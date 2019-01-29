Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
29. Jan 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Schweizer Handy-Nummer: So finden Sie sie heraus

Wenn man einen Kollegen oder einen Firmenkontakt sucht und nicht an seine Handy-Nummer herankommt, hilft manchmal ein einfacher Google-Suchtrick.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Nicht jede Telefonnummer lässt sich googeln: Selbstverständlich trägt sich nicht jeder Besitzer eines Mobiltelefons im Telefonbuch ein. In vielen Fällen hinterlassen jedoch Nutzer eine Handy-Nummer irgendwo in einer Vereinsliste oder auf einer Firmenwebseite. Doch, wie findet man eine Schweizer Handy-Nummer auf Anhieb? Da hilft ein kleines Journalisten-Einmaleins mit Google, denn auch wir suchen öfter nach Telefonnummern.

So funktioniert der triviale Google-Such-Trick

Zunächst muss man wissen, dass Schweizer Handy-Nummern mit folgenden Vorwahlnummern verbreitet sind:

  • 079 und 075 (Swisscom)
  • 077 (M-Budget Mobile)
  • 076 (Sunrise)
  • 078 (Coop Mobile/UPC/Salt)

Daneben gibts natürlich noch ein paar weniger verbreitete Rufnummern wie z.B. 0779 (Lycamobile), doch ist dies letztlich nicht von grosser Relevanz, weil sich die voranstehenden Nummern oftmals ähneln.

Im Google-Suchfeld reihen Sie nun einfach alle Handy-Vorwahlnummern mit dem OR-Operator aneinander und platzieren dahinter in Anführungszeichen den Personennamen mit Vor- und Nachnamen.

Beispiel:

Suche ich die Natel-Nummer von einem gewissen «Hans Muster», gebe ich im Google-Suchfeld einfach Folgendes ein:

075 OR 076 OR 077 OR 078 OR 079 "Hans Muster" [Enter]

Führt die Suche nicht zum Erfolg, weil es vielleicht zu viele Nutzer mit demselben Namen gibt, kann man die Suche auch auf gewisse Seiten eingrenzen, indem man weitere Suchoperatoren kombiniert. Wenn Sie zum Beispiel in Erfahrung gebracht haben, dass der Gesuchte bei der Firma XY arbeitet, deren Webseite Ihnen bekannt ist, versuchen Sie es mit Google Site Search, damit Ihnen primär die Suchergebnisse der Webseite(n) angezeigt werden.

Eine eingegrenzte Google-Suche kann dann wie folgt aussehen:

site: XYFirma.ch 075 OR 076 OR 077 OR 078 OR 079 "Hans Muster" [Enter]

Natürlich führt, wie eingangs erwähnt, nicht jede Suche zum Ziel, weil viele Nutzer sehr darauf achten, ihre Handy-Nummer nicht im Web zu hinterlegen, sofern es sich nicht um eine Nummer handelt, die nur geschäftlichen Zwecken dient.

Weitere Tipps zur Google-Suche lesen Sie in diesem Artikel: So googeln Sie richtig.

Kommentare

Firmen Internet Mobile Smartphones Software Internet & Sicherheit Smartphone & Apps Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare