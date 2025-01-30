Umfrage: Warum erstellen Menschen Musik mit KI?

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich längst als fester Bestandteil der Medienwelt etabliert. Während Unternehmen wie OpenAI und Google an immer realistischeren Modellen für visuelle Inhalte arbeiten, erschaffen Tools wie Udio und Suno Musik, die klingt, als wäre sie von Menschen komponiert. Sogar der erste KI-generierte Song schaffte es 2024 in die deutschen Charts.

Doch was motiviert Menschen, KI zur Erstellung von Musik einzusetzen? Im Rahmen seiner Masterarbeit im Studiengang International Marketing and Sales untersucht Maxi Nessmann genau diese Frage. Anhand des modifizierten Modells der Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh et al.) erforscht die Umfrage Akzeptanzfaktoren von KI-Musikgeneratoren.

Die Survey dauert etwa 5-10 Minuten und endet am 15. Februar 2025. Nach Abschluss der Studie können Sie die Ergebnisse auf Wunsch erhalten. Die Umfrage richtet sich an Personen, die bereits mit KI-Musikgeneratoren gearbeitet haben oder dies in Zukunft planen.

Sprachen: Deutsch und Englisch

>> Jetzt teilnehmen: https://s2bmrc.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_abLyn4KJc5q9Lv0

Für weitere Infos kann Maxi Nessmann auf LinkedIn kontaktiert werden: www.linkedin.com/in/maxi-nessmann