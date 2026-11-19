Der Praxistest

Im Büroalltag erweist sich die grosse Bildfläche als echter Produktivitätsgewinn. Das parallele Arbeiten mit mehreren (Office-)Anwendungen macht auf dem grossen Display richtig Spass. Dank der 120-Hertz-Bildwiederholrate wirken Fensterbewegungen und Scrollvorgänge zudem recht geschmeidig. Die integrierte Full-HD-Webcam liefert bei Videokonferenzen ein sauberes Bild, auch bei eher mittelprächtigen Lichtverhältnissen. Gebootet wird in knapp 10 Sekunden, bei der Cinebench-2024-Messung schafft das Modell 124 Singlecore- respektive 582 Multicore-Punkte. Beim PCMark 10 erreicht das Aspire 18 AI starke 9162 Punkte. Ebenso in das gute Bild reiht sich auch der 3DMark-Score (Fire Strike) von 19 016 Punkten.

Fazit: Das Acer Aspire 18 AI (A18-I71M-7585) ist ein durchdachter Desktop-Ersatz für das Homeoffice. Wer viel Arbeitsfläche benötigt, Wert auf eine flüssige 120-Hertz-Darstellung legt und zeitgleich moderne KI-Funktionen nutzen möchte, findet im Aspire 18 AI einen grundsoliden Begleiter.