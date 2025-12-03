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Nils Müller

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Nils Müller.

Beiträge von Nils Müller

Screenshot Vice Emulator
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Vice
Vice emuliert alte 8-Bit-Heimcomputer und startet die Software von Klassikern wie dem Commodore C64 oder dem VIC20.
2 Minuten
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Patrick Hediger
3. Dez 2025
Screenshot zeigt Ausschnitt aus einem Familienstammbaum
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Gramps
Die kostenlose Software Gramps verwaltet Familienstammbäume für die Ahnenforschung sowie Hintergrunddetails.
2 Minuten
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Nils Müller
3. Sep 2025
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GCompris
GCompris ist ein Lernprogramm für Kinder, das spielerisch ans Lesen und Rechnen heranführt.
2 Minuten
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Nils Müller
19. Mär 2025
Screenshot von GnuCash
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GnuCash
GnuCash unterstützt Sie bei der Buchführung Ihrer Finanzen. So können Sie etwa Bankkonten oder Wertpapierdepots anlegen und die Buchungsvorgänge dokumentieren.
2 Minuten
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Florian Bodoky
22. Jul 2022
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Grub2Win
Mit Grub2Win können Sie beim Booten zwischen Windows und diversen Linux-Systemen wählen, ohne dafür den Master Boot Record (MBR) oder die Registry zu verändern.
2 Minuten
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Nils Müller
7. Feb 2019

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