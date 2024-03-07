Android: So unterdrücken Sie die Rufnummer für einzelne Kontakte

Wenn Sie die Nummer für einen einzelnen Anruf unterdrücken möchten, dann tippen Sie folgenden Code ins Tastenfeld ein: #31#Rufnummer (anstelle von «Rufnummer» natürlich die anzurufende Nummer). Allerdings funktioniert der Trick nur für diesen einen Anruf. Tippen Sie die Nummer beim nächsten Mal wieder ohne den Code ein, wird Ihre Nummer übertragen.

Einzelne Nummern

Rufen Sie eine bestimmte Nummer regelmässig an und möchten dabei «anonym» [1] bleiben, speichern Sie einfach den Code beim entsprechenden Kontakt vor der Nummer ein.

Öffnen Sie die Kontaktliste. Wählen Sie den gewünschten Kontakt (z. B. Hans, 0791234567). Bearbeiten Sie die Nummer und speichern Sie sie folgendermassen wieder ab: #31#0791234567.

Einzelne Nummern nicht anonym anrufen

Wenn Sie die Nummer bei Anrufen grundsätzlich unterdrückt haben, bei einigen Anrufen aber die Nummer zeigen möchten, geben Sie vor der entsprechenden Nummer einfach den Zahlencode *31# ein. Also z. B. *31#0791234567

Hinweise: Es funktioniert nicht bei Roaming und kann je nach Netzanbieter variieren.

[1] Der oder die Angerufene sieht die Nummer zwar nicht, aber Netzbetreiber sowie z. B. die Polizei sind problemlos in der Lage, die verwendete Nummer zu sehen.