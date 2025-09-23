ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest

ReadEra ist eine kostenlose, werbefreie E-Book-Reader-App für Android- und Huawei-Geräte. Die benutzerfreundliche App erfordert keine Registrierung und bietet eine Fülle von Funktionen.

Unterstützt werden zahlreiche Formate, darunter PDF, EPUB, Kindle (MOBI, AZW3), Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf), TXT und ODT, um nur die bekanntesten zu nennen.

Ein weiterer Pluspunkt ist die intelligente Buchverwaltung. Die App durchsucht Ihr Gerät nach Büchern und Dokumenten, die Sie herunterladen, und fügt sie Ihrer Leseliste hinzu. Sie können Ihre Bibliothek nach Autoren oder Reihen gruppieren und Bücher sowie Dokumente in Sammlungen organisieren. ReadEra bietet auch verschiedene Lesemodi wie Tag, Nacht oder Sepia. Die Schriftart, -grösse, der Zeilenabstand und andere Darstellungsoptionen lassen sich anpassen.

Mit ReadEra können Sie in einer Art Splitscreen-Darstellung auch mehrere Bücher und Dokumente gleichzeitig im Multi-Dokumenten-Modus lesen, vorausgesetzt, Ihr Display ist gross genug. Dies ermöglicht es Ihnen, beispielsweise ein EPUB-Buch und eine PDF-Zeitschrift gleichzeitig anzuzeigen.

Darüber hinaus bietet der Reader eine effiziente Speicherverwaltung. Ihre Fortschritte werden in der App gespeichert, selbst wenn Dateien verschoben oder gelöscht werden, und Sie können Daten auf der SD-Karte speichern. Laden Sie ein zuvor gelöschtes E-Book wieder aufs Gerät, können Sie an derselben Stelle weiterlesen.

E-Book vorlesen

Ein besonderes Zückerchen ist aber die Vorlesefunktion. Schnappen Sie sich zum Beispiel eine EPUB-Datei und beginnen Sie diese zu lesen. Tippen Sie mitten in die Seite und oben aufs Lautsprecher-Symbol. Schon beginnt die App mit Vorlesen.

Tipps: Für den Zugriff auf kompatible Dateien und allenfalls für die Vorlesefunktion müssen Sie einmal die Berechtigungen abnicken. Die Vorlesefunktion eignet sich naturgemäss zudem eher für Romane, aber weniger für Sachbücher.

Download: für Android und aus der Huawei App-Gallery.