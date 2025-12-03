Erste Schritte: Nach dem Programmstart aktivieren Sie zunächst die deutsche Bedienoberfläche des Emulators mit Klick auf Language/German. Anschliessend benötigen Sie nur noch Disketten-Images alter C64-Software. Diese Disketten-Images, die Sie an der Dateiendung D64 erkennen, finden Sie im Internet an verschiedenen Stellen.

Wenn Sie schliesslich ein Disketten-Image in Vice laden möchten, dann wählen Sie Datei/Autostart von Disk/Band Image. Im Folgedialog wählen Sie Ihre D64-Datei aus und klicken dann auf Einlegen, um das Programm des Disketten-Image zu laden und automatisch zu starten.

Emulator-Tool, Deutsch, Download beim Entwickler.