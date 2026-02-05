Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
5. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Tool der Woche: Ortsnamen-Bedeutungen

Wieso hat der Ortsname Lachen nicht mit guter Laune zu tun? Und woher kommen andere Schweizer Ortsnamen wie Belp oder Lupfig? Hier erfahren Sie es.

Der Name Spreitenbach stammt vom «sich ausbreitenden Bach»

© (Quelle: Screenshot PCtipp.ch)

Nicht nur die zugezogenen deutschen Einwohnerinnen und Einwohner, sondern auch viele Alteingesessene stossen hie und da auf lustige Schweizer Ortsnamen, deren Herkunft sich uns nicht erschliesst.

Dies will das Online-Lexikon der Schweizer Ortsnamen ändern. Surfen Sie zu ortsnamen.ch und geben Sie im Suchfeld den Namen der Ortschaft, am besten mit zusätzlichem Kantonskürzel ein, zum Beispiel Lachen SZ. Das Lexikon kennt nicht nur Ortschaften, sondern auch Flurnamen, daher werden Sie vermutlich für jede Suche mehrere Resultate finden. Achten Sie auf die weiteren Bezeichnungen und klicken Sie die Fundstelle mit dem Zusatz «Ort» oder «Gemeinde» an. In der linken Spalte erscheinen Detailinformationen, im rechten Fensterteil sehen Sie die Umrisse der Gemeinde auf einer Landkarte.

Um nun etwas zur Namensherkunft zu erfahren, klicken Sie in der linken Spalte unter Deutung auf die Schaltfläche Mehr. Hier erfahren Sie jetzt hochwissenschaftlich erklärt, was es mit dem Ortsnamen auf sich hat. Meistens sehr erhellend und plausibel, aber zum Beispiel im Falle von Kloten ZH (über das die Gäste aus Holland so gerne schmunzeln), nicht immer eindeutig.

Zum Beispiel Kloten, Zürich

 © Quelle: Screenshot PCtipp.ch

Das Lexikon wird betrieben vom Schweizer Idiotikon, das sich ganz allgemein dem Sammeln und Bereitstellen von Wissen über Schweizer Mundart verschrieben hat.

Kommentare

Web-Dienste Fun Gesellschaft Wissenschaft Schweiz Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Tool der Woche
Für Heimweh-Linuxer: wget für Windows
Die Windows-PowerShell kann zwar vieles, aber ein so praktisches Kommandozeilentool wie «wget» für den schnellen Download von Dateien fehlt ihm halt immer noch. Ausser, man installiert das Original.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2025
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Downloads
Downloads
App-Tipp: PeakFinder
Diese App kostet einmalig einen Fünfliber. Dafür erkennt und benennt PeakFinder mehr als 1'000'000 Berge und kann auch offline genutzt werden.
2 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
11. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare