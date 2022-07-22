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Florian Bodoky
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Nils Müller
22. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.

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GnuCash

GnuCash unterstützt Sie bei der Buchführung Ihrer Finanzen. So können Sie etwa Bankkonten oder Wertpapierdepots anlegen und die Buchungsvorgänge dokumentieren.
Screenshot von GnuCash

GnuCash für Buchhaltung

© Quelle: PCtipp.ch

Mit der Freeware GnuCash haben Sie Ihre Finanzen stets im Blick. Zu den vielfältigen Features des Tools zählen etwa eine doppelte Buchführung, Aktienkonten, Währungskonten, Geschäftsbuchführung, Berichte, Diagramme, HBCI-Onlinebanking und viele weitere Features.

GnuCash für Buchhaltung

 © Quelle: PCtipp.ch

Erste Schritte: Nach der Installation können Sie über den Neu-Button ein Konto anlegen, Ihre Posten benennen und so Transfers, Bilanzen und so weiter anzeigen lassen. Ihre Kontobewegungen lassen sich mit GnuCash als Bericht oder Diagramm anzeigen und speichern. Zudem können Sie mit dem Tool Finanzdaten aus Programmen, die das QIF- oder OFX-Format nutzen, importieren.

Open-Source-Software für Windows, Linux und Mac, Deutsch, Download beim Hersteller.

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