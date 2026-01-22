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Florian Fügemann, pte
22. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

KI-Index

USA bleiben globaler Platzhirsch in Sachen KI

"KI-Index" von KPMG zeigt: Europa hat trotz guter Voraussetzungen eine zu langsame Skalierung.
© (Quelle: EMGenie)

Laut dem neuen "KI-Index" der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG führen die USA das globale Rennen um Künstliche Intelligenz (KI) an. Europa folgt knapp vor China, doch beide Länder können trotz ihrer technologischen und industriellen Stärken nicht mithalten, heisst es.

USA mit 75,2 von 100 Punkten

Die Auswertung der befragten 900 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Technologie und Politik zeigt: Im Gesamtergebnis liegen die USA mit 75,2 Punkten auf einer Skala von null bis 100 vorne. Der Vorsprung beruht auf dem schnellen und breiten KI-Einsatz in Unternehmen.

Liquide Kapitalmärkte und der breite Zugang zu Rechenkapazitäten ermöglichen es Firmen, KI-Anwendungsfälle schneller aus Experimentierphasen in den operativen Betrieb zu überführen. Die breite wirtschaftliche Nutzung trifft zudem auf eine gute Forschungslandschaft, so KPMG.

Europa mit Nachholbedarf

Europa erreicht im Gesamtergebnis nur 48,8 Punkte, hat jedoch eine starke industrielle Basis in bestimmten Sektoren sowie Kompetenzen bei Regulierung, Governance und Forschung. Diese entfalten laut den Experten bisher aber nur singulär begrenzt wirtschaftliche Wirkung.

In Europa verläuft die Einführung von KI in Unternehmen laut der Studie langsamer. Zudem würden viele Anwendungen im Pilotstadium feststecken. Hohe Energiepreise, begrenzt verfügbare Rechenleistung sowie fragmentierte Kapitalmärkte erschwerten die KI-Skalierung.

Grossbritannien und Irland erreichen mit 69,2 Punkten den höchsten Wert. Die Region profitiert von hoher Investitionsdynamik, gutem Kapitalzugang und einer schnellen Umsetzung von KI in Unternehmen. Westeuropa folgt mit 57,1 Punkten, die DACH-Region schafft 54 Punkte.

China noch hinter Europa

Die Volksrepublik schafft 48,2 Punkte und liegt damit knapp hinter Europa. China verfügt über ausgeprägte industrielle Stärken, hohe Patentaktivität und weitgehende Kontrolle über zentrale Hardware-Komponenten. Dennoch kommt KI nur begrenzt in der Wirtschaft zum Einsatz.

Viele Unternehmen nutzen KI punktuell, so dass auch Produktivitätsgewinne selten bleiben. Eine geringe internationale Vernetzung erschwert zudem die KI-Skalierung und den Austausch von Wissen, unterstreichen die Autoren aus Datenbasis des "Strategic AI Capability Index". (pressetext.com)

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