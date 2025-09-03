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Gramps
In der Ahnenforschung sind die Quellen der gesammelten Informationen von ganz besonderer Bedeutung. Nur wer weiss, wie und wo er seine Informationen gefunden oder abgeleitet hat, kann später noch einmal auf diese zurückgreifen. Das «Genealogical Research and Analysis Management Programming System» – kurz Gramps – erstellt deshalb nicht nur Familienstammbäume, sondern verwaltet auch alle Quellen Ihrer Ahneninformationen. Die erfassten Daten lassen sich zudem mit Bildern, Filmen und Dokumenten verknüpfen, die Sie auf Ihrem PC gespeichert haben.
Erste Schritte: Für Einsteiger empfiehlt sich der kurze Einstiegsartikel (deutsch) des Gramps-Projekts. Da finden sich zahlreiche Tipps und weiterführende Links. Anwender, die schon mit anderen Genealogy-Programmen gearbeitet haben, übernehmen bereits gesammelte Daten dank zahlreicher Importfunktionen schnell in Gramps.
Gramps ist Open-Source-Software und ist für Linux, Windows und macOS in Deutsch, Englisch und sieben weiteren Sprachen verfügbar.
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