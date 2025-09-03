Erste Schritte: Für Einsteiger empfiehlt sich der kurze Einstiegsartikel (deutsch) des Gramps-Projekts. Da finden sich zahlreiche Tipps und weiterführende Links. Anwender, die schon mit anderen Genealogy-Programmen gearbeitet haben, übernehmen bereits gesammelte Daten dank zahlreicher Importfunktionen schnell in Gramps.

Gramps ist Open-Source-Software und ist für Linux, Windows und macOS in Deutsch, Englisch und sieben weiteren Sprachen verfügbar.