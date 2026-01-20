Tool der Woche: Mailbutler für Outlook

Mailbutler kann kostenlos heruntergeladen und zwei Wochen gratis getestet werden. Danach kostet es je nach Plan ab 4 Dollar pro Nutzer und Monat. Mehr dazu hier.

Erste Schritte

Surfen Sie auf diese Seite und wählen Sie den richtigen E-Mail-Client aus (es gibt ihn auch für Apple Mail und Gmail). Klicken Sie auf Go to App Source. Oben rechts können Sie Land und Sprache ändern. Klicken Sie auf Apply statt Get it Now, sehen Sie nun den Button Jetzt abrufen. Klicken Sie darauf. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Sie werden gebeten, sich mit Ihrem Business-Microsoft-Account anzumelden und Sie müssen das Herunterladen noch einmal manuell bestätigen. Anschliessend können Sie das Mailbutler-Add-in Outlook für Web öffnen. Um es zu finden, klicken Sie auf Neue E-Mail, danach finden Sie Mailbutler via Drei-Punkte-Icon. Klicken Sie dort rechts auf Mit Mailbutler starten und folgen Sie den Anleitungen.