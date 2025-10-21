Add-on-Tipp: AGB-Check-Tool vom Konsumentenschutz

Anfang 2023 wurde das Online-Tool durch eine kostenlose Browsererweiterung ergänzt, die für Firefox und Chrome erhältlich ist. Beim Onlineshopping werden Sie davon auf AGB aufmerksam gemacht. Sie können diese direkt analysieren und sehen sofort, ob ein Abo automatisch verlängert wird, ob Widerrufsrechte fehlen oder die Rücksendekosten nicht übernommen werden. Bei einem kurzen Versuch mit den Wingo-AGB (gehört zu Swisscom) fand das Add-on 2 Klausen, die die Kündigung betreffen.

Rückmeldungen und Funktionswünsche zu den Erweiterungen sind laut Konsumentenschutz erwünscht und können in der Browsererweiterung per Feedback-Knopf eingereicht werden.