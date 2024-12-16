Vari-Lite präsentiert seinen vollständig digitalen Scheinwerfer

Diese nächste Generation von Scheinwerfern, entwickelt und hergestellt im Vari-Lite-Werk in Dallas, Texas, verfüge über eine digitale Lichtquelle mit 45.000 Lumen Ausgangsleistung und Pixelgenauigkeit in der Steuerung.

„Obwohl trendige neue Leuchten mit direkter Sichtbarkeit alle paar Jahre kommen und gehen, haben sich die Kernbeleuchtungssysteme für Unterhaltung in den letzten Jahrzehnten kaum verändert,“ sagt Martin Palmer, Marketing- und Produktmanagement-Leiter bei Signify. „LEDs haben Lampen ersetzt und additive Farbmischung ist populärer geworden, aber das grundlegende Konzept, Licht mithilfe von geschichteten Metall- und Glaselementen zu formen, ist geblieben. Aufgrund physikalischer Beschränkungen innerhalb der Leuchten gibt es jedoch fundamentale Grenzen. Die VLHive ist so konzipiert, diese Grenzen zu überwinden.“

Die LED-Anordnung der VLHive mit 151 Emittern biete angeblich eine Vielzahl digitaler Effekte, darunter 360° drehbare digitale Blenden, eine vollständig schliessende digitale Iris sowie eine Bibliothek eingebauter digitaler Gobos und multichromatischer Animationen. Benutzer könnten zudem mit dem Software-Tool HiveCreator eigene Formen und Animationen erstellen. Die exklusive, patentierte Technologie der VLHive ermögliche Designern eine unbegrenzte Auswahl an einzigartigen Effekten, darunter Effektglättung, Polarpositionierung, Übergangseffekte und Gobo-Keystone-Anpassungen – alles steuerbar über Standard-DMX. Mit der speziellen Vari*glass-Technologie könnten Designer die grosse 12-Zoll-Frontlinse per Knopfdruck in eine gefrostete Projektionsfläche umwandeln und nahtlos zwischen Lufteffekten und Animationen auf der Oberfläche des Scheinwerfers wechseln.

Palmer erklärt: „Das Ziel der VLHive ist es, eine bessere Zusammenarbeit zwischen Licht-, Video- und Kreativteams zu fördern, während sie im Kern eine Leuchte bleibt. Video ist in den letzten zehn Jahren zu einem zentralen Element im Produktionsdesign geworden, und moderne Unterhaltungsbeleuchtung muss animierte Elemente integrieren, die zu diesen Looks passen. Gleichzeitig müssen Designer die Leuchten dynamisch mit Standardkonsolen und anderen Beleuchtungswerkzeugen steuern und konfigurieren können. Kurz gesagt, Lichtdesigner brauchen eine Leuchte, die eine bessere Zusammenarbeit mit dem restlichen Designteam ermöglicht, dabei jedoch die Eigenschaften beibehält, die Licht innerhalb des Bühnendesigns einzigartig machen.“

Das IP65-zertifizierte Gerät verfüge über eine RGBL-Additivfarbmisch-Engine, die eine breite Farbpalette von sanften Pastelltönen bis hin zu intensiven, gesättigten Farben erzeugen könne. Zur Verbesserung von Leistung und Farbqualität nutze die VLHive exklusive Technologien wie SmartColor+ und FluxBoost. SmartColor+ sei eine aktualisierte Version von Vari-Lites Farbkontrolllösung für multichromatische Engines, die es Designern ermögliche, das ideale Gleichgewicht zwischen Lichtleistung und Farbwiedergabeindex (CRI) für ihre Anwendung zu wählen, während die bestmöglichen Farben mit einer vertrauten CMY-Steuerung erzielt würden. FluxBoost ermögliche zudem eine höhere Leistung über das Farbspektrum hinweg, mehr Farbsättigung und eine gleichmässigere Lichtqualität. Der Algorithmus optimiere die Leistung der aktiven Kanäle in multichromatischen LED-Leuchten und verbessere sowohl die Energieausnutzung als auch die Lichtleistung, unabhängig davon, ob ein tiefes Rot oder ein kühles Weiss verwendet werde.

„Vari-Lite war der ursprüngliche Name für moderne Konzertbeleuchtung mit beweglichen Köpfen, und wir nehmen dieses Erbe ernst“, fügt Sameer Sodhi, Vari-Lite Business Leader bei Signify, hinzu. „VLHive baut auf dieser Geschichte bahnbrechender Innovationen auf und bietet die umfangreichsten und anpassungsfähigsten Funktionen, die jemals in einer Entertainment-Beleuchtung angeboten wurden – und das alles wird hier in unserem Werk in Dallas entwickelt und gebaut. Die VLHive 151 eröffnet den Designern eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, da sie sich enger mit dem übrigen Produktionsteam abstimmt und so einen kooperativen Ansatz für das Produktionsdesign verfolgt. Die VLHive 151 wurde mit dem Engagement von Vari-Lite für Langlebigkeit gebaut und bietet die grösste Auswahl an Designmöglichkeiten aller Leuchten auf dem Markt, so dass sie auch in den kommenden Jahren für frische Designs sorgen wird.“

Über den Zeitraum der Lieferbarkeit liegen aktuell noch keine Informationen vor.