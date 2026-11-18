In ausgewählten europäischen Märkten - darunter auch Deutschland - startet Motorola sein erstes Mobilfunkangebot: Die von Gigs unterstützte Lösung Global Connect soll es erleichtern, auf Auslandsreisen mobil online zu bleiben. Mit App nutzen Reisende auf kompatiblen Motorola-Smartphones dank eSIM-Technologie Highspeed-Daten in den Partnernetzen in mehr als 160 Ländern.

Die flexiblen Prepaid-Datentarife lassen sich einfach in der App aktivieren, wo auch die Preise für die Nutzung angezeigt werden. Sie erfordern keine langfristige Vertragsbindung, eine zusätzliche Telefonnummer wird auch nicht vergeben. Nach der Aktivierung verbindet sich die eSIM am Reiseziel mit unterstützten Mobilfunknetzen. Die Global Connect eSIM lässt sich auch in mehreren unterstützten Ländern verwenden. Reisende müssen somit nicht für jedes Ziel eine neue eSIM installieren. Alle wichtigen Funktionen sind in der App gebündelt.

In den unterstützten Märkten ist die Global Connect App für kompatible Motorola-Smartphones mit eSIM im Google Play Store erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Land, Gerätemodell und eSIM-Kompatibilität variieren, bei einem deutschen Edge 70 klappte die Installation in unserem Test ohne Probleme. Für die USA kosten 5 GB Datenvolumen beispielsweise 12,99 US-Dollar, für Ägypten 20,99 US-Dollar und für die Türkei 8,99 US-Dollar.