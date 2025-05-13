App-Tipp: Pl@ntNet Pflanzenbestimmung

Ob beim Wandern, in den Ferien am Strand oder daheim: Wenn Sie eine schöne Pflanze sehen und nicht wissen, wie diese heisst, können Sie ihren Namen anhand eines Fotos herausfinden. Es stehen mehrere Pflanzenwelten (Floren) zur Verfügung, die thematisch und geografisch geordnet sind. Die Applikation wurde von den Forschungseinrichtungen Cirad, INRA, Inria und IRD entwickelt; ausserdem wirkte der Verein Tela Botanica beim Aufbau mit.

Erste Schritte

Wählen Sie zunächst aus, ob Sie – wie vom App-Betreiber empfohlen –, eine automatische Pflanzenbestimmung per GPS-Ortung möchten oder alternativ per Karte oder durch Auswahl von besonderen Floren (z. B. Regionen, Parks etc.) selber auswählen. Per Standorterkennung wurde bei der Autorin Mitteleuropa ausgewählt; Pl@ntNet hat hierzu 4690 Arten und 7'367'566 Bilder zur Verfügung. Falls bekannt, wählen Sie das Thema aus, beispielsweise Unkräuter, nützliche Pflanzen oder invasive Pflanzen. Ein Konto zu erstellen, ist fakultativ (kann übersprungen werden). Und dann gehts los. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol und halten Sie die Handykamera entweder auf die Blüte oder die Blätter der zu bestimmenden Pflanze.