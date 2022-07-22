Erste Schritte: Nach der Installation können Sie über den Neu-Button ein Konto anlegen, Ihre Posten benennen und so Transfers, Bilanzen und so weiter anzeigen lassen. Ihre Kontobewegungen lassen sich mit GnuCash als Bericht oder Diagramm anzeigen und speichern. Zudem können Sie mit dem Tool Finanzdaten aus Programmen, die das QIF- oder OFX-Format nutzen, importieren.

Open-Source-Software für Windows, Linux und Mac, Deutsch, Download beim Hersteller.