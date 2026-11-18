Gratis: PCtipp-Webinar-Video in voller Länge
«CEWE-Fotobuch als Weihnachtsgeschenk gestalten»
Darum geht es im Gratis-Webinar: Gestalten Sie ein persönliches CEWE-FOTOBUCH als Weihnachtsgeschenk und machen aus Ihren schönsten Erinnerungen so eine persönliche Erinnerung für Ihre Liebsten. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr CEWE-FOTOBUCH mit Veredelungen, Videos und einer beeindruckenden Panoramaseite stimmig gestalten. Entdecken Sie ausserdem unsere aktuelle Software, neue Designvorlagen und weitere Geschenkideen, zum Beispiel einen Fotokalender mit Ihren Lieblingsfotos:
- Was macht ein gelungenes CEWE-FOTOBUCH mit persönlichen Erinnerungen aus?
- Welche Inhalte gehören hinein, und wie lassen sich diese in das stimmige Licht setzen?
- Wie bauen Sie das CEWE-Fotobuch optimal von der ersten bis zur letzten Seite auf?
- Mit welche einzigartigen Features (z.B. Panoramaseite, personalisierter Schuber, 3D-Druck u.v.m.) lässt sich das CEWE-Fotobuch als Weihanchtsgeschenk veredeln?
Im Weihnachtswebinar stellt Fotobuch-Profi Andreas Scholz dazu die aktuelle Software sowie spannende Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie das CEWE-Fotobuch nicht nur individuell gestalten und so visuell erlebbar zu machen. Zudem gibt es auch spannende Ideen für weihere individuell angefetrige Weihanchtsgeschenke, wie etwas ein Ravensburger-Puzzle, Jahreskalender, Di-Bond-Wandbilder u.v.m..
Das PCtipp-Webinar besteht aus folgenden Themen:
▬ Inhalt ▬▬▬
0:00 Intro
2:01 Tipps zum Erstellen des Buches und weitere Geschenkideen wie Wandbilder, Kalender, Grusskarten und Fotogeschenke
6:25 Advents-, Jahreskalender, Wandbilder. Plus: Videos einbetten - Schritt für Schritt
22:52 CEWE-Fotobuch als individuelles Weihnachtsgeschenk. Cliparts als Mega-Tipp
41:58 Idee «Themenbücher» (Kochbuch etc.), Poster, Spiele, Puzzle, Grusskarten etc.. Plus : clevere Fotosortierung
64:12 Fragen und Antworten (FAQs)
88:01 Schlussworte
Tipp: Sie können das Video komplett anschauen (am Ende des Artikels), und/oder zu einer definierten Zeitmarke (per Klick auf den zugehörigen Link) wechseln, und sich so ein Thema nochmals genauer anschauen.
Mit von der Partie im Webinar waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und der CEWE-Experte Andreas Scholz.
Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.
Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!
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