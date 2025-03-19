Insgesamt bietet GCompris mehr als 100 Aktivitäten. Zur Entdeckung des Computers beispielsweise werden die Kids mit Tastatur, Maus und Mausbewegungen vertraut gemacht.

GCompris wird ständig weiterentwickelt, bietet aber durch den Open-Source-Charakter auch die Möglichkeit, selbst tätig zu werden. Interessierte Eltern oder Lehrer können das Programm eigenen Bedürfnissen anpassen und auch Andere von ihren Verbesserungen profitieren lassen. Laut Entwickler-Webseite ist die deutsche Übersetzung von GCompris zu 94% vollzogen (Stand Ende April 2022).

Erste Schritte: Wählen Sie zwischen Zählen, Grundrechenarten, Leseübungen oder Aufgaben wie Länder auf einer Karte anzuordnen. Dies führt spielend in den schulischen Bereich. Knobelspiele, Puzzles aus berühmten Gemälden, Zeichnen oder Memory dienen eher der Entspannung. Darüber hinaus werden Geräte und Vorgänge wie eine Schleuse, der Wasserkreislauf oder ein U-Boot erklärt und begreifbar gemacht.

Lernprogramm für Windows und macOS, Deutsch, Download beim Entwickler.