische Onlineshops wie Amazon oder Temu. Zwar bieten diese ebenso eine grosse Auswahl an Produkten an, haben aber keinen Schweizer Shop.
Die getesteten Onlineshops
- Brack
- Digitec (Galaxus)
- Fust
- Interdiscount
- Media Markt
So testet der PCtipp
Der PCtipp fokussiert in dieser Kaufberatung auf die Nutzerführung, die Grösse des Sortiments, die Preisgestaltung sowie die Effizienz der Kaufabwicklung. Wir vergleichen dabei die fünf wichtigsten Elektronikshops der Schweiz. Wir bewerten ausserdem deren Webauftritte, die Breite des Warenangebots, die Konditionen für Versand und den Service sowie die Transparenz während des Kaufs. Dabei wurden sowohl die Webportale als auch die Qualität der Ladengeschäfte (sofern vorhanden) untersucht. Das klare Ziel: eine objektive Bewertung, damit Kunden eine fundierte Entscheidung gemäss ihren individuellen Prioritäten treffen können.
Alle Testresultate sowie weitere Details finden Sie in der Tabelle unten im Text. Den Testsieger besprechen wir separat in der Box.
Testsieger: Brack
Brack geht als Testsieger in unserer diesjährigen Onlineshop-Kaufberatung hervor. Das Design der Webseite, die Funktionalität sowie der intuitive Checkout-Prozess sind die Stärken. Zudem werden Anwender bei jeder Aktion mit relevanten Infos versorgt: Oben informiert eine wechselnde Laufleiste über Aktionen, Workshops oder Produktratgeber. Dazu gibt mit dem Bonus-Programm «Brack Plus» einen echten Mehrwert. Sofern man mindestens fünfmal pro Kalenderjahr beim Händler einkauft, winken stark vergünstigte Produkte, Gewinnspiele, ein exklusives «100-tägiges Rückgaberecht», das «Dreimal Versandkosten geschenkt»-Päckli und vieles mehr. Die Produktsuche ist gradlinig umgesetzt: Klickt man etwa auf Multimedia gelangt man zu den Themenwelten, die unter anderem Kaufratgeber und Aktionen enthalten. So klickt man sich schnell zum Ziel durch.
Auf der linken Seite gibt den bekannten Kategoriebaum: Hier finden sich Aktionen, geprüfte Retouren oder auch Neuheiten. Wer schon weiss, was er sucht, nimmt am besten gleich das Suchfeld oben auf der Webseite zu Hilfe, und tippt den gewünschten Begriff einfach ein. Bereits bei der Eingabe werden passende Suchergebnisse angezeigt. Und: Ist die Suche ergebnislos, gibt es geeignete Produktvorschläge.
Will der Kunde ein Produkt genauer anschauen, listet die Webseite die wichtigsten Merkmale, den Live-Lagerbestand sowie die gesammelten Bewertungen anderer User auf. Zudem lassen sich bereits ausgesuchte Artikel vergleichen. Viele Pluspunkte ergattert der Händler beim Support. Bei einem Falschkauf kann die Ware maximal bis 30 Tage nach Kaufdatum zurückgegeben werden. Zudem sind Reparatur- und Garantiemassnahmen grosszügig bemessen.
Fazit: Brack gewinnt unseren Vergleichstest dank des umfassenden Sortiments, des erstklassigen Supports und der professionellen Funktionalität des Onlineshops.
Gestaltung & Funktionen
Die Qualität eines Onlineshops offenbart sich meist beim ersten Laden der Seite. Digitec nutzt eine moderne Architektur, die durch eine gute Struktur und eine logische Benutzerführung überzeugt. Besonders hervorzuheben ist die Suchtechnologie, die selbst bei unpräzisen Eingaben zuverlässige Resultate liefert. Die Artikelseiten sind umfassend aufbereitet und bieten durch teils sehr viele glaubwürdige Kundenrezensionen und hochauflösendes Bildmaterial eine solide Entscheidungsgrundlage für den Kauf.
Interdiscount verfolgt einen eher pragmatischen Ansatz. Die Navigation ist zwar zweckdienlich und führt schnell zu den Hauptkategorien, doch lassen die Produktdetailseiten oft die nötige Tiefe vermissen und wirken visuell eher funktional. Sie sind auf ein Minimum reduziert. Schade.
