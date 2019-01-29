Schweizer Handy-Nummer: So finden Sie sie heraus

Nicht jede Telefonnummer lässt sich googeln: Selbstverständlich trägt sich nicht jeder Besitzer eines Mobiltelefons im Telefonbuch ein. In vielen Fällen hinterlassen jedoch Nutzer eine Handy-Nummer irgendwo in einer Vereinsliste oder auf einer Firmenwebseite. Doch, wie findet man eine Schweizer Handy-Nummer auf Anhieb? Da hilft ein kleines Journalisten-Einmaleins mit Google, denn auch wir suchen öfter nach Telefonnummern.

So funktioniert der triviale Google-Such-Trick

Zunächst muss man wissen, dass Schweizer Handy-Nummern mit folgenden Vorwahlnummern verbreitet sind:

079 und 075 (Swisscom)

und (Swisscom) 077 (M-Budget Mobile)

(M-Budget Mobile) 076 (Sunrise)

(Sunrise) 078 (Coop Mobile/UPC/Salt)

Daneben gibts natürlich noch ein paar weniger verbreitete Rufnummern wie z.B. 0779 (Lycamobile), doch ist dies letztlich nicht von grosser Relevanz, weil sich die voranstehenden Nummern oftmals ähneln.

Im Google-Suchfeld reihen Sie nun einfach alle Handy-Vorwahlnummern mit dem OR-Operator aneinander und platzieren dahinter in Anführungszeichen den Personennamen mit Vor- und Nachnamen.

Beispiel:

Suche ich die Natel-Nummer von einem gewissen «Hans Muster», gebe ich im Google-Suchfeld einfach Folgendes ein:

075 OR 076 OR 077 OR 078 OR 079 "Hans Muster" [Enter]

Führt die Suche nicht zum Erfolg, weil es vielleicht zu viele Nutzer mit demselben Namen gibt, kann man die Suche auch auf gewisse Seiten eingrenzen, indem man weitere Suchoperatoren kombiniert. Wenn Sie zum Beispiel in Erfahrung gebracht haben, dass der Gesuchte bei der Firma XY arbeitet, deren Webseite Ihnen bekannt ist, versuchen Sie es mit Google Site Search, damit Ihnen primär die Suchergebnisse der Webseite(n) angezeigt werden.

Eine eingegrenzte Google-Suche kann dann wie folgt aussehen:

site: XYFirma.ch 075 OR 076 OR 077 OR 078 OR 079 "Hans Muster" [Enter]

Natürlich führt, wie eingangs erwähnt, nicht jede Suche zum Ziel, weil viele Nutzer sehr darauf achten, ihre Handy-Nummer nicht im Web zu hinterlegen, sofern es sich nicht um eine Nummer handelt, die nur geschäftlichen Zwecken dient.

Weitere Tipps zur Google-Suche lesen Sie in diesem Artikel: So googeln Sie richtig.