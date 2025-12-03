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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
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Nils Müller
3. Dez 2025
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Vice

Vice emuliert alte 8-Bit-Heimcomputer und startet die Software von Klassikern wie dem Commodore C64 oder dem VIC20.
Screenshot Vice Emulator

Emulieren Sie die alten Systeme

© Quelle: Archiv

Vice ist ein Zückerli für Computerfreaks, die bereits in den 80er-Jahren einen Heimcomputer besessen haben. Das Programm emuliert 8-Bit-Heimcomputer aus dieser Zeit und reanimiert Commodores C64, C128, VIC20, alle PET-Modelle, den PLUS4 und den CBM-II.

Emulieren Sie die alten Systeme

 © Quelle: Archiv

Erste Schritte: Nach dem Programmstart aktivieren Sie zunächst die deutsche Bedienoberfläche des Emulators mit Klick auf Language/German. Anschliessend benötigen Sie nur noch Disketten-Images alter C64-Software. Diese Disketten-Images, die Sie an der Dateiendung D64 erkennen, finden Sie im Internet an verschiedenen Stellen.

Wenn Sie schliesslich ein Disketten-Image in Vice laden möchten, dann wählen Sie Datei/Autostart von Disk/Band Image. Im Folgedialog wählen Sie Ihre D64-Datei aus und klicken dann auf Einlegen, um das Programm des Disketten-Image zu laden und automatisch zu starten.

Emulator-Tool, Deutsch, Download beim Entwickler.

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