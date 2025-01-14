Nextcloud Talk
Open Source-Antwort auf Microsoft Teams
Mit dem Release von Talk „Paris“ reagiert Nextcloud auf die steigende Nachfrage nach einer datenschutzkonformen Kollaborationsplattform für hybrid arbeitende Teams, die Unternehmen volle Datenkontrolle und Unabhängigkeit von US-amerikanischen Tech-Giganten bietet.
„Unternehmen brauchen leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit – und sind deshalb auf Lösungen angewiesen, die nicht DSGVO-konform sind und von US-amerikanischen Tech Konzernen abhängig machen“, betont Nextcloud-CEO Frank Karlitschek. „Wir setzen dort an, wo andere Plattformen an ihre Grenzen stossen – bei digitaler Souveränität und voller Transparenz.“
Nextcloud Talk ist dem Anbieter zufolge die einzige Kollaborationssoftware, die hochsichere, DSGVO-konforme Kommunikation bietet und gleichzeitig alle Funktionen integriert, die moderne Teams benötigen – von Chats über Videokonferenzen bis hin zu Webinaren. Mit der offenen Architektur lasse sich die Lösung nahtlos in bestehende Systeme integrieren und an individuelle Anforderungen anpassen.
Highlights des „Paris“-Releases von Nextcloud Talk
Das neue Release bietet zahlreiche Erweiterungen. Die Desktop-App kombiniert Chat, Videokonferenzen und Webinare in einer Anwendung – unterstützt durch KI-gestützte Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen:
- Neue Desktop-App: Verbesserte Integration und Benachrichtigungen ermöglichen es, direkt zu kommunizieren und nahtlos an Anrufen teilzunehmen – immer griffbereit und ohne Browser-Tab-Suche, für eine effizientere Kollaboration.
- Hochsichere Kommunikation: Als einzige Kollaborationsplattform wird Nextcloud Talk auch höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht und ist in Airgap-Umgebungen einsetzbar.
- Neue AI-Features: KI-generierte Zusammenfassungen von Videokonferenzen und Chatverläufen sowie die Erstellung von To-do-Listen gehören zu den neuen KI-Funktionen in Talk, die den Arbeitsalltag erleichtern.
- Visuelle Zusammenarbeit: Das interaktive Whiteboard unterstützt gemeinsames Brainstorming und die Entwicklung von Ideen in Echtzeit. Perfekt für Workshops und Projektskizzen während Calls.
- Funktionen für mehr Achtsamkeit: Neben den bestehenden Funktionen in Talk, die eine gesunde Meeting-Kultur fördern sollen, können Calls jetzt nach einer festgelegten Zeit automatisch beendet werden – ideal zur Einhaltung von Meeting-Limits.
- Vereinfachte Kollaboration: Die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten ist direkt im Chat oder in Videocalls möglich
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