Fust präsentiert seine Waren auf einer ansprechend gestalteten Plattform, die vorwiegend im Bereich der Haushalts- und Weisswaren eine hohe Fachkompetenz ausstrahlt. Während die technischen Infos manchmal knapper ausfallen, wird dies durch praktische Anwendungsratgeber kompensiert.
Media Markt setzt auf ein modernes Layout, das stark von Promotionen und Rabattbannern geprägt ist. Das lockt Schnäppchenjäger an, kann die Übersichtlichkeit aber auch beeinträchtigen. Immerhin bleibt bei diesem «Blitzgewitter» die Navigation stabil. Und auch die Kerninformationen wie Preisvergleich, Merkliste oder die zum gesuchten Produkt passenden Auswahlkriterien sind schnell abrufbar.
Der Onlinehändler Brack überzeugt durch ein äusserst aufgeräumtes und effizientes Design. Die Suchfunktion arbeitet hochpräzise und die Produktdetailseiten sind so konzipiert, dass technische Spezifikationen sofort ersichtlich sind. Besonders hilfreich: Ein direkter Produktvergleich ist bereits von der Startseite aus mit nur zwei Klicks möglich.
Unser Fazit: Brack und Digitec haben beim Design die Nase vorn. Aber auch die anderen drei Anbieter bieten teils funktionale, durchdachte Lösungen. Einzig Interdiscount fällt aufgrund der fehlenden «Tiefe» in dieser Kategorie etwas zurück.
Zusatzleistungen
Ausser der Warenpräsentation entscheiden auch nützliche und clevere Zusatzfunktionen über den Komfort beim Einkauf. Alle getesteten Shops integrieren mittlerweile Bewertungssysteme und komplexe Filtermechanismen, die eine feingliedrige Suche ermöglichen. Auch Verfügbarkeitsanzeigen für das Zentrallager sowie für lokale Filialen gehören zum Standard. Anbieter wie Brack und Digitec erweitern ihr Angebot zudem durch informative Workshops und Testberichte in Videoform bis zu Podcasts. Ein Alleinstellungsmerkmal von Digitec ist die sehr engagierte Nutzergemeinschaft, die in Foren einen regen Informationsaustausch pflegt. Bracks Webseite bietet wiederum fundierte Ratgeber – etwa für Multimedia, IT oder auch Handy & Tablet. Neu im Programm gibt es mit Brack Plus eine Art Klub für Anwenderinnen und Anwender, die mindestens fünf Bestellungen vorweisen können. Ihr Vorteil: Sie profitieren von teils grossen Preisnachlässen und Aktionen des aktuellen Sortiments.
Media Markt wiederum bietet ein digitales MediaMagazin mit vergleichenden Fachartikeln. Fokussiert wird hier auf jahreszeitabhängige Themen und Tipps für IT-Produkte.
Fust und Interdiscount verzichten weitgehend auf solche sozialen Interaktionselemente. Dafür punkten die beiden mit einer starken Verzahnung von Onlinehandel und Ladengeschäft, was Abholoptionen und persönliche Beratungstermine einschliesst – und zwar schweizweit und regional abdeckend. Besonders Fust profitiert hier von seinem Fokus auf Installationsservices und technische Unterstützung direkt beim Kunden.
Auch Brack scheffelt hier Pluspunkte. Warum? Weil der Aargauer Onlinehändler durch seinen kulanten Kundendienst und seine gute Servicequalität ein hohes Mass an Kundenzufriedenheit geniesst.
Die Bereitstellung von gedruckten Prospekten bei Fust, Interdiscount sowie Media Markt spricht zudem eine Klientel an, die «handfeste» Vergleichsmöglichkeiten bevorzugt.
In punkto Bildschirmoptimierung sind alle getesteten Onlineshops auch für Smartphones und Tablets gerüstet. Während Digitec, Interdiscount und Media Markt sogar auf dedizierte Apps (für Android- und iOS-Endgeräte) setzen, überzeugt Brack durch eine hervorragend optimierte Web-App, die durch kurze Ladezeiten und eine klare Darstellung auf kleinen Displays besticht.
