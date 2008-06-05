Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Reto Vogt
5. Jun 2008
Lesedauer 2 Min.

Downloads

Excel-Vorlage für Firmentippspiel

Mit dieser umfangreichen Excel-Vorlage nehmen bis zu 250 Mitspieler an firmeninternen Tippspielen teil.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Information

Nachtrag 06.06.2016: Tipps zu Tippspielen zur EM 2016 finden Sie in diesem Artikel. Er zeigt auch eine Excel-Vorlage fürs Offline-Tippspiel.

  Viele Firmen suchen vor Grossereignissen wie einer Fussball-EM den wahren Experten und Tippkönig. Mit dieser Excel-Vorlage ist das Organisieren eines Tippspiels kinderleicht. Alles was Sie tun müssen, ist die Mitspieler und deren Tipps einzugeben und den Spielplan mit den korrekten Ergebnissen zu ergänzen. Die Bedienung ist simpel, Tipps dazu finden Sie in den beiden, dem Download beiliegenden Word-Dokumenten.

Hinweis: Damit die Tabelle funktioniert, müssen Makros aktiviert sein. Klicken Sie dazu auf Extras/Marko/Sicherheit, wählen Sie die Sicherheitsstufe "Mittel" und starten Sie die Tabelle neu.

Kommentare

Office Firmen Internet Sicherheit Software Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads
Kartenwerkzeug
CalcMaps – Karten messen und vermessen
Für alle, die es auf der Landkarte etwas genauer wissen wollen.
4 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
17. Jul 2026
Downloads
Tool der Woche
ReadEra – die E-Reader-App, die Ihnen vorliest
Wer auf einem Android- oder Huawei-Gerät gerne E-Books liest, kann sich diese wahlweise auch anhören.
3 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Sep 2025
Screenshot der Alternative-To-Webseite
Downloads
Downloads
«AlternativeTo»
Der Webdienst «AlternativeTo» ist ein Such-Service nach kostenlosen sowie kostenpflichtigen Alternativen zu bekannten Tools und Anwendungen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
13. Okt 2025
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare