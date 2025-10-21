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Add-on-Tipp: AGB-Check-Tool vom Konsumentenschutz
Wir haben alle immer wieder mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu tun. Doch seien wir ehrlich, wer liest die schon (komplett) durch? Irgendwo im langen Text – klein und unauffällig – können allerdings unangenehme Infos lauern, die wir dann natürlich übersehen. Unschön kann dies beispielsweise bei automatischen Vertragsverlängerungen werden. Schon vor einiger Zeit hat die Stiftung Konsumentenschutz ein Online-Tool veröffentlicht, das AGB bzw. den Vertragsinhalt prüft und im Falle von heiklen Klauseln warnt.
Anfang 2023 wurde das Online-Tool durch eine kostenlose Browsererweiterung ergänzt, die für Firefox und Chrome erhältlich ist. Beim Onlineshopping werden Sie davon auf AGB aufmerksam gemacht. Sie können diese direkt analysieren und sehen sofort, ob ein Abo automatisch verlängert wird, ob Widerrufsrechte fehlen oder die Rücksendekosten nicht übernommen werden. Bei einem kurzen Versuch mit den Wingo-AGB (gehört zu Swisscom) fand das Add-on 2 Klausen, die die Kündigung betreffen.
Rückmeldungen und Funktionswünsche zu den Erweiterungen sind laut Konsumentenschutz erwünscht und können in der Browsererweiterung per Feedback-Knopf eingereicht werden.
Die Webversion finden Sie weiterhin über diese Webseite. Sie können entweder einen Link oder den AGB-Text einfügen oder einen Vertrag hochladen. Erlaubte Formate fürs Hochladen sind .pdf und .doc/.docx. Die Redaktorin hat dies mit den AGB des Telkos Wingo (Swisscom-Tochter) ausprobiert und die Meldung erhalten: «Unser System hat keine Klausel zur ‹automatischen Vertragsverlängerung› gefunden. Wenn Sie dennoch Bedenken haben, bitte kontaktieren Sie den Konsumentenschutz».
Auch anhand der Ampelfarbe sehen Sie sofort, wie es um die AGB steht. Ist sie auf Grün, wurden keine automatischen Vertragsverlängerungen festgestellt. Gelb bedeutet, der Vertrag verlängert sich zwar automatisch, allerdings erhält man vor der Verlängerung einen Hinweis vom Vertragspartner. Ist die Ampel auf Rot, verlängert sich der Vertrag automatisch und ohne Vorwarnung bei Ablauf der Vertragsperiode (sogenannte Knebelverträge).
Sollte ein Verstoss festgestellt werden, finden Sie gleich neben der Ampel einen roten Button, um rasch eine UWG-Meldung (Unlauterer Wettbewerb) an den Konsumentenschutz zu erfassen (s. Bild unten).
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