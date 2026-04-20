Neue Gigaset-Serie setzt auf einfache Bedienung

Grosse Tasten, klare Menüs und unterstützende Funktionen stehen im Mittelpunkt der neuen EASY-500-Serie. Gigaset bringt damit Geräte in den Handel, die gezielt auf eine möglichst unkomplizierte Nutzung ausgelegt sind und typische Anforderungen aus dem Alltag adressieren.

Kontrastreiche Bedienelemente sollen die Eingabe erleichtern, während eine reduzierte Menüstruktur die Navigation übersichtlich hält. Ergänzend integriert der Hersteller Funktionen wie sprechende Wahltasten und personalisierbare Ansagen für eingehende Anrufe. Nutzer können so erkennen, wer anruft, ohne auf das Display angewiesen zu sein.

Ein zentrales Element ist die integrierte SOS-Funktion. Über eine definierte Taste lassen sich hinterlegte Kontakte direkt anwählen. Der Ansatz richtet sich weniger an professionelle Notfalllösungen als an eine einfache Absicherung im privaten Umfeld, etwa für alleinlebende Personen oder zur Unterstützung durch Angehörige.

Neben akustischen Hilfen setzt die Serie auch auf visuelle Signale. Eingehende Anrufe werden zusätzlich optisch angezeigt, um auch bei eingeschränktem Hörvermögen wahrgenommen zu werden. Eine Extra-Laut-Funktion ergänzt das Konzept.

Die EASY-500-Serie umfasst drei Varianten: das EASY 500 für den analogen Anschluss, das EASY 500A mit integriertem Anrufbeantworter sowie das EASY 500HX als Zusatz-Mobilteil für DECT-Router oder bestehende Systeme. Damit deckt Gigaset sowohl einfache Einzelgeräte als auch Erweiterungsszenarien ab.