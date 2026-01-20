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Claudia Maag
20. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Outlook-Add-in

Tool der Woche: Mailbutler für Outlook

Outlook ist sehr verbreitet, kann aber schlicht nicht alle Bedürfnisse abdecken. Da helfen Add-ins aus – beispielsweise Mailbutler.

Das Add-In Mailbutler in Outlook Web

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Mailbutler kann kostenlos heruntergeladen und zwei Wochen gratis getestet werden. Danach kostet es je nach Plan ab 4 Dollar pro Nutzer und Monat. Mehr dazu hier.

Erste Schritte

Surfen Sie auf diese Seite und wählen Sie den richtigen E-Mail-Client aus (es gibt ihn auch für Apple Mail und Gmail). Klicken Sie auf Go to App Source. Oben rechts können Sie Land und Sprache ändern. Klicken Sie auf Apply statt Get it Now, sehen Sie nun den Button Jetzt abrufen. Klicken Sie darauf. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Sie werden gebeten, sich mit Ihrem Business-Microsoft-Account anzumelden und Sie müssen das Herunterladen noch einmal manuell bestätigen. Anschliessend können Sie das Mailbutler-Add-in Outlook für Web öffnen. Um es zu finden, klicken Sie auf Neue E-Mail, danach finden Sie Mailbutler via Drei-Punkte-Icon. Klicken Sie dort rechts auf Mit Mailbutler starten und folgen Sie den Anleitungen.

Mailbutler herunterladen und danach mit Outlook für Web öffnen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Was kann Mailbutler?

  • E-Mail-Tracking (anstelle von Zustellungsbestätigung anfordern)
  • Smartes «später senden»
  • Nachrichtenvorlagen
  • Signaturen
  • Smart Assistant
  • Notizen
  • Kontakte
  • Aufgaben
  • Tags
  • Schlummern

Automatisches E-Mail-Tracking verwenden

Mailbutler in Outlook für Web

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wenn Sie eine E-Mail geschrieben haben, öffnen Sie Mailbutler. Nach dem Anmelden finden Sie unten die Option E-Mail-Tracking. Betätigen Sie den Schieberegler, um sie zu aktivieren. Via Drop-Down-Menü haben Sie noch die Auswahl zwischen Öffnungen und Klicks (auf Links) oder Nur Öffnungen. Danach verschicken Sie die Mail.

Die verschickte Testmail wurde noch nicht geöffnet

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

In diesem Video ist ebenfalls erklärt, wie Sie E-Mail-Tracking aktivieren:

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