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Claudia Maag
2. Jul 2024
Lesedauer 2 Min.

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App-Tipp: Actionbound

Actionbound ist für ältere Kinder und Jugendliche geeignet, um gemeinsam auf Schnitzeljagd zu gehen.

Es gibt Gruppen- oder Einzelbounds für Kinder, die sich auf ein digitales Abenteuer einlassen

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit der App Actionbound kann man Schnitzeljagden organisieren. Die sogenannten Bounds, wie die digitalen Abenteuer genannt werden, funktionieren ähnlich wie eine klassische Schnitzeljagd oder Geocaching. Kinder können damit Orte finden, Rätsel lösen oder Aufgaben erledigen. Unterwegs erhält man Unterstützung via QR-Codes, Fotos oder Links. Es gibt Gruppen- oder Einzelbounds. Ausserdem kann man auf der Webseite actionbound.com eigene Bounds zum Beispiel für eine Geburtstagsfeier erstellen.

Actionbound gibts kostenlos für Android und iOS und als APK-Datei über diesen Link. Man benötigt ein Smartphone oder Tablet; eine Internetverbindung während des Bounds ist nicht zwingend nötig, da die Bound-Inhalte beim Start heruntergeladen werden (Fragen, Aufgaben, Bild- und Audioinhalte etc.). Eine Registrierung ist möglich, aber nicht zwingend.

Erste Schritte

Nachdem Sie die AGB akzeptiert haben, sehen Sie mehrere Kacheln vor sich wie Bound finden, Code scannen oder in der Nähe. Wenn Sie ganz neu sind, tippen Sie am besten einfach mal auf In der Nähe, um herauszufinden, welche Bounds in Ihrer Region vorhanden sind. Nachdem Sie einen ausgewählt haben, erfahren Sie, wie lange die Schnitzeljagd dauert und wie User sie bewertet haben, die diesen Bound schon durchgeführt haben. Tippen Sie auf Start. Die Dateien werden heruntergeladen. Anschliessend können Sie einen Teamnamen wählen und die Teammitglieder eingeben. Haken Sie Wir stimmen zu an und tippen Sie auf Los geht's!

Alternativ können Sie via Bound finden starten. Dort finden Sie Top-bewertete Bounds, können nach etwas suchen oder Kategorien filtern. Offenbar gibt es auch geheime Bounds, wenn Sie den Code dafür kennen.

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