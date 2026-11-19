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Notebook Acer Aspire 18 AI im PCtipp-Test
Der Grund liegt auf der Hand: Ein entsprechendes XXL-Notebook-Display kann damit den Zweitmonitor auf dem Schreibtisch ersetzen: Tabellen, zwei Browserfenster oder auch Dokumente finden so nebeneinander Platz. Genau setzt der Hersteller Acer beim Aspire 18 AI (A18-I71M-7585) an, geht aber noch einen Schritt weiter: Zusätzlich kombiniert er nämlich beim 18 Zoll grossen Notebook Aspire 18 AI das Modell mit einem pfeilschnellen Intel-Core-Ultra-Prozessor («Panther-Lake»-Architektur) und integrierter KI‑Beschleunigung. Der Reihe nach.
Trotz der grossen Bilddiagonale (ca. 45,7 cm) kommt das 18-Zoll-Modell auf ein Gewicht von gerade mal 2,2 Kilogramm. Die gesamte Laptopform ist recht flach und alles andere als klobig. Die positive Folge: Das Modell bleibt trotz der Grösse noch erstaunlich mobil. Auch, so viel vorweg, weil es sich im Test als Dauerläufer mit einer gemessenen Akkulaufzeit von rund 11 Stunden erwies. Der graue Gehäuse-Body besteht aus Kunststoff, macht optisch aber einen sauberen Eindruck. Die Notebookkanten sind passgenau verarbeitet, was das Einnisten von Schmutz oder Staubpartikeln deutlich reduziert. Dank der Gehäusebreite findet eine vollwertige Tastatur inklusive separatem Ziffernblock Platz. Auch das Touchpad ist grosszügig dimensioniert und reagierte im Test exakt auf die Eingaben. Nochmal zur Tastatur: Ihr Hub ist gut austariert. Damit wird Falschtippen deutlich reduziert. Zudem kann sich auch die Anschlussvielfalt sehen lassen: Zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt 4, zwei klassische USB-A-3.2-Anschlüsse sowie ein HDMI-2.1-Ausgang bieten reichlich Konnektivität. Drahtlosfunk ist bei Aspire 18 AI via Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 integriert.
Dreh- und Angelpunkt des Aspire 18 AI ist der verbaute Prozessor, Intels Core-Ultra-7-355-Prozessor, der von einer leistungsfähigen NPU für lokale AI-Aufgaben unterstützt wird. Ergänzt wird die Plattform durch 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und eine 512 Gigabyte grosse SSD. Das Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes, ist das 18 Zoll grosse IPS-Display im 16:10-Format mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln (WUXGA) und seiner Bildwiederholrate von 120 Hertz. Gehalten wird der Bildschirm von einem robusten Scharnier. Das Display lässt sich mit Hilfe einer Hand in die gewünschte Position schieben, Nachwippen findet dabei kaum statt, wenn es losgelassen wird. Für die Grafikverarbeitung zeichnet die integrierte Intel-Xe3-Graphics-Einheit der Core-Ultra-7-CPU verantwortlich. Die Blickwinkelunabhängigkeit des Bildschirms liegt bei hohen 165/170 Grad (horizontal/vertikal). Und ganz wichtig: Acer verbaut bei dem Laptop ein mattes, nahezu spiegelfreies Panel. Damit kann das Gerät auch im Freien, sprich bei eher ungünstiger Sonneneinstrahlung respektive Lichtverhältnissen, problemlos verwendet werden.
Der Praxistest
Im Büroalltag erweist sich die grosse Bildfläche als echter Produktivitätsgewinn. Das parallele Arbeiten mit mehreren (Office-)Anwendungen macht auf dem grossen Display richtig Spass. Dank der 120-Hertz-Bildwiederholrate wirken Fensterbewegungen und Scrollvorgänge zudem recht geschmeidig. Die integrierte Full-HD-Webcam liefert bei Videokonferenzen ein sauberes Bild, auch bei eher mittelprächtigen Lichtverhältnissen. Gebootet wird in knapp 10 Sekunden, bei der Cinebench-2024-Messung schafft das Modell 124 Singlecore- respektive 582 Multicore-Punkte. Beim PCMark 10 erreicht das Aspire 18 AI starke 9162 Punkte. Ebenso in das gute Bild reiht sich auch der 3DMark-Score (Fire Strike) von 19 016 Punkten.
Fazit: Das Acer Aspire 18 AI (A18-I71M-7585) ist ein durchdachter Desktop-Ersatz für das Homeoffice. Wer viel Arbeitsfläche benötigt, Wert auf eine flüssige 120-Hertz-Darstellung legt und zeitgleich moderne KI-Funktionen nutzen möchte, findet im Aspire 18 AI einen grundsoliden Begleiter.
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