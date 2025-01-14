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Johann Scheuerer
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ProMediaNews.de ProMediaNews.de
14. Jan 2025
Lesedauer 3 Min.

Nextcloud Talk

Open Source-Antwort auf Microsoft Teams

Auf dem Nextcloud Enterprise Day in Frankreich präsentierte Nextcloud die erste DSGVO-konforme Alternative zu Microsoft Teams.
© (Quelle: Nextcloud)

Mit dem Release von Talk „Paris“ reagiert Nextcloud auf die steigende Nachfrage nach einer datenschutzkonformen Kollaborationsplattform für hybrid arbeitende Teams, die Unternehmen volle Datenkontrolle und Unabhängigkeit von US-amerikanischen Tech-Giganten bietet.

„Unternehmen brauchen leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit – und sind deshalb auf Lösungen angewiesen, die nicht DSGVO-konform sind und von US-amerikanischen Tech Konzernen abhängig machen“, betont  Nextcloud-CEO Frank Karlitschek. „Wir setzen dort an, wo andere Plattformen an ihre Grenzen stossen – bei digitaler Souveränität und voller Transparenz.“

Nextcloud Talk ist dem Anbieter zufolge die einzige Kollaborationssoftware, die hochsichere, DSGVO-konforme Kommunikation bietet und gleichzeitig alle Funktionen integriert, die moderne Teams benötigen – von Chats über Videokonferenzen bis hin zu Webinaren. Mit der offenen Architektur lasse  sich die Lösung nahtlos in bestehende Systeme integrieren und an individuelle Anforderungen anpassen.

Highlights des „Paris“-Releases von Nextcloud Talk

Das neue Release bietet zahlreiche Erweiterungen. Die Desktop-App kombiniert Chat, Videokonferenzen und Webinare in einer Anwendung – unterstützt durch KI-gestützte Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen:

  • Neue Desktop-App: Verbesserte Integration und Benachrichtigungen ermöglichen es, direkt zu kommunizieren und nahtlos an Anrufen teilzunehmen – immer griffbereit und ohne Browser-Tab-Suche, für eine effizientere Kollaboration.
  • Hochsichere Kommunikation: Als einzige Kollaborationsplattform wird Nextcloud Talk auch höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht und ist in Airgap-Umgebungen einsetzbar.
  • Neue AI-Features: KI-generierte Zusammenfassungen von Videokonferenzen und Chatverläufen sowie die Erstellung von To-do-Listen gehören zu den neuen KI-Funktionen in Talk, die den Arbeitsalltag erleichtern.
  • Visuelle Zusammenarbeit: Das interaktive Whiteboard unterstützt gemeinsames Brainstorming und die Entwicklung von Ideen in Echtzeit. Perfekt für Workshops und Projektskizzen während Calls.
  • Funktionen für mehr Achtsamkeit: Neben den bestehenden Funktionen in Talk, die eine gesunde Meeting-Kultur fördern sollen, können Calls jetzt nach einer festgelegten Zeit automatisch beendet werden – ideal zur Einhaltung von Meeting-Limits.
  • Vereinfachte Kollaboration: Die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten ist direkt im Chat oder in Videocalls möglich

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