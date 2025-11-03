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Claudia Maag
3. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

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App-Tipp: Grand Tour Schweiz

Stehen (Kurz-)Ferien vor der Tür? Oder planen Sie einen Tagesausflug fürs Wochenende? Wie wärs mit einem Roadtrip durch die Schweiz? Mit der App von MySwitzerland ist eine Reise an die schönsten Orte einer Region rasch geplant.

Ob einen Tagesausflug oder einen 14-tägigen Roadtrip durch die Schweiz – die persönliche Grand Tour ist rasch geplant

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

MySwitzerland hat mit der Grand Tour Schweiz einen Roadtrip von über 1600 Kilometern zusammengestellt, der an den Highlights der Schweiz vorbeiführt. Gletscherlandschaften, mittelalterliche Dörfer, die schönsten Seen, Alpenpässe oder UNESCO-Welterbe-Stätten kann man so noch einfacher entdecken.

Erste Schritte: Zunächst wählt man aus, auf welchem der 11 Abschnitte man starten möchte. Tippen Sie dann auf Mit diesem Abschnitt starten (zum Beispiel Zürich-Appenzell). Geben Sie der Reise einen Namen, hier können Sie den Startort auch noch anpassen, wählen die Dauer der Reise (1 bis 14 Tage) und können unter Streckenmodus zwischen Erlebnisreich («möglichst viel entdecken») oder Road Trip («möglichst viel fahren») wählen. Anschliessend tippen Sie auf Reise starten, wenn es losgehen soll. Pro Tag sind die Fotospots aufgelistet. Wer möchte, kann via App eine Unterkunft festlegen (hinzufügen und via Details die Verfügbarkeit prüfen). Wenn Sie losfahren, tippen Sie in der aktiven Reise auf Hierhin navigieren. Sie werden auf der Karte die Fahrtroute sehen (wie Google Maps, basiert aber auf Open Street Map/Mapbox).

Die App lotst sie zu den Fotospots und ist gleichzeitig eine Navi-App (Open Street Map)

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

Download: kostenlos, verfügbar für Android und iOS. Download über die Myswitzerland-Webseite.

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