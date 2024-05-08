App-Tipp: Petit BamBou: Meditation

Petit BamBou ist eine App, die Einsteigern beim Meditieren und bewussten Atmen hilft – ähnlich wie Calm. Ungeduldige können auf diese Webseite gehen und auf Starten klicken. Doch es gibt auch eine App für Android und iOS. Die App wurde von europäischen Achtsamkeits-Experten und aus der Psychologie entwickelt.

Erste Schritte

Nach der Installation klicken Sie auf Loslegen. Generell findet man geführte Meditationen zwischen 3 und 50 Minuten. Wer ein Konto erstellt, hat Zugang zu mehr kostenlosen Inhalten (es ist aber nicht zwingend). Kurz darauf können Sie die ersten geführten Sitzungen machen (Lade Ruhe ein). Zudem gibt es unter Sounds auch mehrere Entspannungsklänge, die man kostenlos nutzen kann.

PCtipp meint: Petit BamBou bietet viel, das auch Entspannungs-Apps wie Calm bieten. Aber man kann mehr Funktionen kostenlos nutzen (siehe Open-Access-Programme). Irgendwann heisst es dann aber auch, dass sie alle kostenlosen Sitzungen gemacht haben, beispielsweise die Meditation des Tages ist nur für Abonnenten.

Hier gehts zum Download für Android und iOS (iPhone, iPad, Apple Watch).

Kostenlos, In-App-Käufe