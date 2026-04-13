Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
13. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

KI-Agenten verändern den Online-Handel

Ein Bitkom-Whitepaper zeigt, wie KI den Online-Handel verändert. Vor allem sogenannte KI-Agenten könnten künftig zentrale Aufgaben im Einkaufsprozess übernehmen.
© DALL-E

Künstliche Intelligenz entwickelt sich im Online-Handel zunehmend vom unterstützenden Werkzeug hin zu einem aktiven Bestandteil der Wertschöpfung. Das zeigt ein aktuelles Whitepaper des Branchenverbands Bitkom. Im Mittelpunkt steht dabei der Begriff «Agentic Commerce» – also der Einsatz von KI-Systemen, die eigenständig Aufgaben im Einkaufsprozess übernehmen.

Während KI bislang vor allem zur Unterstützung eingesetzt wurde, etwa in Form von Produktempfehlungen oder Chatbots, beschreibt Agentic Commerce einen nächsten Entwicklungsschritt. KI-Systeme agieren dabei nicht mehr nur reaktiv, sondern können im Auftrag von Nutzern handeln – etwa Produkte suchen, Preise vergleichen oder passende Angebote auswählen.

Langfristig könnte sich dadurch auch der Zugang zum Kunden verändern. Wenn Such- und Auswahlprozesse zunehmend von KI übernommen werden, verliert der klassische Online-Shop an Bedeutung als erster Kontaktpunkt. Stattdessen rücken Schnittstellen wie digitale Assistenten oder Plattformen stärker in den Fokus.

Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und Prozesse

Die Veränderungen betreffen nicht nur die Kundenschnittstelle. Laut Bitkom kann KI auch interne Abläufe im Handel automatisieren. Dazu zählen unter anderem die Sortimentssteuerung, die Preisgestaltung oder die Planung von Marketingkampagnen. Ziel ist es, Entscheidungen stärker datenbasiert zu treffen und Prozesse zu beschleunigen.

Erste Effekte zeigen sich laut Verband bereits in verbesserten Conversion Rates, höherer Kundenzufriedenheit sowie effizienteren Marketingbudgets. Gleichzeitig ermöglicht KI eine stärkere Personalisierung der Kundenansprache und eine genauere Analyse von Kaufverhalten.

Für viele Unternehmen ist der Einsatz von KI bereits heute ein Wettbewerbsfaktor. In einer Umfrage des Verbands geben 61 Prozent der Händler an, dass entsprechende Technologien ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an Datenqualität, Systemintegration und Know-how.

Entwicklung noch am Anfang

Trotz der Dynamik befindet sich ein Grossteil der Anwendungen noch in einer frühen Phase. Viele Konzepte werden derzeit getestet oder in Pilotprojekten umgesetzt. Zudem bleibt offen, in welchem Umfang Verbraucher Entscheidungen tatsächlich an KI delegieren wollen.

Für den Handel zeichnet sich jedoch ab, dass KI künftig nicht nur bestehende Prozesse optimiert, sondern zunehmend die Struktur des Einkaufs selbst verändert. Der Übergang vom klassischen Online-Shop hin zu KI-gestützten Interaktionen könnte dabei zu den zentralen Entwicklungen der kommenden Jahre gehören.

Das Whitepaper «KI-Trends im E-Commerce – Einkaufen im Wandel von Automatisierung bis Agentic Commerce» steht beim Bitkom zum Download bereit.

Kommentare

Onlinehandel Künstliche Intelligenz
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
ETH-Erdbeobachtungszentrum zieht nach Root
Der neue Standort des ETH Swiss GeoLab in Luzern steht fest: Das Kompetenzzentrum für Erdbeobachtung wird im D4 Business Village in Root aufgebaut. Der Standort besticht durch ein attraktives Umfeld, eine gute ÖV-Verbindung nach Zürich und sofort verfügbare, skalierbare Flächen.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Apr 2026
Mehr erfahren
Praxis
Video
Beim Kaffee-Vollautomaten die Brühgruppe reinigen
Die Brühgruppe ist ein zentrales Bauteil deines Kaffee-Vollautomaten und sollte regelmässig gereinigt werden. In diesem Video zeigt Dani dir, wie du vorgehen solltest.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
14. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Weitere Spiele-Apps von Tamedia
Tamedia erweitert ihr digitales Angebot und lanciert Spiele-Apps für weitere News-Titel. Nach dem Start beim Tages-Anzeiger im Dezember 2025 sind die Rätsel- und Denkspiele ab sofort auch für die Basler Zeitung, die Berner Zeitung sowie 24 heures verfügbar
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare