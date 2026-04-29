Perfekter Einkauf

Zusatzleistungen

Ausser der Warenpräsentation entscheiden auch nützliche und clevere Zusatzfunktionen über den Komfort beim Einkauf. Alle getesteten Shops integrieren mittlerweile Bewertungssysteme und komplexe Filtermechanismen, die eine feingliedrige Suche ermöglichen. Auch Verfügbarkeitsanzeigen für das Zentrallager sowie für lokale Filialen gehören zum Standard. Anbieter wie Brack und Digitec erweitern ihr Angebot zudem durch informative Workshops und Testberichte in Videoform bis zu Podcasts. Ein Alleinstellungsmerkmal von Digitec ist die sehr engagierte Nutzergemeinschaft, die in Foren einen regen Informationsaustausch pflegt. Bracks Webseite bietet wiederum fundierte Ratgeber – etwa für Multimedia, IT oder auch Handy & Tablet. Neu im Programm gibt es mit Brack Plus eine Art Klub für Anwenderinnen und Anwender, die mindestens fünf Bestellungen vorweisen können. Ihr Vorteil: Sie profitieren von teils grossen Preisnachlässen und Aktionen des aktuellen Sortiments.

Media Markt wiederum bietet ein digitales MediaMagazin mit vergleichenden Fachartikeln. Fokussiert wird hier auf jahreszeitabhängige Themen und Tipps für IT-Produkte.

Fust und Interdiscount verzichten weitgehend auf solche sozialen Interaktionselemente. Dafür punkten die beiden mit einer starken Verzahnung von Onlinehandel und Ladengeschäft, was Abholoptionen und persönliche Beratungstermine einschliesst – und zwar schweizweit und regional abdeckend. Besonders Fust profitiert hier von seinem Fokus auf Installationsservices und technische Unterstützung direkt beim Kunden.

Auch Brack scheffelt hier Pluspunkte. Warum? Weil der Aargauer Onlinehändler durch seinen kulanten Kundendienst und seine gute Servicequalität ein hohes Mass an Kundenzufriedenheit geniesst.

Die Bereitstellung von gedruckten Prospekten bei Fust, Interdiscount sowie Media Markt spricht zudem eine Klientel an, die «handfeste» Vergleichsmöglichkeiten bevorzugt.

In punkto Bildschirmoptimierung sind alle getesteten Onlineshops auch für Smartphones und Tablets gerüstet. Während Digitec, Interdiscount und Media Markt sogar auf dedizierte Apps (für Android- und iOS-Endgeräte) setzen, überzeugt Brack durch eine hervorragend optimierte Web-App, die durch kurze Ladezeiten und eine klare Darstellung auf kleinen Displays besticht.

Unser Fazit: Bezüglich Funktionalität sind alle fünf Shops sehr gut aufgestellt. Digitec punktet besonders dank seiner umfassenden Community, Brack mit vielen Ratgebern und Auswahlmöglichkeiten. Ausserdem sind die umfassenden Supportleistungen von Brack ein zentrales Aushängeschild. Fusts Stärke in diesem Segment liegt in der persönlichen Beratungsleistung respektive Installationsleitung und im Direktkontakt zu Kunden.