Open Source-Antwort auf Microsoft Teams

Mit dem Release von Talk „Paris“ reagiert Nextcloud auf die steigende Nachfrage nach einer datenschutzkonformen Kollaborationsplattform für hybrid arbeitende Teams, die Unternehmen volle Datenkontrolle und Unabhängigkeit von US-amerikanischen Tech-Giganten bietet.

„Unternehmen brauchen leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit – und sind deshalb auf Lösungen angewiesen, die nicht DSGVO-konform sind und von US-amerikanischen Tech Konzernen abhängig machen“, betont Nextcloud-CEO Frank Karlitschek. „Wir setzen dort an, wo andere Plattformen an ihre Grenzen stossen – bei digitaler Souveränität und voller Transparenz.“

Nextcloud Talk ist dem Anbieter zufolge die einzige Kollaborationssoftware, die hochsichere, DSGVO-konforme Kommunikation bietet und gleichzeitig alle Funktionen integriert, die moderne Teams benötigen – von Chats über Videokonferenzen bis hin zu Webinaren. Mit der offenen Architektur lasse sich die Lösung nahtlos in bestehende Systeme integrieren und an individuelle Anforderungen anpassen.

Highlights des „Paris“-Releases von Nextcloud Talk

Das neue Release bietet zahlreiche Erweiterungen. Die Desktop-App kombiniert Chat, Videokonferenzen und Webinare in einer Anwendung – unterstützt durch KI-gestützte Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen: