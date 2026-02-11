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Florian Fügemann, pte
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Patrick Hediger
11. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Meta

WhatsApp bringt Sprach- und Videoanrufe im Browser

Sprach- und Videoanrufe für WhatsApp Web werden künftig im Browser möglich sein. Das hat der zu Meta gehörende Messenger-Dienst bekannt gegeben.
© (Quelle: Meta)

Laut "WhatsAppBetaInfo" sollen von dem neuen Feature auch Nutzer über die Beta-Community hinaus in den Genuss kommen. Im Laufe der nächsten Wochen soll es dann zu einem breiteren Rollout kommen, heisst es.

Vollumfänglich verschlüsselt

Das Unternehmen betont indes, dass Sprach- und Videoanrufe für den Web-Client auch vollumfänglich verschlüsselt möglich sind. Zur Anwendung komme hierbei das bewährte Signal-Protokoll. Der Web-Client soll darüber hinaus bei Videoanrufen die Bildschirmfreigabe unterstützen. Das ist für Präsentationen oder Dokumente von Vorteil.

Dem Bericht nach wird am Feature der Gruppenanrufe noch gearbeitet. Nach einer Testphase soll es auch hierbei zu einer Ausrollung der Funktionserweiterung kommen. Doch damit nicht genug: Die neuen Beta-Versionen für Android sollen optionale Bezahlfunktionalitäten sowie darüber hinaus noch weitere Sicherheits-Features verpasst bekommen.

Dual-Account und Übersetzung

WhatsApp testete 2025 die von vielen Usern seit Langem gewünsche Dual-Account-Nutzung. Danach soll das Unternehmen in seiner TestFlight-Beta die Zulassung weiterer Zugänge auf dem iPhone prüfen. Von Vorteil wäre die die parallele Nutzung mehrerer Benutzerkonten fernab der Business-Version für Arbeitnehmer, wie pressetext berichtete.

Zudem hat Meta ebenfalls 2025 seinen von über drei Mrd. Menschen weltweit genutzten Messenger mit einer automatischen Übersetzungsfunktion von Textnachrichten ausgestattet. Vor allem User von Android sollen profitieren, da das Feature auf das Google-Betriebssystem zugeschnitten sein soll. Insgesamt wird die Anwendung bisher in über 180 Ländern verwendet, wie PCtipp berichtete. (Pressetext.com)

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