Unser Fazit: Bezüglich Funktionalität sind alle fünf Shops sehr gut aufgestellt. Digitec punktet besonders dank seiner umfassenden Community, Brack mit vielen Ratgebern und Auswahlmöglichkeiten. Ausserdem sind die umfassenden Supportleistungen von Brack ein zentrales Aushängeschild. Fusts Stärke in diesem Segment liegt in der persönlichen Beratungsleistung respektive Installationsleitung und im Direktkontakt zu Kunden.
Sortiment
Die Stichprobenprüfung des PCtipp umfasste insgesamt acht verschiedene Produkte. Es zeigte sich einmal mehr im Test, dass alle Händler detaillierte Bestandsinformationen bereitstellen und auch Produktreservierungen ermöglichen. Bei der Verfügbarkeit (siehe Tabelle unten) schnitten Brack und Digitec am besten ab, da hier sämtliche Artikel sofort lieferbar waren. Bei Fust sah es hingegen am schlechtesten aus. Vier von acht Artikeln waren zum Testzeitpunkt nicht vorhanden. Hier wird einmal mehr klar, dass Fust sich mehr auf Haushaltsware respektive Dienstleistungen fokussiert.
Die tiefsten Preise gibt es bei Digitec. Der Zürcher Händler schafft es gleich sechsmal, den günstigsten Preis anzubieten. Brack und Media Markt können hier immerhin zweimal punkten. Media Markt hat allerdings gleichzeitig bei vier von acht geprüften Produkten das teuerste Angebot.
Die Preisdifferenzen sind übrigens signifikant, was etwa des Mesh-Set TP-Link Deco BE85 offenbarte. Beim High-End-Netzwerk-Duo beträgt die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Anbieter knapp 300 Franken.
Unser Fazit: Beim IT-Sortiment punkten Brack und Digitec besonders. Sie können auch bei den Preise am meisten überzeugen, wobei hier Digitec klar die Nase vorn hat.
Kaufabwicklung
Der Kaufprozess ist bei allen getesteten Anbietern transparent gestaltet. Ob als registrierter Nutzer oder Gast: Der Weg zum Warenkorb und die Anzeige von Lieferfristen verlaufen reibungslos. Die Benachrichtigungssysteme per E-Mail informieren zuverlässig über den Versandstatus.
Bei den Versandkosten zeigen sich leichte Unterschiede: Während der Standardversand ab einem Warenwert von 50 Franken meist kostenlos ist, bieten Digitec (Fr. 4.90), Brack (Fr. 5.90) und Media Markt (Fr. 6.-) bei Kleinsendungen die günstigsten Pauschalen an.
Die Zustellung erfolgt bei Lagerware in der Regel am nächsten Werktag. Auch die Optionen zur Filialabholung werden von den Händlern mit stationärem Netz konsequent und kostenfrei angeboten. Insgesamt ist das Niveau der Abwicklung bei allen fünf Kandidaten als hoch einzustufen, wobei Brack und Digitec besonders positiv auffallen.
Unser Fazit: Einmal mehr dominieren hier Brack und Digitec. Beide bieten einen besonders transparenten Checkout-Prozess. Um den Kleinmengenzuschlag für Beträge unter 50 Franken kommt man nirgends herum.
Fazit: für jeden etwas
Die Schweizer Elektronikhändler zeigen auch 2026 eine hohe Professionalität und Zuverlässigkeit. Die Wahl des idealen Anbieters sollte sich immer an den individuellen Ansprüche orientieren. Dabei zeigt unsere detaillierte Vergleichstabelle unten, was zählt. Hier lassen sich Kaufkriterien wie Service, Preisniveau und Datenpflege bis hin zur Beratung miteinander vergleichen.
Brack sichert sich die Spitzenposition als Testsieger durch eine stabile Logistikkette, eine präzise Suchtechnologie und ein überzeugendes Preisniveau über das gesamte Sortiment hinweg. Digitec bleibt der Favorit für eine technikaffine Nutzerschaft, die von einer grossen Community und tiefen Preisen profitieren möchte.
Wer Wert auf eine physische Anlaufstelle legt, findet bei Fust, Interdiscount und Media Markt ein hohes Mass an Verzahnung von digitalem Komfort und Ladengeschäft. Speziell Fust setzt im Bereich der Grossgeräte durch seine umfassenden Installations- und Wartungsdienste Massstäbe, die andere Anbieter nicht abdecken können. Media Markt punktet durch Aktionen, Interdiscount durch sein dichtes Abholnetz.
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