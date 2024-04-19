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Claudia Maag
19. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.

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App-Tipp: Betty Bossi

Auch wenn Sie wenig Zeit haben, hilft die Betty-Bossi-App beim Kochen oder Backen.

Mittlerweile ist die App auch gut geeignet für Allergiker oder Veganer

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Vermutlich kennt jede Schweizerin und jeder Schweizer Betty Bossi. Doch das Schweizer Magazin rund ums Essen gibt es nicht nur als physisches Heft oder Webseite, sondern auch kostenlos als App (Android, iOS). In der Applikation finden Sie Rezepte sowie Inspirationen fürs Kochen und Backen.

Erste Schritte

Nachdem Sie die App installiert haben, sehen Sie zunächst das heutige Highlight, in unserem Fall eine Broccolisuppe. Unten in der App gibt es einen Home-Button, sowie die Registerkarten Suche, Favoriten (Herz) und ganz rechts das Magazin (Heft-Symbol). Wenn Sie bereits ein Betty-Bossi-Login besitzen, können Sie sich unter Home oben rechts anmelden. Unter Suche können Sie nicht nur nach Begriffen suchen, sondern wenn Sie von unten nach oben wischen, finden Sie diverse Filter wie Apéro, Hauptspeise (Gerichte), welche Ernährung (z.B. Glutenfrei, vegan) oder welchen Zeitaufwand Sie wünschen (max 20 Min etc.).

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