Excel-Vorlage für Firmentippspiel

Viele Firmen suchen vor Grossereignissen wie einer Fussball-EM den wahren Experten und Tippkönig. Mit dieser Excel-Vorlage ist das Organisieren eines Tippspiels kinderleicht. Alles was Sie tun müssen, ist die Mitspieler und deren Tipps einzugeben und den Spielplan mit den korrekten Ergebnissen zu ergänzen. Die Bedienung ist simpel, Tipps dazu finden Sie in den beiden, dem Download beiliegenden Word-Dokumenten.

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