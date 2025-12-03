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Online Redaktion
3. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Galaxy Z TriFold

Samsung zeigt seinen ersten Doppelfalter

Mit seinem doppelt ausfaltbaren Innen-Display stellt das Galaxy Z TriFold ein neuartiges Produkt für Samsung dar. Der Hersteller hat jetzt konkrete Daten und den Marktstart genannt.
© (Quelle: Samsung)

Bisher war das Huawei Mate XT mit seinem doppelt ausklappbaren Display allein auf dem Markt, doch mit dem Galaxy Z TriFold hat Samsung jetzt ein ähnliches Gerät angekündigt. Es wird zunächst am 12. Dezember in Südkorea angeboten und danach in andere Länder kommen. Europa findet sich auf der knappen Liste aber nicht.

Die Preise startet in der Speichervariante mit 512 GB in Korea bei rund 2.100 Euro, doch falls der Falter nach Deutschland kommt, dürfte er wie bei anderen Modellen des Herstellers beobachtet, deutlich teurer werden.

Ein Unterschied zum Huawei ist die mittige Position des 6,5-Zoll-Aussendisplays auf der Rückseite des inneren Bildschirms, der sich zu üppigen zehn Zoll Diagonale ausklappen lässt. Das Display bietet 2.160 x 1.584 Bildpunkte und eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Die zwei Scharniere aus Titan sollen so konstruiert sein, dass sich die Gläser nicht berühren. Verstärkt wird das immerhin 309 Gramm schwere Gehäuse durch einen Rahmen aus Aluminium.

Die technische Ausstattung umfasst einen Snapdragon 8 Elite for Galaxy Chipsatz, 16 GB RAM und einen dreiteiligen Akku mit 5.600 mAh. Die rückwärtige Dreifachkamera kommt vom Galaxy Z Fold7 und umfasst eine 200-Megapixel-Hauptlinse, einen Ultraweitwinkel sowie einen dreifachen optischen Zoom. In beiden Displays gibt es eine kleine 10-Megapixel-Selfiecam.

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